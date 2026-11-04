Εκλογές ΗΠΑ: Οι 7 Ελληνοαμερικανοί που εξελέγησαν στο Κογκρέσο – Η ιστορική πρωτιά του Κρις Πάπας

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Επτά πολιτικοί ελληνικής καταγωγής εξασφάλισαν την εκλογή ή την επανεκλογή τους στο αμερικανικό Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς και τρεις Δημοκρατικούς να διατηρούν την ελληνική παρουσία στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Ξεχωρίζει η νίκη του Δημοκρατικού Κρις Πάπας στο Νιου Χάμσαϊρ, ο οποίος γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία, σηματοδοτώντας παράλληλα την επιστροφή της ελληνικής ομογένειας στο σώμα έπειτα από 13 χρόνια.

Σύμφωνα με το Associated Press, το Reuters και τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογικών αρχών, έξι Ελληνοαμερικανοί εξασφάλισαν έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων: οι Ρεπουμπλικανοί Νικόλ Μαλλιωτάκη, Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνις, καθώς και οι Δημοκρατικές Ντίνα Τάιτους και Μάγκι Γκούντλαντερ.

Ο Κρις Πάπας είναι ο μοναδικός από τους επτά που μετακινείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Γερουσία, μετά τη νίκη του επί του πρώην Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Σουνούνου.

Κρις Πάπας: Ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας στη Γερουσία των ΗΠΑ

Την πιο ιστορική νίκη για την ελληνική ομογένεια πέτυχε ο 46χρονος Κρις Πάπας, υποψήφιος των Δημοκρατικών στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ο Πάπας επικράτησε του πρώην γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου, εξασφαλίζοντας την έδρα που αφήνει η αποχωρούσα Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν.

Η εκλογή του σηματοδοτεί μια διπλή ιστορική πρωτιά: γίνεται ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας που εκλέγεται στην αμερικανική Γερουσία και ο πρώτος πολιτικός ελληνικής καταγωγής που εισέρχεται στο σώμα από το 2013, όταν ολοκληρώθηκε η θητεία της Ρεπουμπλικανής Ολύμπιας Σνόου από το Μέιν.

Ο Πάπας εκπροσωπούσε την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2019, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει σε διάφορες πολιτειακές θέσεις.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μάντσεστερ, σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής που διατηρεί εστιατόριο στην περιοχή από το 1917.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας επικεντρώθηκε στο αυξημένο κόστος ζωής, στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην κριτική προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Νιου Χάμσαϊρ μίλησε σήμερα. Είπατε ξεκάθαρα ότι η πολιτεία χρειάζεται αλλαγή πορείας», δήλωσε στους υποστηρικτές του μετά τη νίκη του.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Νέα θητεία για τη Ρεπουμπλικανή της Νέας Υόρκης

Την επανεκλογή της στην 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης εξασφάλισε η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη, επικρατώντας του Δημοκρατικού Μάικ ΝτεΣίλις.

Η περιφέρεια περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Η Μαλλιωτάκη, με πατέρα ελληνικής καταγωγής από την Κρήτη και μητέρα από την Κούβα, εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2020.

Προηγουμένως είχε υπηρετήσει για περίπου μία δεκαετία στην πολιτειακή Βουλή της Νέας Υόρκης, ενώ το 2017 ήταν υποψήφια για τη δημαρχία της πόλης.

Με την επανεκλογή της εξασφαλίζει τέταρτη συνεχόμενη θητεία στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων.

Γκας Μπιλιράκης: Συνεχίζει στη Φλόριντα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Στη 12η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα επανεξελέγη ο Ρεπουμπλικανός Γκας Μπιλιράκης, επικρατώντας της Δημοκρατικής Κίμπερλι Όβερμαν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο WUSF, ο Μπιλιράκης εξασφάλισε περίπου το 52,8% των ψήφων.

Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2007, συνεχίζοντας την πολιτική διαδρομή του πατέρα του, Μάικλ Μπιλιράκη, ο οποίος είχε επίσης υπηρετήσει στο Κογκρέσο.

Έχει αναπτύξει έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε ζητήματα υγείας, βετεράνων και άμυνας, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια.

Συμμετέχει επίσης σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και Κύπρου.

Μάικ Χαριδόπουλος: Επανεκλογή στη Φλόριντα για τον Ρεπουμπλικανό με ελληνικές ρίζες

Τη δεύτερη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξασφάλισε ο Μάικ Χαριδόπουλος, ο οποίος επανεξελέγη με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην 8η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα.

Αντίπαλός του ήταν η Δημοκρατική Τζένιφερ Τζένκινς.

Ο Χαριδόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο το 2024, έχοντας προηγουμένως διαγράψει μακρά πολιτική πορεία στη Φλόριντα.

Είχε υπηρετήσει τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία της πολιτείας, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος την περίοδο 2010–2012.

