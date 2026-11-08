Πολωνία: Έξι νεκροί και 16 τραυματίες από το μακελειό στην Κρακοβία

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Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το Σάββατο στην Κρακοβία της Πολωνίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των πολωνικών αρχών.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται υπήκοοι της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Ρωσίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο Reuters.

Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τρομοκρατική» ενέργεια τη σημερινή φονική επίθεση στην Κρακοβία από έναν άνδρα «συνεπαρμένο από ακροδεξιά ιδεολογία».

«Στην Πολωνία, δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται αυτή η αποτρόπαια επίθεση κατά ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.