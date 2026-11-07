Δραπετσώνα: Δέντρο έσπασε και καταπλάκωσε κούνιες σε παιδική χαρά – Από τύχη δεν τραυματίστηκαν παιδιά

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Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί το μεσημέρι του Σαββάτου, σε παιδική χαρά στη Δραπετσώνα, όταν ένα δέντρο έπεσε δίπλα σε παιδιά που έπαιζαν αμέριμνα στον χώρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το περιστατικό συνέβη στις 13:20, όταν ακούστηκε ο θόρυβος του δέντρου που έσπασε με μία μητέρα να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και να αρχίζει να φωνάζει στο παιδί της, που βρισκόταν δίπλα στις κούνιες, να απομακρυνθεί τρέχοντας από το σημείο.

Το δέντρο έπεσε κάτω, με την μικρή να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να βρει ασφαλές καταφύγιο στην αγκαλιά της μητέρας της.

Το μεγάλο πεύκο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω στις κούνιες, καταπλακώνοντάς τες.

Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, εντός της παιδικής χαράς βρίσκονταν έξι με επτά παιδιά, που, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο αναμενόταν να φτάσουν δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να ληφθούν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες, ενώ έχει σπεύσει και ο αντιδήμαρχος.

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