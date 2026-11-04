Απάτη με ΜΚΟ: Η ώρα της απολογίας για τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη – Οι νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι και η «χλιδάτη» ζωή του ζευγαριού

Την Πέμπτη (5/11) αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής Αρχής ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», για την υπόθεση απάτης μέσω εράνων που διοργανώνονταν για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Με την απολογία του αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών των έξι βασικών κατηγορουμένων, ενώ η 35χρονη σύντροφός του έχει ήδη προφυλακιστεί.

Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία. Οι κατηγορίες συνδέονται με τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω εράνων της οργάνωσης και τα οποία, αντί να διατίθενται για τους προβλεπόμενους σκοπούς, κατηγορείται ότι χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση της πολυτελούς διαβίωσης του ζευγαριού.

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο 43χρονος αρχιδιαιτητής

Την Τετάρτη (4/11) απολογήθηκε ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 43χρονος αρχιδιαιτητής της Πιερίας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Ο 43χρονος κατηγορείται για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος, με την εμπλοκή που του αποδίδεται να αφορά τους ορισμούς διαιτητών στις επίμαχες αναμετρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή τόσο στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων όσο και στις δραστηριότητες της οργάνωσης. Μέσω της υπεράσπισής του υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία, ενώ δήλωσε ότι αγνοεί τους λόγους για τους οποίους το όνομά του περιλαμβάνεται στην έρευνα.

Νέες μαρτυρίες για την χλιδάτη ζωή του ζευγαριού

Νέα στοιχεία για τη διαβίωση του 37χρονου προέδρου της ΜΚΟ και της συντρόφου του παρουσίασε το Mega, καταγράφοντας αγορές μεγάλης αξίας, μετακινήσεις σε διακεκριμένες θέσεις αεροπλάνων και διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Παρότι το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ακολουθούσε έναν λιτό τρόπο ζωής, τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός περιλαμβάνουν πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά πούρα, επώνυμα είδη και δαπάνες δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Ο 37χρονος εμφανιζόταν με πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβά πούρα ακόμη και κατά τις συναντήσεις του με γονείς παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Πατέρας παιδιού κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές όταν άρχισε να ζητά τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί μέσω δωρεών.

«Άρχισα να του ζητάω τα λεφτά. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μετά άρχισε λίγο πιο απειλητικά: “Εμείς κάναμε τόσα για σένα, εσύ βιάζεσαι και κάνεις”. Με απειλούσε: “Εσύ θα μου πεις τι θα κάνω; Παίρνεις πρωτοβουλίες και δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, που εμείς μαζέψαμε λεφτά για το παιδί σου;”. Κι έκανα υπομονή», ανέφερε ο πατέρας.

Κατά την απολογία της, η 35χρονη σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ υποστήριξε ότι είχε αγοράσει μόνο μία τσάντα γνωστού οίκου μόδας, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες για πολυτελή διαβίωση.

Ωστόσο, κατά την αστυνομική έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε τσάντες Louis Vuitton, δύο πορτοφόλια του ίδιου γαλλικού οίκου, μία τσάντα Karl Lagerfeld, μία τσάντα Christian Dior και Rolex.

Η 35χρονη, κατά την απολογία της, απέδωσε την ευθύνη για την υπεξαίρεση στον σύντροφό της, επικαλούμενη τον εθισμό του στον τζόγο.

Παράλληλα, από τους ερανικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια αναλήψεις που ξεπερνούσαν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται και 300.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε τράπεζα του Λουξεμβούργου. Την ίδια στιγμή, τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί του 37χρονου στην Ελλάδα είχαν κλείσει, καθώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων. Παρά τα συγκεκριμένα δεδομένα, δεν είχε πραγματοποιηθεί εγκαίρως σχετική έρευνα.

Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά τους επαναλαμβανόμενους εράνους για τα ίδια παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα πρόσωπα που ερευνώνται κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν διαφορετικές φωτογραφίες και ονόματα, προκειμένου να συγκεντρώνουν περισσότερα χρήματα.

Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η μητέρα της 35χρονης και ένας αστυνομικός που συνδεόταν με κουμπαριά με τον πρόεδρο της ΜΚΟ. Ο αστυνομικός είχε συνομιλίες με τον 37χρονο σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνων τοπικού πρωταθλήματος και τον παράνομο στοιχηματισμό.

