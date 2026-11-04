Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Δημήτρης και Νίκος γίνονται καντινιέρηδες για μία μέρα

Νέες περιπέτειες για τα τρία μπαμπαδάκια έρχονται απόψε στις 21:00 στον Alpha στο νέο επεισόδιο “Μπαμπά, σ΄αγαπώ“.

Ο Ηρακλής με τον Πανούλη και τον Τάσο βρίσκονται στο νοσοκομείο με την συγκατάθεση του Ευριπίδη, για να συμπαρασταθούν στην Μαίρη όταν της ανακοινωθούν τα νέα για την υγεία της.

Με τους τρεις καντινιέρηδες εντεταλμένους να φτιάξουν το κέφι της Μαίρης, κάποιος πρέπει να δουλεύει την καντίνα κι αυτοί που αναλαμβάνουν είναι ο Μπαμπά-Φεύγας κι ο Μπάμπα-Τρέχας, που παρατάνε τα πάντα για να βοηθήσουν τον φίλο τους τον Ηρακλή.

Αλλά όταν οι Νίκος-Δημήτρης αναλάβουν την καντίνα, έρχεται η ώρα για τους πελάτες να γνωρίσουν την οργή, καθώς το σέρβις είναι αργότερο απ’ τον θάνατο.

Η πιθανή συνεργασία Νίκου με Δημήτρη σε κοινή επιχείρηση, η «πρώτη φορά» της Ζωής που πλησιάζει με αστραπιαία (τουλάχιστον για τον Νίκο) ταχύτητα και άλλα θέματα, αποσπούν τόσο πολύ τους δυο μπαμπάδες απ’ το σέρβις, που οι πελάτες αναγκάζονται να επαναστατήσουν για να πάρουν την παραγγελία τους.

Η επόμενη βάρδια στην καντίνα είναι Τζένη-Στέλλα, που αναλαμβάνουν λίγο πριν Νίκος-Δημήτρης οδηγήσουν την επιχείρηση στο κλείσιμο ενώ στην καντίνα θα έρθει και η Βιργινία για να συζητήσουν με την Τζένη τις δικαστικές κινήσεις προκειμένου να πάρει το νηπιαγωγείο της πίσω.

Παράλληλα η Ελένη δίνει συμβουλές στην Ιωάννα, μαμά της 5χρονης Ναταλίας, για το πως να κάνει το παιδί της να νιώσει την άνεση και την ασφάλεια να της εκφραστεί, ενώ αντίστοιχοι δουλειά κάνουν μέσα στην παιδική σοφία τους και ο Βίκτωρας, ο Στέλιος κι η Σοφία με την ίδια τη Ναταλία, σε ένα επεισόδιο όπου όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους άλλους, κάποιοι το καταφέρνουν και κάποιο όχι. Όλοι όμως προσπαθούν, με μεγάλη αγάπη, και τις καλύτερες προθέσεις.

Δείτε εδώ τα sneaks του αποψινού επεισοδίου:

Θα καταφέρουν ο Δημήτρης κι ο Νίκος να εξυπηρετήσουν έστω κι έναν πελάτη; Ή θα χρειαστεί οι πελάτες να περιμένουν να αναλάβουν η Τζένη με τη Στέλλα για να φάνε αυτό που παρήγγειλαν;

Θα πείσει ο Νίκος τον Δημήτρη να κάνουν εταιρεία μαζί;

Θα καταφέρει η Ελπίδα να βοηθήσει την Ζωή να βρει τις σωστές λέξεις για να επικοινωνήσει με τους γονείς της τα «θέλω» της και τις ανάγκες της;

Θα κάνει καλό η παρουσία του Ηρακλή και των υπόλοιπων καντινιέρηδων ή θα δημιουργήσει θέματα πάλι ο Ευριπίδης;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: