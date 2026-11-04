Κωνσταντοπούλου: Το νομοσχέδιο και η τροπολογία δεν προβλέπουν απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας

«H Πλεύση Ελευθερίας από το 2016 που δημιουργήθηκε τάχθηκε υπέρ της προστασίας της πρώτης κατοικίας και υπέρ της κατάργησης των πλειστηριασμών», τόνισε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας απόψε στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers.

Όπως υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, «ήταν η πρώτη που αντέδρασε στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, αλλά και στο ιδιώνυμο έγκλημα που θεσμοθετήθηκε για όσους αποτρέπουν πλειστηριασμούς», ανέφερε ότι ήταν «στην πρώτη γραμμή υπερασπιζόμενη ευάλωτους δανειολήπτες και οικογένειες» και ότι το κόμμα της ήταν «το πρώτο και μόνο κίνημα που κινήθηκε δικαστικά κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με αίτηση ακύρωσης».

Δήλωσε ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου και η τροπολογία για τα οποία ο υπουργός Οικονομικών προκάλεσε ονομαστική ψηφοφορία «δεν παρέχουν ουσιαστική προστασία, διαγραφή των χρεών και σεισάχθεια για τους ευάλωτους και τους αν υπαίτια χρεωθέντες. Δεν προβλέπουν απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας όπως εμείς πιστεύουμε. Δεν προβλέπουν προστασία από την άνοδο των ενοικίων, δεν προβλέπουν κατάργηση των πλειστηριασμών, κυρώσεις στις τράπεζες, καμία πραγματική ανακούφιση, αυτή για την οποία παλεύουμε και εμείς θα φέρουμε για την κοινωνία».

Για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε την «σαρωτική νίκη των υποψηφίων των Δημοκρατικών έναντι του Τραμπ αποτελεί μία πάρα πολύ σημαντική νίκη των πολιτών. Των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά θα έλεγα των πολιτών του πλανήτη απέναντι σε μία πολιτική ακραία αντιδημοκρατική, διεθνώς εγκληματική».

Έκανε λόγο για «ένα εφιαλτικό πραγματικά κατεστημένο που ήδη απέρχεται, που ήδη γνώρισε μια συντριπτική ήττα και αυτή η ήττα είναι επίτευγμα των πολιτών που δεν λύγισαν, δεν υπαναχώρησαν, δεν υπέκυψαν στον εκφοβισμό και στην επίδειξη δύναμης και πλούτου. Δεν εκχώρησαν τις ζωές τους και αγκάλιασαν και στήριξαν υποψηφίους και υποψήφιες που μίλησαν για την εθνική συνεννόηση, μίλησαν για την αγάπη και την αλληλεγγύη, μίλησαν για την ανάγκη να υπάρχει υψηλού επιπέδου πολιτική αντιπαράθεση και όχι πολιτική αντιπαράθεση του υποκόσμου και του πεζοδρομίου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε αναφέροντας ότι «…κι έτσι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μένει με την νοσταλγία των εγκωμίων στον φασιστικό τρόπο διακυβέρνησης Τραμπ, με τη νοσταλγία των αναχρονιστικών δηλώσεων εδώ μέσα στη Βουλή από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη που έλεγε ότι “η Ελλάδα θα πάει με τα συμφέροντά της” τότε που ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι “δεν είναι ώρα να κρίνουμε την νομιμότητα της εισβολής Τραμπ σε ξένο κράτος’, στη Βενεζουέλα και της απαγωγής εν ενεργεία αρχηγού κράτους».

«Δηλαδή δεν ήταν ώρα το Γενάρη για τον κύριο Μητσοτάκη να κρίνει τη νομιμότητα διεθνών εγκλημάτων για τα οποία είναι αρμόδιο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Για εμάς στην Πλεύση Ελευθερίας που ήμασταν και οι πρώτοι που μιλήσαμε για τα θέματα αυτά σθεναρά εδώ μέσα, είναι η ώρα ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει και τον απολογισμό του και την κριτική του. Εξάλλου έρχεται και γι’ αυτόν η ώρα της εκλογικής κρίσης και βεβαίως η ώρα για να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο είναι πάντα», κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.