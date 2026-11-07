Τηλεθέαση (6/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Στο γενικό κοινό την πρωτιά στις επιμέρους ζώνες κατέγραψαν το «Σήμερα», οι «Αταίριαστοι» και οι «Μπλε Ώρες», ενώ στο δυναμικό κοινό επικράτησαν η «Κοινωνία Ώρα MEGA», το «Χαμογέλα και Πάλι!» και οι «Φόνοι στο καμπαναριό». Οι μετρήσεις αποτυπώνουν την αναλυτική κατάταξη των τηλεοπτικών σταθμών σε γενικό σύνολο και δυναμικό κοινό.