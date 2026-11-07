Αίγυπτος: Επαναλειτουργεί την πρεσβεία της στην Τρίπολη της Λιβύης έπειτα από 12 χρόνια

Έπειτα από 12 χρόνια αναστολής της λειτουργίας της, η Αίγυπτος άνοιξε το Σάββατο (7/11) και πάλι την πρεσβεία της στην Τρίπολη της Λιβύης, σηματοδοτώντας μια προσέγγιση με την κυβέρνηση που εδρεύει στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στροφή για το Κάιρο, το οποίο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, αντιπάλου της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη.

Η Αίγυπτος είχε κλείσει την πρεσβεία της στην Τρίπολη το 2014, σε μια περίοδο όπου πολλές ξένες διπλωματικές αποστολές αποχώρησαν εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης, κατά την οποία αντίπαλες κυβερνήσεις εγκαθιδρύθηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, βρίσκεται ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός υπό τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χαφτάρ, η Βουλή των Αντιπροσώπων και μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ. Στα δυτικά υπάρχει η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα και το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά την τελετή επαναλειτουργίας δήλωσε ότι η ιστορική σημασία του κτιρίου της πρεσβείας «συνάδει με τους βαθιές ρίζες των ανθρώπινων και πολιτισμικών δεσμών που χαρακτηρίζουν τις αιγυπτιολιβυκές σχέσεις».