«Πάντα πετάω business»

Στο ρεπορτάζ του Mega περιλαμβάνονται συνομιλίες σχετικά με τις τραπεζικές κινήσεις, τις αεροπορικές μετακινήσεις και τη διαχείριση των εράνων.

Σε μία από αυτές, η 35χρονη συνομιλεί με υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας για την αγορά εισιτηρίων.

35χρονη: Πρώτη φορά θα πετάξω έτσι, πάντα πετάω business.

Πρώτη φορά θα πετάξω έτσι, πάντα πετάω business. Υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας: Ωραία, το σύνολό σας είναι 547,86 ευρώ μαζί με τις θέσεις.

Ωραία, το σύνολό σας είναι 547,86 ευρώ μαζί με τις θέσεις. 35χρονη: Τελικό το ποσό, έτσι; Οκ.

Σε άλλη συνομιλία, υπάλληλος τράπεζας ενημερώνει τον 37χρονο για τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, εξαιτίας κινήσεων που δεν συνάδουν με τον τύπο του.

Υπάλληλος τράπεζας: Σχετικά με τον ατομικό σας λογαριασμό, θα δεσμευτεί, καθώς διαπιστώθηκαν κινήσεις που δεν συνάδουν με τον τύπο του λογαριασμού σας.

Σχετικά με τον ατομικό σας λογαριασμό, θα δεσμευτεί, καθώς διαπιστώθηκαν κινήσεις που δεν συνάδουν με τον τύπο του λογαριασμού σας. 37χρονος: Δηλαδή;

Δηλαδή; Υπάλληλος τράπεζας: Έχετε πιστώσεις μεγάλων ποσών, με αιτιολογίες ονόματα, όπως για τον «Δημητράκη», τον «Γιωργάκη». Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail ενημέρωση για την απενεργοποίηση του λογαριασμού και για την έκδοση σχετικής τραπεζικής επιταγής, ώστε να παραλάβετε το υπόλοιπο ποσό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε συνομιλία της 35χρονης με πατέρα παιδιού, κατά την οποία του ζητά να χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα για το παιδί του όταν επικοινωνούν μαζί του πολίτες σχετικά με τον έρανο.

35χρονη: Άκουσέ με, θέλω.

Άκουσέ με, θέλω. Πατέρας παιδιού: Πες μου.

Πες μου. 35χρονη: Στον κόσμο που θα σε παίρνει τηλέφωνο, θα πάρω εγώ το χαρτί και θα σβήσω το Λ… εκεί που έχεις, που έχεις από το νοσοκομείο, εντάξει; Θα φαίνεται μόνο το Π…, όχι το Λ…, εντάξει; Θα το σβήσω, θα στο στείλω κιόλας να το δεις. Όποιος σε ρωτάει, θα λες ότι το παιδί σου λέγεται Παρασκευή-Άννα, εντάξει; Γιατί δεν γίνεται, έχουμε γίνει ρεζίλι τώρα.

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Οι συνομιλίες του 37χρονου με τη σύντροφό του για τα χρήματα

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΡΤ τέσσερις συνομιλίες μεταξύ του 37χρονου προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και της 35χρονης συντρόφου του, οι οποίες αφορούν τη διαχείριση χρημάτων, τις αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, τις δαπάνες και την έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

Στους διαλόγους γίνεται αναφορά σε χρηματικά ποσά που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, σε μεταφορές χρημάτων και στα υπόλοιπα των λογαριασμών.

Συνομιλία 1

37χρονος: Θα τα πάρεις εσύ όλα αυτά, αν και έχω κόψει εγώ τις αποδείξεις. Δηλαδή, τώρα θα φορολογηθώ.

Θα τα πάρεις εσύ όλα αυτά, αν και έχω κόψει εγώ τις αποδείξεις. Δηλαδή, τώρα θα φορολογηθώ. 35χρονη: Βρε αγάπη μου.

Βρε αγάπη μου. 37χρονος: Ε, δεν πειράζει. Πάρ’ τα.

Ε, δεν πειράζει. Πάρ’ τα. 35χρονη: Βρε αγάπη μου, τι μου λες τώρα; Έλα.

Βρε αγάπη μου, τι μου λες τώρα; Έλα. 37χρονος: Τουλάχιστον δεν τα χάσαμε.

