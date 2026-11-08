Σφίγγει ο αμερικανικός κλοιός γύρω από το Ιράν – Στο στόχαστρο και οι χερσαίες διαδρομές

Τη συγκρότηση νέας ομάδας εργασίας, με στόχο να εμποδίσει τη μεταφορά όπλων από και προς το Ιράν μέσω χερσαίων διαδρομών, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), διευρύνοντας παράλληλα το πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης, η νέα πρωτοβουλία αποσκοπεί στην παρεμπόδιση των μεταφορών οπλισμού μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν, αλλά και μέσω της Κασπίας Θάλασσας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν τα οικονομικά έσοδα της Τεχεράνης, διακόπτοντας τις διαδρομές που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και την οικονομική ενίσχυση της χώρας.