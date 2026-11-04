Τραμπ για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών: «Ο πόλεμος στο Ιράν έπαιξε ρόλο, αλλά θα το έκανα ξανά»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνέβαλε στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, συμφωνώντας σε μεγάλο βαθμό με τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφασή του να ξεκινήσει τη στρατιωτική σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι θα προχωρούσε στην ίδια επιλογή ακόμη και αν γνώριζε το πολιτικό κόστος.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ κλήθηκε την Τετάρτη (4/11) να σχολιάσει τις δηλώσεις του Βανς, ο οποίος είχε αποδώσει στον πόλεμο με το Ιράν τη σημαντική εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

«Νομίζω ότι αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, επειδή προκάλεσε μια μικρή αύξηση στις τιμές της βενζίνης βραχυπρόθεσμα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει: «Αλλά, την ίδια στιγμή, θα έπρεπε να το κάνω ξανά, επειδή μακροπρόθεσμα είναι η μόνη λύση».

«Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Ο Τραμπ επέμεινε ότι η απόφαση για την έναρξη του πολέμου ήταν αναπόφευκτη, επικαλούμενος την ανάγκη να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

«Πίστευα ότι οι τιμές του πετρελαίου θα αυξάνονταν πολύ περισσότερο», δήλωσε.

«Δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να το κάνεις. Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τη δημόσια παρέμβαση του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε επισημάνει ότι πολλοί Αμερικανοί που ψήφισαν το δίδυμο Τραμπ–Βανς το 2024 στράφηκαν στους Δημοκρατικούς το 2026.

Ο αντιπρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον πόλεμο βασική αιτία της ήττας, επικαλούμενος δημοσκοπικά στοιχεία που έδειχναν ότι οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι ζητούσαν τον τερματισμό της σύγκρουσης, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ.

«Δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε την αγάπη των ψηφοφόρων στους υποψηφίους μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε, παράλληλα, τον ισχυρισμό ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα είχαν κερδίσει τις εκλογές εάν ο ίδιος βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η προσωπική υποστήριξη που απολάμβανε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις δεν μεταφέρθηκε στους υποψηφίους του κόμματός του.

«Απλώς δεν μπόρεσαν να μεταφέρουν αυτή την αγάπη», δήλωσε.

«Υπήρχε τόση αγάπη σε εκείνες τις συγκεντρώσεις. Ήταν απίστευτο. Δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε αυτή την αγάπη στους υποψηφίους», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται στον απόηχο των μεγάλων εκλογικών απωλειών των Ρεπουμπλικανών, με τον ίδιο να αναγνωρίζει τον αρνητικό αντίκτυπο του πολέμου στην εκλογική συμπεριφορά, αλλά να επιμένει ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν ήταν αναγκαία.