Απάτη με ΜΚΟ: Ώρα ανακριτή για τον Φιρινίδη – Ο προκλητικά χλιδάτος βίος του Mr «Παιδική Χαρά» και της συντρόφου του και το θράσος με το οποίο «ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα, Πέμπτη (5/11), ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση των εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω φιλανθρωπικών εράνων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν έφτασαν ποτέ στο σύνολό τους στις οικογένειες που τα είχαν ανάγκη.

Η σημερινή απολογία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ο 37χρονος φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπεξαίρεση ποσού που υπολογίζεται σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέα, ενώ κατά την απολογία της φέρεται να του απέδωσε την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων που δεν κατέληξαν στους δικαιούχους, υποστηρίζοντας ότι κατευθύνθηκαν ακόμη και σε τυχερά παιχνίδια.

Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα σκοτεινό σκηνικό γύρω από τη δράση της οργάνωσης, με επίκεντρο τον τρόπο προσέγγισης γονέων που έδιναν καθημερινά τη δική τους μάχη για τη ζωή των παιδιών τους.

Πώς προσέγγιζαν τις οικογένειες των άρρωστων παιδιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, η προσέγγιση των οικογενειών γινόταν ακόμη και μέσα σε παιδοογκολογικά νοσοκομεία. Η 35χρονη φέρεται να επισκεπτόταν συχνά τους συγκεκριμένους χώρους, αναζητώντας γονείς που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της ασθένειας των παιδιών τους.

Αφού εντόπιζε τις οικογένειες που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, φέρεται να τους παρουσίαζε τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Μάλιστα, σύμφωνα με τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η ίδια εμφανιζόταν ως ενδιάμεσο πρόσωπο που προσπαθούσε να εξασφαλίσει βοήθεια από τον πρόεδρο της οργάνωσης, χωρίς να αποκαλύπτει τη μεταξύ τους προσωπική σχέση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες για τον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Σε έναν από τους διαλόγους, ο πρόεδρος φέρεται να ζητά από γονέα να χρησιμοποιήσει διαφορετικό τηλεφωνικό αριθμό, ενώ γίνεται αναφορά και σε κάρτα μέσω της οποίας θα καταβαλλόταν η οικονομική ενίσχυση.

Τα 3,9 εκατομμύρια και το ερώτημα για την τύχη των δωρεών

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης είναι αυτό που προκαλεί τα μεγαλύτερα ερωτήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα από τουλάχιστον 92 ερανικές δράσεις συγκεντρώθηκαν περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, στις οικογένειες των παιδιών φέρεται να έφτασε μόλις το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

Η διαφορά, περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας των αρχών, οι οποίες αναζητούν πού κατέληξαν τα χρήματα και ποιοι είχαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη διαχείρισή τους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται αναλήψεις, τραπεζικές κινήσεις, συναλλαγές και πιθανές μεταφορές χρημάτων, ενώ οι αρχές αναζητούν στοιχεία και από στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μέρος των δωρεών κατευθύνθηκε στον τζόγο.

Τα ταξίδια, οι ακριβές τσάντες και οι καταγγελίες για τον τρόπο ζωής

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο τρόπος ζωής των βασικών κατηγορουμένων.

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνουν αναφορές σε ταξίδια, πολυτελείς διαμονές σε ξενοδοχεία, ακριβές αγορές και στοιχηματική δραστηριότητα.

Η σύντροφός του, πάντως, κατά την απολογία της φέρεται να αμφισβήτησε το ύψος του ποσού που αναζητούν οι αρχές, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που δεν κατέληξαν στις οικογένειες δεν ξεπερνούν τις 900.000 ευρώ.

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι ο Φιρινίδης ξόδευε χρήματα στον τζόγο, αποδίδοντάς του την ευθύνη για το οικονομικό έλλειμμα.

Η ίδια αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε με τον πολυτελή τρόπο που περιγράφεται στην έρευνα, αναφέροντας ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα στην Τούμπα, ενώ αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton και δύο διαμονές σε σουίτες ξενοδοχείων.

Προφυλακισμένη η σύντροφός του – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι

Οι δικαστικές εξελίξεις έχουν ήδη διαμορφώσει ένα πρώτο σκηνικό στην υπόθεση.

Η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο αδελφός της 35χρονης, καθώς και πρόσωπα από τον χώρο της ποδοσφαιρικής διαιτησίας, για το σκέλος της έρευνας που αφορά τον στοιχηματισμό και την πιθανή χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.