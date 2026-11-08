Υεμένη: Τουλάχιστον 33 νεκροί από σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς – Ανάμεσα στα θύματα γυναίκες και παιδιά

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στο χωριό Μπάνι Χουσάις, κοντά στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, το Σάββατο.

Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις από την αναζωπύρωση της πολεμικής σύγκρουσης τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ανταρτών Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά. Τις πληροφορίες μετέδωσε το πρακτορείο SABA, το οποίο πρόσκειται στο κίνημα.

Άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή, καθώς αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, μεταξύ των οποίων και μέλη των σωστικών συνεργείων.

Ο Άμπντουλ Αζίζ αλ Νταϊλάμι, διευθυντής νοσοκομείου στη Σαναά, δήλωσε στο Reuters ότι οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν ακόμη και κατά την άφιξη των διασωστών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Όπως ανέφερε, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τραυματίες με ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, τον θώρακα και τα κάτω άκρα, καθώς και με πολλαπλά κατάγματα.

Από την πλευρά του, το σαουδαραβικό Κέντρο Διεθνούς Επικοινωνίας ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες σχετικά με τον βομβαρδισμό, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η πολεμική σύγκρουση και η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας

Οι αντάρτες Χούθι ελέγχουν τη Σαναά και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης από το 2014, όταν κατέλαβαν την πρωτεύουσα και εκδίωξαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Τον Μάρτιο του 2015, η Σαουδική Αραβία παρενέβη στρατιωτικά στη σύγκρουση, ηγούμενη συμμαχίας αραβικών κρατών με στόχο την υποστήριξη της αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι, ως αντίποινα για τις πρόσφατες σαουδαραβικές επιδρομές, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, καθώς και εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ.

Η συμμαχία υπό σαουδαραβική ηγεσία ανακοίνωσε, από την πλευρά της, ότι αναχαίτισε πύραυλο που είχε ως στόχο την πρωτεύουσα του βασιλείου.

Ataques aéreos saudíes contra una zona residencial en una aldea al este de Saná, seguidos de nuevos bombardeos deliberados contra rescatistas y periodistas Aviones de guerra saudíes atacaron cinco viviendas pertenecientes a familias del clan Al-Aghrubi en la aldea de Al-Shariyah, distrito de Bani Hushaysh, gobernación de Saná, Yemen. Según el balance provisional más reciente anunciado por el ministro de Salud, los ataques causaron la muerte de 32 personas y dejaron otras 38 heridas. La mayoría de las víctimas son niños, mujeres y miembros de los equipos de rescate, mientras que varias personas continúan desaparecidas bajo los escombros. Los bombardeos alcanzaron las viviendas de Abdulhamid Al-Aghrubi, Issam Mujammal Al-Aghrubi, Mohammed Al-Aghrubi, Yahya Saleh Al-Aghrubi y Younis Mujammal Al-Aghrubi, provocando numerosas víctimas y graves daños en las residencias atacadas. Según informes procedentes del lugar, los aviones de guerra saudíes lanzaron otros dos ataques aéreos contra la misma zona mientras los paramédicos y los equipos de Defensa Civil recuperaban a las víctimas y trataban de rescatar a los heridos. Fuentes sobre el terreno describieron estos bombardeos como ataques deliberados contra el personal de rescate. Un equipo de televisión de Al Masirah documentó los momentos de los nuevos bombardeos, en los que resultaron heridos dos camarógrafos del canal, mientras que su corresponsal logró sobrevivir. El Ministerio de Salud afirmó que los ataques contra viviendas, civiles, personal médico y equipos de rescate constituyen un crimen de guerra en toda regla. Asimismo, condenó la repetición de los bombardeos y los ataques contra las carreteras de acceso al lugar, responsabilizando al régimen saudí. En el ámbito político, Mahdi Al-Mashat, presidente del Consejo Político Supremo, prometió vengar a los mártires y castigar a quienes describió como el «Cuerno de Satanás» por atacar a niños y mujeres. Por su parte, Mohammed Abdulsalam, jefe de la Delegación Nacional, afirmó que el régimen saudí continúa perpetrando masacres contra civiles en zonas completamente alejadas de los frentes de combate. Abdulsalam subrayó que atacar a la población civil no puede compensar los fracasos militares, advirtió sobre las consecuencias de una escalada continua y reafirmó el derecho de Yemen a recuperar plenamente su soberanía. https://t.co/V891qiYljK… aéreos saudíes contra una zona residencial en una aldea al este de Saná, seguidos de nuevos bombardeos deliberados contra rescatistas y periodistas Aviones de guerra saudíes atacaron cinco viviendas pertenecientes a familias del clan Al-Aghrubi en la aldea de Al-Shariyah, distrito de Bani Hushaysh, gobernación de Saná, Yemen. Según las cifras más recientes, prácticamente definitivas, anunciadas por el portavoz del Ministerio de Salud, los ataques causaron 33 muertos, entre ellos 13 niños, ocho mujeres y 12 hombres, y dejaron 39 heridos, incluidos 13 niños, 10 mujeres y 16 hombres. De este modo, el número total de muertos y heridos ascendió a 72, siendo mujeres y niños la mayoría de las víctimas. Los bombardeos alcanzaron las viviendas de Abdulhamid Al-Aghrubi, Issam Mujammal Al-Aghrubi, Mohammed Al-Aghrubi, Yahya Saleh Al-Aghrubi y Younis Mujammal Al-Aghrubi, provocando numerosas víctimas y graves daños en las residencias atacadas. Según informes procedentes del lugar, los aviones de guerra saudíes lanzaron otros dos ataques aéreos contra la misma zona mientras los paramédicos y los equipos de Defensa Civil recuperaban a las víctimas y trataban de rescatar a los heridos. Fuentes sobre el terreno describieron estos bombardeos como ataques deliberados contra el personal de rescate. Un equipo de televisión de Al Masirah documentó los momentos de los nuevos bombardeos, en los que resultaron heridos dos camarógrafos del canal, mientras que su corresponsal logró sobrevivir.

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Νέο πολύνεκρο πλήγμα στην επαρχία Ταΐζ

Η αιματοχυσία στην Υεμένη είχε προηγηθεί από ακόμη μία πολύνεκρη επίθεση την Παρασκευή, όταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό αγοράς στην επαρχία Ταΐζ, στη δυτική πλευρά της χώρας.

Η ομώνυμη πρωτεύουσα της επαρχίας βρίσκεται εδώ και μήνες υπό πολιορκία των Χούθι, ενώ οι αντάρτες και οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης αντάλλαξαν κατηγορίες για την ευθύνη της επίθεσης.

Οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από σειρά σχεδόν καθημερινών επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο. Η αναζωπύρωση του πολέμου τον Ιούλιο, ύστερα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, έχει μετατρέψει την Υεμένη σε ένα ακόμη ενεργό μέτωπο της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

🔴Yemen. The death toll from saudi airstrikes on the Al-Hadara public market in the Al-Wazi’iyah district, Taiz Governorate, has risen to 38 civilian casualties—30 killed and eight wounded. https://t.co/nu0V6kUHL3 — Abraracursix abdala (@Abraracurs64713) November 7, 2026

Τουλάχιστον 1.600 νεκροί από την αναζωπύρωση του πολέμου

Το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης αποτυπώνεται και στα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Από την επανέναρξη των εχθροπραξιών το καλοκαίρι, τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ περίπου 300.000 άμαχοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Την ίδια στιγμή, δεν διαφαίνεται προοπτική διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και την ανθρωπιστική κατάσταση να επιδεινώνεται.

Στο επίκεντρο και το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Σημαντικές είναι και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις της κλιμάκωσης, καθώς οι Χούθι ενισχύουν την παρουσία τους στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Τον Σεπτέμβριο, οι αντάρτες κατέλαβαν το τελευταίο παράκτιο τμήμα της Υεμένης που παρέμενε υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, ενισχύοντας τη θέση τους κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί κομβικό σημείο της εμπορικής ναυσιπλοΐας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Παράλληλα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε αποκλεισμό σαουδαραβικών πλοίων και λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, απαιτούν πλέον από τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ να εξασφαλίζουν προηγουμένως τη σχετική άδειά τους.