Συνομιλία 2

37χρονος: Εντάξει, θα έρθεις αύριο, ρε αγάπη μου, τώρα.

Εντάξει, θα έρθεις αύριο, ρε αγάπη μου, τώρα. 35χρονη: Καλά, οκ. Οπότε εμείς, για το συνολικό ποσό, ποιο είναι το συνολικό ποσό; Θα πούμε στον κόσμο ότι σε δύο μέρες θα τον ενημερώσουμε. Απλά να πούμε στη μαμά πόσο είναι τώρα. Εντάξει;

Καλά, οκ. Οπότε εμείς, για το συνολικό ποσό, ποιο είναι το συνολικό ποσό; Θα πούμε στον κόσμο ότι σε δύο μέρες θα τον ενημερώσουμε. Απλά να πούμε στη μαμά πόσο είναι τώρα. Εντάξει; 37χρονος: Τώρα δεν έχω καταλάβει τι είναι δικό μας, τι δεν είναι. Της π… γίνεται.

Τώρα δεν έχω καταλάβει τι είναι δικό μας, τι δεν είναι. Της π… γίνεται. 35χρονη: Ε, εντάξει, θα σου τα πω εγώ όλα. Απλά…

Συνομιλία 3

35χρονη: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες ημέρες. Δηλαδή, εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα, έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες ημέρες. Δηλαδή, εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα, έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου. 37χρονος: Ρε, σου έστειλα 6 χιλιάρικα στο Revolut. Ή όχι;

Ρε, σου έστειλα 6 χιλιάρικα στο Revolut. Ή όχι; 35χρονη: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. Οκ, κάτσε να σου πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και…

Συνομιλία 4

35χρονη: Αγάπη μου, τράβηξες καθόλου λεφτά;

Αγάπη μου, τράβηξες καθόλου λεφτά; 37χρονος: Όχι.

Όχι. 35χρονη: Εννοώ αυτές τις ημέρες, να μην ψάχνω τις κινήσεις.

Εννοώ αυτές τις ημέρες, να μην ψάχνω τις κινήσεις. 37χρονος: Όχι, δεν τράβηξα, ρε. Έχω πόσες μέρες. Πάρα πολλές.

Όχι, δεν τράβηξα, ρε. Έχω πόσες μέρες. Πάρα πολλές. 35χρονη: Έφαγα εγώ 10 χιλιάρικα;

Έφαγα εγώ 10 χιλιάρικα; 37χρονος: Πόσα;

Πόσα; 35χρονη: Μόνο 5 έχει μέσα. Καλά, λοιπόν, θα μιλήσω να δω αν μπορώ να πληρώσω το τιμολόγιο.

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«Οι γονείς της δεν βγαίνουν έξω από ντροπή»

Η 35χρονη σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ προφυλακίστηκε την Τρίτη (3/11), μετά την εμπλοκή της στην υπόθεση των εράνων.

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, την Τετάρτη (4/11), μίλησε οικογενειακή φίλη της κατηγορουμένης, η οποία ανέφερε ότι δεν περίμενε πως η 35χρονη θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση.

Η γυναίκα αναφέρθηκε στην εικόνα που είχε σχηματίσει για την κατηγορουμένη τα προηγούμενα χρόνια, στο ντύσιμό της, αλλά και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γονείς της, υποστηρίζοντας ότι αποφεύγουν να βγουν από το σπίτι λόγω ντροπής.

«Δεν βγαίνουν έξω από ντροπή, λένε. Αλλά είναι ντροπιασμένοι. Τους ενδιαφέρει η ντροπή. Μα δεν είναι και λίγο. Δεν είναι και λίγο.

Και πώς το σκέφτηκαν; Πώς το σκέφτηκαν; Εδώ κάνεις έναν καφέ και, άμα κάνεις λάθος, τον ψάχνεις έναν να τον βρεις, να του δώσεις το 50λεπτο. Πώς το σκέφτηκαν αυτό;

Δεν ήξεραν να πίνουν καφέ πριν τρία χρόνια. Και να κάνουν να στήσουν τέτοια παγίδα σε παιδιά», ανέφερε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν θεωρούσε την 35χρονη ικανή να προχωρήσει σε τέτοιες πράξεις, απάντησε:

«Δεν τη θεωρούσα. Δεν ξέρεις τον άλλον τι σκέφτεται μέσα. Σε εμένα φαινόταν έτσι, σαν κοιμισμένο. Σαν τέτοιο. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι την έμπλεξε κάποιος και ακολουθούσε, θα το πίστευα, αλήθεια. Γιατί δεν θα καταλάβαινα ότι θα ήταν αυτή».

