Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: «Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου» –Συγκλονίζει φοιτητής που δέχτηκε επίθεση με τσεκούρι

Συγκλονίζει η περιγραφή του 19χρονου φοιτητή, που δέχτηκε επίθεση με τσεκούρι, κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που έλαβαν χώρα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου. «Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Ήταν μία φάση απίστευτου τρόμου και γνώριζα ότι υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να μην βγω και ζωντανός από αυτήν την υπόθεση», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο 19χρονος Λευτέρης, φοιτητής του ΕΚΠΑ.

Ο φοιτητής μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και περιέγραψε τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Τμήμα Μαθηματικών, όταν μία ομάδα ατόμων, με κράνη και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με ρόπαλα, τσεκούρι, αλλά και μολότοφ σε φοιτητές.

«Κράταγαν ξύλινα ρόπαλα και ο μπροστινός ένα τσεκούρι»

«Ήταν ώρα γενικής συνέλευσης και είχα πάει να παρακολουθήσω τη διαδικασία. Καθόμουνα από έξω από τη γενική συνέλευση με άλλα δύο παιδιά και μιλάγαμε, δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο, ώσπου ξαφνικά άρχισαν ακούγονται φωνές. Φρικάραμε, λέμε τι γίνεται», αναφέρει αρχικά ο φοιτητής και στη συνέχεια περιγράφει: «Πετάγονται μπροστά μου από το βάθος του διαδρόμου 20 άτομα, οι οποίοι ήταν μαυροφορεμένοι, φοράγανε κράνη, είχανε μπαλακλάβες οπότε ήταν καλυμμένα τα πρόσωπά τους τελείως. Όλοι κράταγαν ξύλινα ρόπαλα και ο μπροστινός τους κράταγε ένα τσεκούρι».

«Άρχισαν μετά να μας κυνηγάνε, να μας παίρνουν στο κυνήγι εμένα και άλλα δύο άτομα, που απλά επειδή έτυχε και ήμασταν έξω. Άμα βρισκόταν οποιοσδήποτε άλλος εκεί, θα τον είχανε πάρει και αυτόν στο κυνήγι», λέει στη συνέχεια.

«Είδα ότι το τσεκούρι ήταν ακονισμένο»

Ο ίδιος έτρεξε να σωθεί, αλλά τον πλησίασε το άτομο που κρατούσε το τσεκούρι. «Άρχισα να τρέχω προς το Φυσικό και άρχισε να με φτάνει ο τύπος με το τσεκούρι. Δηλαδή τον είδα αυτόν τον άνθρωπο. Είδα ότι το τσεκούρι ήταν ακονισμένο, δηλαδή φαινόταν παλιό το τσεκούρι, ξύλινο μισό μέτρο περίπου, αλλά φαινόταν ότι ήταν ακονισμένο, φαινόταν παλιό, ξύλινο, αλλά ήταν κανονικότατα για δολοφονική επίθεση».

«Εκεί νιώθω ένα χέρι από πίσω μου, πίσω από την πλάτη μου να με γραπώνει και να με ρίχνει κάτω. Ξαφνικά με περικυκλώνουν από αυτήν την ομάδα 8 άτομα περίπου και αρχίζουν να με βαράνε», περιγράφει ο Λευτέρης και συνεχίζει: «Ένιωσα ένα πιο βαρύ χτύπημα στο πόδι. Σε μία φάση ένας απ’ αυτούς πέταξαν επάνω μου ένα φλεγόμενο αντικείμενο και άρπαξε το μπουφάν μου φωτιά».

«Ο φοιτητής “άρπαξε” από το πόδι μέχρι το κεφάλι»

Ο 19χρονος είδε τον συμφοιτητή του να λαμπαδιάζει κυριολεκτικά από τη μολότοφ που πέταξαν οι δράστες και τα όσα περιγράφει κόβουν την «ανάσα». «Ήταν μία μολότοφ που έπεσε πάνω στα κάγκελα και ένας φοιτητής ήταν μπροστά και “άρπαξε” ολόκληρος. Από το πόδι μέχρι το κεφάλι είχε “αρπάξει”».

«Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου»

Μιλώντας για τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, τη στιγμή της επίθεσης, λέει: «Το πίστεψα ότι όλα τελείωσαν. Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Ήταν μία φάση απίστευτου τρόμου και γνώριζα ότι υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να μην βγω και ζωντανός από αυτήν την υπόθεση».

«Τέτοιες ομάδες προφανώς δεν τρομοκρατούν το φοιτητικό κίνημα»

Καταλήγοντας, πάντως, ο 19χρονος στέλνει σαφές μήνυμα: «Τέτοιες ομάδες προφανώς δεν τρομοκρατούν το φοιτητικό κίνημα. Ίσα ίσα το ενισχύουν. Τόσος κόσμος που έχω μιλήσει, κανένας δεν έχει δείξει φόβο. Ίσα ίσα, έχει μία ανάγκη να αντισταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, που καταλήγουν και ενισχύουν μόνο τη βία και ανομία στα πανεπιστήμια και δεν ακολουθούν καμία δημοκρατική μέθοδο».