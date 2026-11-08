Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ζημιές και προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων – Τουλάχιστον 20 τραυματίες, δείτε βίντεο

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την κεντρική Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:04 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος 40 χιλιομέτρων, σε περιοχή δυτικά του νομού Σιζουόκα, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Τόκιο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως μετέδωσαν η τοπική εφημερίδα Chunichi Shimbun και το τηλεοπτικό δίκτυο Tokai, συνολικά 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους νομούς Σιζουόκα και Άιτσι.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον νομό Άιτσι έκανε λόγο για 16 ελαφρά τραυματίες, ενώ οι αρχές στη Σιζουόκα ανακοίνωσαν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα ηλικίας 90 ετών, η οποία έπεσε από το κρεβάτι της εξαιτίας της δόνησης.

About 40 minutes ago a magnitude 5.7 earthquake struck western Shizuoka Prefecture at a depth of 40 km, with a maximum seismic intensity of 5-upper on Japan’s scale. The Prime Minister’s Office has established a liaison office to coordinate the government’s response. https://t.co/I6TjqvIgys — 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) November 7, 2026

Υλικές ζημιές και προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων

Από τη σεισμική δόνηση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αρκετές περιοχές, με αναφορές για σπασμένες βιτρίνες και άλλες φθορές σε κτίρια.

🇯🇵 BREAKING: A 5.7-magnitude earthquake has left 22+ people injured across central Japan, with the strongest shaking recorded in Chita, Aichi Prefecture. The overnight quake damaged businesses, knocked merchandise from shelves, and disrupted high-speed rail service. Japan’s weather agency is warning residents to prepare for more powerful tremors over the next week, particularly in the next 2–3 days.

https://t.co/xdrHmkXgDY — NewsForce (@Newsforce) November 8, 2026

🚨#AlertaADN 🌏⚠️ Un terremoto de magnitud 5.7, con epicentro en la prefectura de Shizuoka, sacudió Japón. Se reportan al menos 22 personas lesionadas 🎥 NHK (@nhk_chubu) https://t.co/jYEkQXrefz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 8, 2026

Επιπλέον, προβλήματα καταγράφηκαν στην κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών, συμπεριλαμβανομένων των υπερταχειών Shinkansen, με τα δρομολόγια να επηρεάζονται στις περιοχές που επλήγησαν.

🇯🇵 | Un fuerte sismo de magnitud 5.7 sacudió Japón durante la madrugada del sábado. El epicentro se localizó al oeste de Shizuoka, a una profundidad de 40 kilómetros. Se reportaron daños en un concesionario de automóviles en Toyohashi, prefectura de Aichi. Video cortesía NHK https://t.co/cUW5dJ7JeN — Centinela 35 (@Centinela_35) November 7, 2026

Η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω από το σημείο σύγκλισης τεσσάρων τεκτονικών πλακών, γεγονός που την καθιστά μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι στο ιαπωνικό αρχιπέλαγος καταγράφεται περίπου το 18% των αισθητών σεισμών σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο.

Οι περισσότεροι σεισμοί δεν προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, ωστόσο η χώρα εξακολουθεί να έχει νωπές τις μνήμες από την καταστροφή της 11ης Μαρτίου 2011.

Τότε, σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ προκάλεσε ισχυρό τσουνάμι, με αποτέλεσμα περίπου 18.500 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να αγνοούνται, ενώ ακολούθησε η πυρηνική καταστροφή στον σταθμό της Φουκουσίμα.