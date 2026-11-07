Travel Tuesday: Ποιες παγίδες κρύβουν οι προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια και ταξιδιωτικά πακέτα – Τι πρέπει να γνωρίζετε

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Πλησιάζει το μοναδικό σημαντικό εμπορικό γεγονός στον κλάδο του τουρισμού, η Travel Tuesday.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η Travel Teusday πέφτει την Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου 2026 και στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, οι καταναλωτές θα μπορούν να εξερευνήσουν τις προσφορές σε τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, σε ξενοδοχεία αλλά και σε ταξιδιωτικά πακέτα, προκειμένου να διαλέξουν τον προορισμό που επιθυμούν να κατευθυνθούν. Ενδεικτικά μπορούν να βρουν από το βράδυ της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης χαμηλότερες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια από ό,τι είθισται.

Οι εκπτώσεις

Για την Travel Teusday μιλά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Τουριστικών Γραφείων Ελλάδας, FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης στο enikonomia.gr.

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