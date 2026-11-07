Τηλεθέαση (6/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,9%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 19,1%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 13,3%
- ALPHA – Happy Day 12,3%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 10,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 18,2%
- ΣΚΑΪ – Live You 14,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,5%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,1%
- OPEN – 10 Παντού 10,3%
- ALPHA – Super Κατερίνα 8,8%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,2%
- STAR – Stars System 4,8%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
- ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 2,4%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 18,4%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16,5%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 14,4%
- ALPHA – Φόνοι στο καμπαναριό 12,9%
- ΣΚΑΪ – Dragons’ Den 12,2%
- STAR – 1% Club 9,3%
- ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 2,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,5%
- ALPHA – Happy Day 13,6%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,3%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 8,7%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 7,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,2%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 5,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,2%
10:00 – 13:00
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 17,5%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,3%
- ΣΚΑΪ – Live You 9,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,4%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8,9%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5%
- STAR – Stars System 5%
- OPEN – 10 Παντού 4,8%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,3%
- ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 0,2%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Φόνοι στο καμπαναριό 13,5%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,4%
- ΣΚΑΪ – Dragons’ Den 11,4%
- STAR – 1% Club 10,1%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,9%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 8,2%
- ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 0,9%