Μητέρα καταγγέλλει ότι έλαβε 20.000 από τα 40.000 ευρώ για τις θεραπείες του παιδιού της

Παράλληλα σε καταγγελία για τη διαχείριση χρημάτων που προορίζονταν για τις θεραπείες του 10χρονου παιδιού της προχώρησε μητέρα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις». Όπως υποστήριξε, η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» της παρέδωσε 20.000 ευρώ από συνολικό ποσό περίπου 40.000 ευρώ, διατηρώντας τα υπόλοιπα με τη διαβεβαίωση ότι θα της τα διέθετε εφόσον προέκυπτε πρόσθετη ανάγκη.

Η γυναίκα είχε απευθυνθεί στην οργάνωση προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια για τις θεραπείες του παιδιού της. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, οι εκπρόσωποι της «Παιδικής Χαράς» την είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν παρακρατούσαν κανένα ποσό από τις δωρεές, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε οι μοναδικοί που δεν κρατάμε ούτε ένα ευρώ. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εσάς».

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, από τα περίπου 40.000 ευρώ που χρειαζόταν η οικογένεια, της διατέθηκαν μόνο 20.000 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό ενημερώθηκε ότι θα παρέμενε στην οργάνωση, ώστε να χρησιμοποιηθεί εάν προέκυπταν μελλοντικές ανάγκες.

«Μου είπαν ότι μπορούν να μας βοηθήσουν και το δέχτηκα. Μου είπαν κάποιο ποσό. Από το ποσό αυτό μου έδωσαν τα μισά και μου είπαν: “Τα άλλα μισά θα τα δώσουμε εν καιρώ”», ανέφερε η μητέρα.

Όταν ρωτήθηκε εάν έλαβε τελικά τα υπόλοιπα χρήματα, απάντησε: «Όχι. Και ούτε πρόκειται τώρα».

Η κάρτα και οι περιορισμοί στη χρήση των χρημάτων

Η μητέρα περιέγραψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει την οικονομική ενίσχυση. Όπως εξήγησε, τα χρήματα είχαν τοποθετηθεί σε ειδική κάρτα, η οποία επέτρεπε συγκεκριμένες συναλλαγές, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών.

«Δεν μου είπαν πότε. Μου είπαν ότι θα κρατήσουν τα υπόλοιπα σε περίπτωση που χρειαστούμε κάτι που δεν μπορεί να αγοραστεί με την κάρτα στην οποία μου έστειλαν τα χρήματα. Γιατί, να ξέρετε, οι κάρτες που έδιναν δεν ήταν για ανάληψη. Ήταν μόνο για να μπορείς να πληρώσεις σε φαρμακείο, για ένδυση, σε σούπερ μάρκετ, τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσες να κάνεις συναλλαγές ούτε στο ταχυδρομείο», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οργάνωση δεν της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για τη συγκέντρωση των δωρεών, με την αιτιολογία ότι ο λογαριασμός της δεν ήταν ερανικός.

«Μου είπαν ότι δεν μπορούν να βάλουν τους δικούς μου λογαριασμούς, επειδή δεν είναι ερανικοί. Είναι ο δικός τους ερανικός λογαριασμός, οπότε τα χρήματα θα πήγαιναν εκεί. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν σε μένα», ανέφερε.

Οι επικοινωνίες με τους εκπροσώπους της οργάνωσης

Αναφερόμενη στις επαφές που είχε με την «Παιδική Χαρά», η μητέρα επιβεβαίωσε ότι είχε συνομιλήσει με δύο πρόσωπα της οργάνωσης, τα οποία στην εκπομπή αναφέρθηκαν ως κ. Β. και κ. Κ.

Όπως εξήγησε, αρχικά είχε επικοινωνήσει μαζί τους για την οικονομική ενίσχυση, ενώ στη συνέχεια συνομιλούσε συχνότερα με μία γυναίκα που εκπροσωπούσε την οργάνωση.

«Ναι. Και μετά μιλούσα πιο συχνά με την κοπέλα. Ήταν πιο φιλική, πιο ευχάριστη και είχε ευφράδεια λόγου», ανέφερε.