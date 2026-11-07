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Θεσσαλονίκη: Πολίτης εγκατέλειψε ογκώδη υλικά σε δημόσιο χώρο και… το πλήρωσε ακριβά

Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία και σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου επιβλήθηκαν σε πολίτη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εγκατέλειψε ογκώδη και υλικά ανακαίνισης σε δημόσιο χώρο, στη συμβολή των οδών Μαρτίου με Ζουμετίκου. Σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, πρόκειται για την πρώτη αυτόφωρη σύλληψη στην Ελλάδα για παράνομη εναπόθεση ογκωδών, πράξη που συνιστά ποινικό αδίκημα με μηδενική ανοχή

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολίτης στη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε σε δημόσιο χώρο, στην άκρη του δρόμου, ογκώδη και υλικά ανακαίνισης.
  • Στον υπεύθυνο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
  • Από τον δήμο Θεσσαλονίκης τονίζεται πως πρόκειται για την πρώτη αυτόφωρη σύλληψη για παράνομη εναπόθεση ογκωδών στην Ελλάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βαρύ είναι το αντίτιμο για έναν πολίτη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέτρεψε δημόσιο χώρο σε χωματερή.

Ο συγκεκριμένος εγκατέλειψε σε δημόσιο χώρο, στην άκρη του δρόμου (Μαρτίου 94 με Ζουμετίκου, Ε’ Δ.Κ.) ογκώδη αντικείμενα και υλικά ανακαίνισης. Ο υπεύθυνος εντοπίστηκε του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Από τον δήμο Θεσσαλονίκης τονίζεται πως πρόκειται για την πρώτη αυτόφωρη σύλληψη για παράνομη εναπόθεση ογκωδών στην Ελλάδα. “Υπενθυμίζεται πως η παράνομη εναπόθεση ογκωδών είναι ποινικό αδίκημα. Η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα που υποβαθμίζουν το δημόσιο χώρο είναι μηδενική”, τονίζουν από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

 

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