Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση την ανατολική επαρχία

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης με κατεύθυνση την ανατολική επαρχία του βασιλείου προχώρησαν τα συστήματα αεράμυνας του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την έκδοση προειδοποιητικών συναγερμών από την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι αφορούσαν πιθανό κίνδυνο στην πόλη Νταμάμ, καθώς και στις επαρχίες αλ-Άχσα και Αμπκάικ.