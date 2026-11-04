Σούμερ – Επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία: «Θα τερματίσουμε τον πόλεμο στο Ιράν»

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Τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, τη μείωση του κόστους ζωής και την καταπολέμηση της διαφθοράς έθεσε ως βασικές προτεραιότητες των Δημοκρατικών ο Τσακ Σούμερ, μετά την ιστορική εκλογική ανατροπή στις ΗΠΑ, που έδωσε στο κόμμα του τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία προειδοποίησε ότι η περίοδος κατά την οποία το σώμα λειτουργούσε ως υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ έχει τελειώσει, προαναγγέλλοντας έρευνες και νομοθετικές πρωτοβουλίες απέναντι στην κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σούμερ χαρακτήρισε τη νίκη των Δημοκρατικών, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες εκλογικές συνθήκες, μια ανατροπή που «αναδιαμορφώνει τον εκλογικό χάρτη της Γερουσίας για μια ολόκληρη γενιά, με τεράστιες ιστορικές συνέπειες».

Όπως τόνισε, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έδωσαν στους Δημοκρατικούς την ευκαιρία να αποδείξουν ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη τους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους.

«Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν αυτή την ευκαιρία πριν από δύο χρόνια και την σπατάλησαν», υποστήριξε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν συνεχίσουν να στηρίζουν τον Τραμπ, «θα τον ακολουθήσουν κατευθείαν στον γκρεμό, όπως απέδειξαν αυτές οι εκλογές».

Οι τρεις προτεραιότητες των Δημοκρατικών

Ο Σούμερ παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητες που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέδειξε η ψήφος των Αμερικανών.

«Πρώτον, οι Αμερικανοί θέλουν η Ουάσινγκτον να μειώσει το κόστος ζωής», τόνισε.

«Δεύτερον, θέλουν να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά στην κυβέρνηση και, τρίτον, θέλουν να βάλουμε φρένο στο χάος του Τραμπ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα του κόμματος, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς.

«Οι Αμερικανοί δεν ξέρουν καν γιατί πολεμάμε στο Ιράν»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Σούμερ για τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο συνέδεσε με τη γενικότερη δυσαρέσκεια των Αμερικανών απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Αναφερόμενος στους θανάτους Αμερικανών τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, υποστήριξε ότι η κοινή γνώμη δεν κατανοεί πλέον τους στόχους της στρατιωτικής σύγκρουσης.

«Ο αμερικανικός λαός δεν έχει ιδέα για ποιον λόγο πολεμάμε στο Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σούμερ ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, διαμηνύοντας ότι οι Δημοκρατικοί προτίθενται να αναλάβουν δράση προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», υπογράμμισε, προσθέτοντας λίγο αργότερα: «Θα τερματίσουμε τον πόλεμο».

Η παρέμβασή του έρχεται μετά τη δήλωση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέδωσε την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο, αναγνωρίζοντας ότι σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων του Τραμπ στράφηκε προς τους Δημοκρατικούς.

«Τέλος οι ημέρες της υποταγμένης στον Τραμπ Γερουσίας»

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών προανήγγειλε επίσης αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Γερουσία θα αντιμετωπίζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Όπως ανέφερε, οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κοινοβουλευτικές έρευνες, δικαστικές προσφυγές και νομοθετικές ενέργειες για τον έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής.

«Οι ημέρες της υποταγμένης στον Τραμπ Γερουσίας τελείωσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επέμεινε ότι οι πολιτικές συγκρούσεις με τον Λευκό Οίκο δεν πρόκειται να αποσπάσουν την προσοχή του κόμματός του από τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών.

«Δεν πρόκειται να χάσουμε τον στόχο μας από τα μάτια μας», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα θα είναι η μείωση των τιμών και στη συνέχεια η καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Σούμερ έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο: «Θα εργαστούμε σκληρά για να μειώσουμε το κόστος ζωής, με τον πρόεδρο ή χωρίς αυτόν. Τελεία και παύλα».

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν τις προθέσεις των Δημοκρατικών να αξιοποιήσουν τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επιδιώκοντας τόσο αλλαγές στην οικονομική πολιτική όσο και αυστηρότερο έλεγχο των κυβερνητικών αποφάσεων.