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Τηλεθέαση (6/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Στο γενικό κοινό την πρωτιά στις επιμέρους ζώνες κατέγραψαν το «Σήμερα», οι «Αταίριαστοι» και οι «Μπλε Ώρες», ενώ στο δυναμικό κοινό επικράτησαν η «Κοινωνία Ώρα MEGA», το «Χαμογέλα και Πάλι!» και οι «Φόνοι στο καμπαναριό». Οι μετρήσεις αποτυπώνουν την αναλυτική κατάταξη των τηλεοπτικών σταθμών σε γενικό σύνολο και δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου για την τηλεθέαση.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή «Σήμερα» (20,9%) και οι «Αταίριαστοι» (18,2%) ξεχώρισαν το πρωί, ενώ στην prime time προηγήθηκαν οι «Μπλε Ώρες» με 18,4%.
  • Στο δυναμικό κοινό, στην κορυφή βρέθηκαν το «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 18,5%, το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 17,5% και η σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό» στην prime time με 13,5%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,9%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 19,1%
  3. OPEN – Ώρα Ελλάδος 13,3%
  4. ALPHA – Happy Day 12,3%
  5. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 10,1%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 18,2%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 14,1%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 13,5%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,1%
  5. OPEN – 10 Παντού 10,3%
  6. ALPHA – Super Κατερίνα 8,8%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,2%
  8. STAR – Stars System 4,8%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
  10. ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 2,4%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 18,4%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16,5%
  3. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 14,4%
  4. ALPHA – Φόνοι στο καμπαναριό 12,9%
  5. ΣΚΑΪ – Dragons’ Den 12,2%
  6. STAR – 1% Club 9,3%
  7. ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 2,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,5%
  2. ALPHA – Happy Day 13,6%
  3. ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,3%
  4. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 8,7%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 7,3%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,2%
  7. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 5,4%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,2%

10:00 – 13:00

  1. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 17,5%
  2. ALPHA – Super Κατερίνα 10,3%
  3. ΣΚΑΪ – Live You 9,9%
  4. ANT1 – Το Πρωινό 9,4%
  5. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8,9%
  6. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5%
  7. STAR – Stars System 5%
  8. OPEN – 10 Παντού 4,8%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,3%
  10. ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 0,2%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Φόνοι στο καμπαναριό 13,5%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,4%
  3. ΣΚΑΪ – Dragons’ Den 11,4%
  4. STAR – 1% Club 10,1%
  5. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,9%
  6. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 8,2%
  7. ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 0,9%
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