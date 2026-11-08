Εφιαλτική κατάσταση στη Γάζα: Καταρρακτώδεις βροχές πλημμύρισαν 70.000 σκηνές εκτοπισμένων – Σε απόγνωση χιλιάδες οικογένειες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έπληξαν τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες σε καταυλισμούς εκτοπισμένων και αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες χωρίς ασφαλές καταφύγιο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 70.000 σκηνές, στις οποίες διαμένουν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, πλημμύρισαν κατά την πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας, ενώ καταγράφηκαν τραυματισμοί και καταρρεύσεις κτιρίων.

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, δεκάδες τοίχοι και στέγες, που βρίσκονταν ήδη σε κακή κατάσταση, κατέρρευσαν εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, προκαλώντας τραυματισμούς. Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το πρωί του Σαββάτου, εκατοντάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πλημμυρισμένους καταυλισμούς στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και στην πόλη της Γάζας.

Heavy rainfall triggered flooding through displacement camps in Gaza City, with Palestinians saying their belongings, including their bedding, have all become soaked https://t.co/Y6cEO4xdvn https://t.co/Yl6voFKlWI — Reuters (@Reuters) November 7, 2026

Χωρίς εξοπλισμό τα σωστικά συνεργεία – Χιλιάδες εκκλήσεις για βοήθεια

Η πολιτική προστασία δέχθηκε περισσότερες από 1.500 κλήσεις για βοήθεια μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ο οποίος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ομάδες διάσωσης αναγκάζονται να επιχειρούν «χωρίς κανέναν εξοπλισμό ή μέσα».

Όπως εξήγησε, η υπηρεσία, η οποία αποτελεί μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς, αδυνατεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Για τον λόγο αυτό, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να προσφέρουν βοήθεια.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των καταυλισμών περιγράφουν τις δραματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν. «Δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα στρώματα και όλα μας τα ρούχα έχουν διαποτιστεί από το νερό και τη λάσπη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 45χρονη Ουμ Μοχάμεντ αλ Χερς, η οποία ζει με την οικογένειά της σε σκηνή στο δυτικό τμήμα της Γάζας. «Τα δεινά μας επαναλαμβάνονται κάθε χειμώνα», πρόσθεσε.

Families in Gaza struggled to clear rising floodwater from their tents on November 7 as heavy rain inundated displacement camps. Residents scooped water from shelters while children and others remained exposed to the cold, with aid groups warning that available supplies cover only a fraction of winter needs — TRT World (@trtworld) November 7, 2026

Από την πλευρά της, η 34χρονη Μαριάμ Όντα, κάτοικος της Ντέιρ αλ Μπάλα, περιέγραψε την αγωνία της για την τύχη των παιδιών της. «Με ρωτούν πού θα κοιμηθούμε απόψε και δεν έχω απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απόγνωσή της για την αδυναμία να τα προστατεύσει.

Ανάλογη ανησυχία εξέφρασε και ο 41χρονος Χάλεντ αλ Ναζάρ, ο οποίος φοβάται ότι οι σκηνές δεν θα αντέξουν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ προειδοποίησε για τους κινδύνους από το κρύο και την εξάπλωση ασθενειών.

Rainwater is inundating displacement camps across Gaza as makeshift shelters collapse. Al Jazeera’s Nour Khaled reports. https://t.co/YaDcCBIx8z — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 7, 2026

Φόβοι για έξαρση ασθενειών και νέα επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης

Σε ανακοίνωσή της, συμμαχία παλαιστινιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προειδοποίησε για τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών και περαιτέρω επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις στο Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, ζήτησε επίσης την άμεση κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας. Όπως επισήμανε, οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν επιδεινώσει δραματικά τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Υπενθυμίζεται ότι η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από αμερικανική παρέμβαση και δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

💢 Heavy rain floods tents sheltering Palestinians displaced by Israeli attacks in Gaza, worsening already dire living conditions 🛑 Displaced families in Deir al-Balah struggle to remove floodwater with buckets as damaged infrastructure and inadequate shelter leave them exposed to rain and cold — Anadolu English (@anadoluagency) November 7, 2026

Ανάγκη για 200.000 προκατασκευασμένες κατοικίες

Την ίδια στιγμή, ο Μούσταφα Καζάτ, δημοτικός σύμβουλος στη Γάζα και υπεύθυνος της επιτροπής διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στον θύλακα, υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές αρχές δεν επιτρέπουν την είσοδο προκατασκευασμένων κατοικιών ούτε επαρκούς αριθμού σκηνών, με αποτέλεσμα να παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς κατάλληλη στέγαση.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Λωρίδα της Γάζας χρειάζεται επειγόντως 200.000 προκατασκευασμένες κατοικίες, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων από κατεστραμμένα σπίτια και κτίρια.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη αποκατάστασης των βασικών οδικών αρτηριών, της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανθρωπιστικές ανάγκες.