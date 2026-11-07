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Ξέσπασε στον «αέρα» η Αγγελική Νικολούλη: «Μην αρχίσω από τώρα τα κινέζικα, ας μείνω στην Κινέζα»

Η Αγγελική Νικολούλη στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αποκάλυψε πως η ομάδα της δέχτηκε απειλές κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη δολοφονία του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν πρόκειται να φιμώσει την έρευνα και ότι θα παρουσιαστούν διασταυρωμένα ντοκουμέντα, ενώ παράλληλα η εκπομπή ασχολήθηκε και με την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα.

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Αγγελική Νικολούλη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με την υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, αλλά και την δολοφονία του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες ασχολήθηκε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».
  • Η Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψε πως η ομάδα της δέχτηκε απειλές κατά τη διάρκεια των ερευνών, τονίζοντας κατηγορηματικά: «Δεν θα φιμώσει κανείς την έρευνά μας».
  • Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η εκπομπή θα παρουσιάσει κανονικά τα ντοκουμέντα που διαθέτει, στέλνοντας σαφές μήνυμα: «Απειλές και τέτοιες καταστάσεις, που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, όχι στο Τούνελ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, αλλά και την δολοφονία του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες ασχολήθηκε η χθεσινή εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, χθες το βράδυ.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως η ομάδα της δέχτηκε απειλές κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησε για την υπόθεση Χατζίδη στις Σέρρες, στέλνοντας μήνυμα: «Απειλές και τέτοιες καταστάσεις, που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, όχι στο Τούνελ». Ξεκαθάρισε, δε, ότι η εκπομπή θα παρουσιάσει τα ντοκουμέντα που διαθέτει για την υπόθεση και θα συνεχίσει την δημοσιογραφική έρευνα, όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται.

«Δεν θα φιμώσει κανείς την έρευνά μας»

«Θα δούμε όλα τα νεότερα στοιχεία, αλλά και τα ντοκουμέντα που η εκπομπή παρουσιάζει, ασχέτως αν ενοχλούν κάποιους. Έχουμε μάθει με προσοχή, με λεπτότητα και με σεβασμό σε όλες τις πλευρές να παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία. Δεν θα φιμώσει κανείς την έρευνά μας. Εντάξει; Το λέω γιατί γενικά συμβαίνουν διάφορα τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια έρευνα επί τόπου, είναι κάποια ντοκουμέντα, τα είχαμε θέση υπόψη και στον ίδιο», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

«Απειλές και τέτοιες καταστάσεις, που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, όχι στο Τούνελ. Αλλού εντάξει. Μην αρχίσω από τώρα… τα κινέζικα. Ας μείνω στην Κινέζα… Για όνομα του Θεού. Θα δούμε τα ντοκουμέντα διασταυρωμένα, για τις Σέρρες», κατέληξε η παρουσιάστρια.

 

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