Με ελληνικές οικογενειακές ρίζες, συγκαταλέγεται στους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές που διατηρούν την παρουσία της ομογένειας στην αμερικανική νομοθετική εξουσία.

Τζίμι Πατρόνις: Πρώτη πλήρης θητεία στο Κογκρέσο

Στην 1η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα επικράτησε ο Ρεπουμπλικανός Τζίμι Πατρόνις, εξασφαλίζοντας την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Πατρόνις νίκησε τη Δημοκρατική Γκέι Βάλιμοντ και τον ανεξάρτητο Τάιλερ Ντέιβις, συγκεντρώνοντας περίπου το 62,6% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα προσωρινά αποτελέσματα της πολιτείας.

Είχε εισέλθει στο Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2025, όταν κέρδισε ειδική εκλογική αναμέτρηση για την κάλυψη της έδρας που είχε αφήσει ο πρώην βουλευτής Ματ Γκέιτς.

Προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Φλόριντα από το 2017 έως το 2025, ενώ είχε υπηρετήσει και στο πολιτειακό νομοθετικό σώμα.

Η επανεκλογή του διατηρεί τη ρεπουμπλικανική εκπροσώπηση της συγκεκριμένης περιφέρειας και ενισχύει την παρουσία πολιτικών ελληνικής καταγωγής από τη Φλόριντα στο Κογκρέσο.

As the third most effective House Democrat, I am fighting every day to make the cost of living more affordable and working hard to deliver positive change for #OnlyinDistrictOne. https://t.co/XwZWdNeO5h — Dina Titus (@repdinatitus) December 15, 2025

Ντίνα Τάιτους: Η Δημοκρατική με τις ελληνικές ρίζες που επανεξελέγη στη Νεβάδα

Ανάμεσα στους νικητές βρίσκεται και η Ντίνα Τάιτους, η οποία επανεξελέγη με το Δημοκρατικό Κόμμα στην 1η εκλογική περιφέρεια της Νεβάδα, στην περιοχή του Λας Βέγκας.

Η Τάιτους επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Κάρι Μπακ, συγκεντρώνοντας περίπου το 59% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε το Associated Press.

Η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής εκπροσωπεί την περιφέρεια από το 2013 και έχει μακρά εμπειρία τόσο στην ομοσπονδιακή όσο και στην πολιτειακή πολιτική σκηνή.

Η σχέση της με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προσωπική.

Ο παππούς της, Άρθουρ Κωνσταντίνος Κάθονες, μετανάστευσε από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1911. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, της έμαθε ελληνικές λέξεις, την ελληνική αλφάβητο και την έφερε σε επαφή με την ελληνική παράδοση.

Η Τάιτους είναι αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα ελληνικά ζητήματα, γνωστής ως Congressional Hellenic Caucus, και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, την προστασία των δικαιωμάτων της Κύπρου και την προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

Μάγκι Γκούντλαντερ: Από τα Γρεβενά στο Κογκρέσο μέσω Νιου Χάμσαϊρ

Την επανεκλογή της εξασφάλισε και η Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ, η οποία εκπροσωπεί τη 2η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ.

Σύμφωνα με το New Hampshire Bulletin, η Γκούντλαντερ επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς, εξασφαλίζοντας δεύτερη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Γκούντλαντερ εξελέγη για πρώτη φορά το 2024 και έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ είναι σύζυγος του Τζέικ Σάλιβαν, πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν.

Οι ελληνικές της ρίζες εντοπίζονται στην Αβδέλλα Γρεβενών, από όπου καταγόταν η οικογένειά της πριν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξη που αναδημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της, η ίδια είχε εκφράσει την υπερηφάνειά της για την ελληνική της καταγωγή, υπογραμμίζοντας ότι οι οικογενειακές της ρίζες τής μετέδωσαν την έννοια του φιλότιμου και της προσφοράς προς την πατρίδα.

Κατά την προεκλογική της εκστρατεία επικεντρώθηκε στη μείωση του κόστους ζωής, στην κριτική για τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ και στην ανάγκη τερματισμού του πολέμου στο Ιράν.

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί και τρεις Δημοκρατικοί

Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, η ελληνοαμερικανική παρουσία στο νέο Κογκρέσο διαμορφώνεται σε επτά μέλη.

Τέσσερις βουλευτές ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εκπροσωπούν τη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, ενώ δύο Δημοκρατικές βουλευτές εκπροσωπούν τη Νεβάδα και το Νιου Χάμσαϊρ.

Ο τρίτος Δημοκρατικός, Κρις Πάπας, θα εκπροσωπεί το Νιου Χάμσαϊρ στη Γερουσία.

Η εκλογή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ομογένεια, καθώς επαναφέρει πολιτικό ελληνικής καταγωγής στο ανώτερο νομοθετικό σώμα των ΗΠΑ για πρώτη φορά από την αποχώρηση της Ολύμπιας Σνόου το 2013.

Παράλληλα, αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, καθώς ο Πάπας γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται γερουσιαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες.