Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ζημιές και προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων – Τουλάχιστον 20 τραυματίες, δείτε βίντεο

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Διεθνή Νέα

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την κεντρική Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:04 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος 40 χιλιομέτρων, σε περιοχή δυτικά του νομού Σιζουόκα, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Τόκιο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως μετέδωσαν η τοπική εφημερίδα Chunichi Shimbun και το τηλεοπτικό δίκτυο Tokai, συνολικά 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους νομούς Σιζουόκα και Άιτσι.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον νομό Άιτσι έκανε λόγο για 16 ελαφρά τραυματίες, ενώ οι αρχές στη Σιζουόκα ανακοίνωσαν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα ηλικίας 90 ετών, η οποία έπεσε από το κρεβάτι της εξαιτίας της δόνησης.

Υλικές ζημιές και προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων

Από τη σεισμική δόνηση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αρκετές περιοχές, με αναφορές για σπασμένες βιτρίνες και άλλες φθορές σε κτίρια.

Επιπλέον, προβλήματα καταγράφηκαν στην κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών, συμπεριλαμβανομένων των υπερταχειών Shinkansen, με τα δρομολόγια να επηρεάζονται στις περιοχές που επλήγησαν.

Η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω από το σημείο σύγκλισης τεσσάρων τεκτονικών πλακών, γεγονός που την καθιστά μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι στο ιαπωνικό αρχιπέλαγος καταγράφεται περίπου το 18% των αισθητών σεισμών σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο.

Οι περισσότεροι σεισμοί δεν προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, ωστόσο η χώρα εξακολουθεί να έχει νωπές τις μνήμες από την καταστροφή της 11ης Μαρτίου 2011.

Τότε, σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ προκάλεσε ισχυρό τσουνάμι, με αποτέλεσμα περίπου 18.500 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να αγνοούνται, ενώ ακολούθησε η πυρηνική καταστροφή στον σταθμό της Φουκουσίμα.

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