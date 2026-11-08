Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση την ανατολική επαρχία

Στην αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης με κατεύθυνση την ανατολική επαρχία του βασιλείου προχώρησαν τα συστήματα αεράμυνας του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.
Η ανακοίνωση ακολούθησε την έκδοση προειδοποιητικών συναγερμών από την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι αφορούσαν πιθανό κίνδυνο στην πόλη Νταμάμ, καθώς και στις επαρχίες αλ-Άχσα και Αμπκάικ.
The Coalition:
Air Defenses Intercept and Destroy a Ballistic Missile Launched by the #Houthi Militia Toward the Eastern Province
#AlEkhbariyaEN https://t.co/Wap8Gz7RLn
— AlEkhbariya News (@alekhbariyaEN) November 8, 2026