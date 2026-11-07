Εμπρηστικά δημοσιεύματα στα τουρκικά ΜΜΕ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Αποτράπηκε απόπειρα κατοχής στη Γαλάζια Πατρίδα»

Τη Δευτέρα αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» για τις έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), μετά την ενεργοποίηση της ελληνικής NAVTEX, με την Τουρκία να προχωρά σε αντι-NAVTEX και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να εκδίδει μία προκλητική ανακοίνωση επαναφέροντας τον ισχυρισμό ότι τμήμα της περιοχής βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι οι εργασίες πρέπει να συντονιστούν με τις τουρκικές αρχές.

Στην Άγκυρα επικρατεί εκνευρισμός και αυτό αποτυπώνεται στα εμπρηστικά δημοσιεύματα που κυριαρχούν στον τουρκικό Τύπο. Χαρακτηριστικό ήταν το δημοσίευμα της εθνικιστικής τουρκικής εφημερίδας Aydinlik που χθες είχε κάνει λόγο για ενδεχόμενο τουρκικής «παρέμβασης». «Πηγές ασφαλείας στην Άγκυρα ανέφεραν ότι, εάν ξεκινήσουν οι έρευνες (για το καλώδιο) χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Τουρκίας, η Άγκυρα είναι έτοιμη να παρέμβει και ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε παρέμβαση», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην τουρκική εφημερίδα.

Η Aydinlik σε δημοσίευμα με τίτλο «Στην περιπέτεια του καλωδίου, εγγύησή τους η Γαλλία», παρουσιάζει την Αθήνα ως χώρα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις τουρκικές αντιρρήσεις μέσω στρατιωτικής επίδειξης ισχύος και προσδοκά ότι η εμπλοκή γαλλικών συμφερόντων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στην Άγκυρα.

Το βασικό σχόλιο της εφημερίδας είναι ότι η Ελλάδα υπερεκτιμά την αποτελεσματικότητα της ξένης υποστήριξης. Επικαλείται την αντιπαράθεση του 2024, υποστηρίζοντας ότι ούτε τότε οι εξωτερικές εγγυήσεις απέδωσαν όσα ανέμενε η Αθήνα. Συνδέει επίσης τις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις με το ενδεχόμενο τουρκικής παρεμπόδισης του έργου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως τέτοιος σχεδιασμός.

Το “τελεσίγραφο” NAVTEX της Τουρκίας αντήχησε στην Ελλάδα: “Το καλώδιο που ηλεκτρίζει το Αιγαίο”, είναι ο τίτλος της εφημερίδας Milliyet που σημειώνει ότι «η αυστηρή στάση που τηρήθηκε έναντι της Αθήνας αναφορικά με το σκάφος υπό γαλλική σημαία -το οποίο εντοπίστηκε να επιχειρεί τη διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένης θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο- έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον ελληνικό Τύπο.»

Ψυχρολουσία στην Αθήνα! Το σχέδιο της Ελλάδας «σκόνταψε» στην Τουρκία, αναφέρει ο τίτλος δημοσιεύματος της Hurriyet. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο προσέκρουσε στις ενστάσεις της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της, γράφει η εφημερίδα.

«Οι ενστάσεις της Τουρκίας σχετικά με τις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν πυροδοτήσει μια νέα διπλωματική διαδικασία που αφορά ένα κοινό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική κυβέρνηση έχει έρθει σε επαφή με την Άγκυρα προκειμένου να διευκολύνει την επανέναρξη των δραστηριοτήτων του γαλλικού ερευνητικού σκάφους Abeille Marengo.

Η ελληνική εφημερίδα Καθημερινή ανέφερε ότι η Γαλλίδα Πρέσβειρα στην Άγκυρα, Ιζαμπέλ Ντυμόν, είχε συνομιλίες με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Σημειώθηκε ότι βασικό σημείο των συζητήσεων αυτών αποτέλεσε η απαίτηση για υποβολή επίσημης, γραπτής ειδοποίησης προς την Τουρκία, πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε ερευνητικών δραστηριοτήτων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Άγκυρα ζήτησε να της γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων το εύρος και οι συντεταγμένες των προγραμματισμένων επιχειρήσεων.

Μιλώντας στην «Καθημερινή», γαλλική πηγή ανέφερε ότι τα μέρη έχουν καταλήξει σε μεγάλο βαθμό σε συμφωνία όσον αφορά το περιεχόμενο της διπλωματικής αλληλογραφίας. Σημειώνοντας ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω επίσημων γραπτών επικοινωνιών -όπως ζήτησε η Τουρκία- η πηγή δήλωσε: “Έχουμε σχεδόν καταλήξει σε συμφωνία για τη διατύπωση. Θα απαντήσουμε στη διπλωματική αλληλογραφία. Το εκλαμβάνουμε ως αίτημα για παροχή άδειας, το οποίο πρέπει να υποβληθεί από την Τουρκία, και θα απαντήσουμε αναλόγως. Στόχος μας, στο πλαίσιο αυτό, είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά μέσω των διπλωματικών διαύλων”», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα.

Όπως τονίζει η Hurriyet, «διπλωματική πηγή, προσκείμενη στην Τουρκία, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Άγκυρα θα αντιμετώπιζε οποιοδήποτε γραπτό αίτημα από τη Γαλλία ως επίσημη αίτηση για παροχή άδειας. Η Τουρκία άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να παρέμβει εκ νέου στις ερευνητικές δραστηριότητες, εάν δεν υπάρξει η απαραίτητη επικοινωνία μέσω των ενδεδειγμένων διπλωματικών διαύλων».

Άνεμοι έντασης επιστρέφουν στην Ανατολική Μεσόγειο: Η Άγκυρα προειδοποιεί την Αθήνα να μην «παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα μας» αναφέρει το CNN Turk που υπενθυμίζει όσα έγιναν στην Κάσο το 2024. «Η ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης για το σκάφος -η οποία αναμενόταν να διαρκέσει έως το Σαββατοκύριακο- προκαλεί αίσθηση. Η απόφαση αυτή αποτελεί, παράλληλα, μια νέα δοκιμασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένα παρόμοιο περιστατικό, που αφορούσε το εν λόγω έργο, έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2024 κοντά στην Κάσο -το νοτιότερο σημείο των Δωδεκανήσων- οδηγώντας σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Τότε, όταν το ιταλικής σημαίας σκάφος «Iecoli Relums» επιχείρησε να εισέλθει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα με άδεια από τις ελληνικές αρχές, η Άγκυρα αντέδρασε αναπτύσσοντας στην περιοχή πολεμικά πλοία και ένοπλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs). Αν και η τρέχουσα επιχείρηση διεξάγεται σε παρόμοια περιοχή, το κλίμα αυτοσυγκράτησης που επικρατεί στο παρασκήνιο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο».

«Στη Nexans, η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου και δραστηριοποιείται για περίπου 60 χρόνια στην Τουρκία, διαθέτοντας και παραγωγικές εγκαταστάσεις, προστέθηκε η γαλλική Meridiam, η οποία έχει πολυάριθμες επενδύσεις σε 5 νοσοκομειακά συγκροτήματα. Δεδομένων των στενών δεσμών της γαλλικής πλευράς με την Τουρκία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει το εν λόγω έργο ως «στρατηγική επένδυση», υπάρχει η ελπίδα ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί χωρίς εντάσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρείται απολύτως απαραίτητο η γαλλική πλευρά να εξασφαλίσει άδεια από την Άγκυρα. Η Αθήνα, εν τω μεταξύ, φέρεται να αντιτίθεται στην απαίτηση για «άδεια», ωστόσο έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το ενδεχόμενο να υπάρξει «ενημέρωση» της τουρκικής πλευράς. Εκτιμάται ότι η Άγκυρα θα θέσει, μέσω διπλωματικών διαύλων, το ζήτημα της λήψης άδειας για τις εργασίες στο πεδίο. Επιπλέον, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι οι επικείμενες επαφές μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις» αναφέρει μεταξύ άλλων το CNN Turk.

«Αν οι Έλληνες ζητήσουν έγκριση για το καλώδιο σημαίνει σιωπηρή αναγνώριση»

Ένα ακόμη προκλητικό δημοσίευμα από το A Haber, που επιλέγει τον τίτλο “Αποτράπηκε απόπειρα κατοχής στη «Γαλάζια Πατρίδα»! Το παρασκήνιο του διαγωνισμού με το 66%”, συνοδεύοντάς τον με την απειλητική φράση “Εάν προβάλουν αντίσταση, θα εξουδετερωθούν με πυρά”.

Αν οι Έλληνες ζητήσουν έγκριση, δεν σημαίνει ότι δεν θα τη δώσουμε, αλλά εάν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία υποβολής αιτήματος για έγκριση, αυτό θα σημαίνει σιωπηρή αναγνώριση δήλωσε προκλητικά στο τουρκικό δίκτυο A Haber o ακαδημαϊκός Κεμάλ Ολτσάρ.

«Δηλαδή, για να πραγματοποιήσει αυτές τις εργασίες, πρέπει να λάβει άδεια;» ρώτησε ο παρουσιαστής τον αναλυτή, με εκείνον να απαντά «Με άλλα λόγια, εφόσον εισέρχεται σε αυτή την περιοχή, πρέπει να ζητήσει την άδειά μας για τις συγκεκριμένες έρευνες. Η Τουρκία αναφέρει ότι δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. Μάλιστα, δεν μας την έχουν ζητήσει ακόμη. Εξακολουθούν να επιμένουν».

«Δηλαδή, εάν η Ελλάδα και η ‘’Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’’ ζητήσουν την άδειά μας, αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν την υφαλοκρηπίδα μας;» επανέλαβε ο δημοσιογράφος. «Ναι, ακριβώς…. Δείτε τον χάρτη. Περνάει σε μεγάλο βαθμό μέσα από την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να εξασφαλίσουν την έγκρισή μας. Στο κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος “συγκατάθεση”, αλλά εγώ θα τον χαρακτήριζα “επίσημη έγκριση”. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν την έγκρισή μας. Και αυτό τους το έχουμε ήδη γνωστοποιήσει» ισχυρίστηκε ο ακαδημαϊκός.

«Αν προβάλουν αντίσταση, θα εξουδετερωθούν με πυρά»

«Το γεγονός ότι απαιτείται έγκριση δεν σημαίνει πως, εάν τη ζητήσουν, δεν θα τους τη δώσουμε. Ωστόσο, υπάρχει εδώ ένα σημαντικό ζήτημα. Η συμφωνία που έχουμε συνάψει με τη Λιβύη σχετικά με την υφαλοκρηπίδα μας αποτελεί μια διεθνή συμφωνία» ισχυρίστηκε ο Ολτσάρ. «Εάν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία υποβολής αιτήματος για έγκριση, αυτό θα σημαίνει σιωπηρή αναγνώριση. Υπό αυτή την έννοια, η Τουρκία πραγματοποιεί ουσιαστικά μια πολιτική και διπλωματική κίνηση» συμπλήρωσε.

