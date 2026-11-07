Θεσσαλονίκη: Πολίτης εγκατέλειψε ογκώδη υλικά σε δημόσιο χώρο και… το πλήρωσε ακριβά

Βαρύ είναι το αντίτιμο για έναν πολίτη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέτρεψε δημόσιο χώρο σε χωματερή.

Ο συγκεκριμένος εγκατέλειψε σε δημόσιο χώρο, στην άκρη του δρόμου (Μαρτίου 94 με Ζουμετίκου, Ε’ Δ.Κ.) ογκώδη αντικείμενα και υλικά ανακαίνισης. Ο υπεύθυνος εντοπίστηκε του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Από τον δήμο Θεσσαλονίκης τονίζεται πως πρόκειται για την πρώτη αυτόφωρη σύλληψη για παράνομη εναπόθεση ογκωδών στην Ελλάδα. “Υπενθυμίζεται πως η παράνομη εναπόθεση ογκωδών είναι ποινικό αδίκημα. Η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα που υποβαθμίζουν το δημόσιο χώρο είναι μηδενική”, τονίζουν από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.