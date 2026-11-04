Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: «Με έριξαν κάτω και με χτυπούσαν οκτώ άτομα με ρόπαλα» λένε τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Βίαιη επίθεση από ομάδα περίπου 50 κουκουλοφόρων σημειώθηκε στο Τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την ώρα που πραγματοποιούνταν γενική συνέλευση φοιτητικών συλλόγων. Οι δράστες επιτέθηκαν με μολότοφ, ρόπαλα, στειλιάρια και τσεκούρια, αφήνοντας πίσω τους τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με εγκαύματα. Το περιστατικό καταδίκασαν το Υπουργείο Παιδείας και η διοίκηση του ΕΚΠΑ, ζητώντας την ταυτοποίηση των δραστών και τη λήψη μέτρων ασφαλείας

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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ομάδα περίπου 50 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε οργανωμένα στο τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη και επιτέθηκε με μολότοφ, ρόπαλα και τσεκούρια, αφήνοντας πίσω της τρεις τραυματίες.
  • Από τους τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς εξιτήριο έλαβαν οι δύο, ενώ ο ένας παραμένει για νοσηλεία στην πλαστική χειρουργική καθώς φέρει εγκαύματα.
  • Το υπουργείο Παιδείας και η διοίκηση του ΕΚΠΑ καταδίκασαν την επίθεση, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν και να οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των φοιτητών, θυμάτων της βίαιης επίθεσης από την ομάδα κουκουλοφόρων στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη γενική συνέλευση φοιτητικών συλλόγων.

Οι δράστες φέρονται να εισέβαλαν οργανωμένα στον χώρο και να επιτέθηκαν με μολότοφ, ρόπαλα, στειλιάρια, ακόμα και τσεκούρια, αφήνοντας πίσω τους τρεις τραυματίες.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης και ενώ στο τμήμα Μαθηματικών πραγματοποιούνταν γενική συνέλευση φοιτητικών συλλόγων με αντικείμενο το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τότε, ομάδα περίπου 50 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκε στους παρευρισκόμενους.

Από τους τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς εξιτήριο έλαβαν οι δύο, ενώ ο ένας παραμένει για προληπτικούς λόγους για νοσηλεία στην πλαστική χειρουργική, καθώς φέρει εγκαύματα από μολότοφ.

Μαρτυρίες των φοιτητών

«Πέταξαν μολότοφ σε έναν συμφοιτητή μας και κάηκε το παλτό του», περιέγραψε φοιτητής στην ΕΡΤ που βρέθηκε στο σημείο, ενώ άλλος τραυματίας ανέφερε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων.

«Ένας με άρπαξε, με έριξε κάτω και μετά ήρθαν άλλοι οκτώ και άρχισαν να με χτυπούν με ρόπαλα. Ευτυχώς δεν μου έσπασαν κάτι, αλλά έχω πολλά αιματώματα στα χέρια και κουτσαίνω από το χτύπημα στο πόδι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες φοιτητών, δύο διαφορετικές ομάδες εισήλθαν στην Πανεπιστημιούπολη από διαφορετικά σημεία, η μία από την πύλη του Φυσικού και η άλλη από βοηθητική είσοδο του Μαθηματικού Τμήματος. Στη συνέχεια ενώθηκαν έξω από το αμφιθέατρο όπου διεξαγόταν η συνέλευση και εξαπέλυσαν την επίθεση.

«Επιτέθηκαν στους φοιτητές με τσεκούρια, στειλιάρια και ρόπαλα. Ο σκοπός τους είναι απλά η τρομοκρατία», ανέφεραν παρευρισκόμενοι.

Το υπουργείο Παιδείας καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός ότι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας βιώνουν συνθήκες βίας και φόβου στον χώρο των σπουδών τους. Παράλληλα, ζήτησε έγγραφη ενημέρωση από την Πρυτανεία για τον αριθμό των τραυματιών, τις πρώτες βοήθειες που παρασχέθηκαν, τις ενέργειες της φύλαξης και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφάλεια των φοιτητών.

Σε αυστηρό τόνο ήταν και η ανακοίνωση της διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία καταδίκασε τη «δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών» στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν και να οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα, φοιτητικοί σύλλογοι συνδέουν την επίθεση με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση 53 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού του φοιτητικού κινήματος.

 

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