Το δημοσίευμα περιλαμβάνει απόσπασμα των δηλώσεων του Ολτσάρ, που αναφερόμενος στις πιθανές κλιμακώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν στο πεδίο, είπε: «Είναι δυνατή η παρέμβαση κατά μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών που παραβιάζουν μια αναγγελία NAVTEX, το διεθνές δίκαιο το επιτρέπει αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, δεν εφαρμόζεται απλώς ο “κανόνας των 200 μιλίων”, αλλά η αρχή της μέσης γραμμής -δηλαδή της ίσης απόστασης- καθώς και η αρχή της ευθυδικίας. Επιπλέον, η Τουρκία διαθέτει συμφωνία με τη Λιβύη. Εφόσον η Λιβύη το ζητήσει, θα μπορούσε να προκύψει μια κατάσταση —ανάλογη με την περίπτωση της Σομαλίας— κατά την οποία η Τουρκία ενδέχεται να κληθεί να προστατεύσει δραστηριότητες στην περιοχή».

Εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας των στρατιωτικών και γραφειοκρατικών μηχανισμών σε τέτοια σενάρια, ο Ολτσάρ πρόσθεσε: «Εάν κατέφθανε ένα γαλλικό σκάφος και ανέπτυσσε τον εξοπλισμό του, η έρευνα στον βυθό που θα ακολουθούσε θα αποτελούσε μια επιχείρηση διάρκειας αρκετών μηνών. Αν και στην περιοχή ενδέχεται να βρίσκονται ελληνικές κορβέτες ή φρεγάτες, το δικό μας ναυτικό διατηρεί επίσης συνεχή παρουσία μέσω περιπολιών. Τα πλοία μας θα προσέγγιζαν την περιοχή και θα απηύθυναν προειδοποιήσεις από απόσταση —έτσι λειτουργούν τα πράγματα στο πεδίο. Εάν αυτές οι προειδοποιήσεις αγνοηθούν, θα δινόταν εντολή για “άμεση αποχώρηση από την περιοχή”. Η εξέλιξη αυτή αναφέρεται σε πραγματικό χρόνο στο αρχηγείο των Ναυτικών Δυνάμεων, στο Γενικό Επιτελείο, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Γραφείο του Προέδρου. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών μας θα εξέδιδε μια NOTAM ή θα απέστειλε διπλωματική διακοίνωση προς την Ελλάδα».

Τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση στο πεδίο, πρόσθεσε: «Το πεδίο είναι ο πραγματικός καθοριστικός παράγοντας. Οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις θα εφαρμόσουν άμεσα μια στρατηγική περικύκλωσης στην περιοχή, η οποία θα ακολουθηθεί από τη σύσφιξη αυτού του κλοιού. Είναι αμφίβολο για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν οι ελληνικές δυνάμεις να αντέξουν μια τέτοια πίεση. Θα αναγκάζονταν να υποχωρήσουν, ανάλογα με τις οδηγίες που θα λάμβαναν από την ελληνική περιφερειακή διοίκηση στην Κρήτη. Εάν δεν φτάσουν τέτοιες οδηγίες —και εφόσον αισθάνονται ότι απειλούνται, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν εντολή να “παραμείνουν και να αντισταθούν”— τότε το τουρκικό Ναυτικό θα αναγκαστεί να εξουδετερώσει αυτή την απειλή μέσω της χρήσης πυρών».

Η Yeni Şafak παρουσιάζει την αντίδραση της Άγκυρας ως επιτυχημένη ενέργεια παρεμπόδισης. Με τίτλο “Τουρκικό μπλόκο στο γαλλικό πλοίο: Ακυρώθηκαν οι ναυτιλιακές αναγγελίες Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων”, η εφημερίδα μεταφέρει την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και υποστηρίζει ότι η Άγκυρα ακύρωσε τις NAVTEX που εκδόθηκαν για τις σχετικές έρευνες.

Το δημοσίευμα επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία θεωρεί απαραίτητη τη συγκατάθεσή της για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή που διεκδικεί ως υφαλοκρηπίδα της. Η αναφορά σε “ακύρωση” των ελληνικών και κυπριακών NAVTEX αποτελεί, ωστόσο, τουρκικό ισχυρισμό και δεν συνεπάγεται ότι η Άγκυρα έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει μονομερώς τις αναγγελίες των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών.