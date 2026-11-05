Travel Tuesday: Πότε έρχεται η «Black Friday» των αεροπορικών εισιτηρίων – Τι προσφέρει

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Μετά τις καταναλωτικές εξάρσεις της Black Friday και της Cyber Monday, υπάρχει ένα μοναδικό και ολοένα και πιο σημαντικό εμπορικό γεγονός, ειδικά στον κόσμο του τουρισμού: Η Travel Tuesday.

Η ημέρα αυτή ενθαρρύνει τα άτομα να επικεντρωθούν σε βιωματικές ταξιδιωτικές αγορές αντί να αγοράζουν περισσότερα αντικείμενα και υλικά αγαθά.

Η Travel Tuesday καλεί τον κόσμο να εξερευνήσει τις προσφορές σε αποδράσεις με την υπενθύμιση ότι, μερικές φορές, οι καλύτερες αγορές δεν αφορούν σε αντικείμενα αλλά σε αναμνήσεις που δημιουργούμε στην πορεία.

Τι είναι η Travel Tuesday

Η Travel Tuesday, η ημέρα μετά το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική, γεννήθηκε ως απάντηση στην ολοένα και πιο εμφανή στροφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τις δαπάνες για εμπειρίες και όχι για υλικά αγαθά. Η αναμονή της Travel Tuesday έχει γίνει παράδοση μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών για πολλούς λάτρεις των ταξιδιών.

Αν ψάχνετε να αρπάξετε μια καλή προσφορά, η Τρίτη είναι το εισιτήριό σας για εξοικονόμηση χρημάτων. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να ανακοινώνουν τις εκπτώσεις τους το βράδυ της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης θα βρείτε μερικές από τις χαμηλότερες τιμές, εξοικονομώντας κατά μέσο όρο μεταξύ 15% και 25%.

Ξεκίνησε το 2017, όταν το Hopper, μια διαδικτυακή αγορά πτήσεων, συνειδητοποίησε ότι η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών παρουσίαζε αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων. Είναι ένα φαινόμενο που βασίζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται ότι επηρεάζει και τις υπόλοιπες εταιρείες του εξωτερικού.

Η Travel Tuesday δεν αφορά όμως μόνο σε πτήσεις, αλλά και σε ταξιδιωτικά πακέτα, προσφορές ξενοδοχείων κτλ.

Η Travel Tuesday φέτος «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου.