Κρίνο και Αγκάθι: H Λεμονιά ζητάει να μάθει από τον Μήτρο την αλήθεια για τη δολοφονία του άντρα της

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Το νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Στέλιος, συντετριμμένος από την αντίδραση της Λευκής, ξανακυλά στο ποτό και μες στη μέθη του λέει στον Πέτρο το μεγάλο μυστικό για τον Ηλία και την εικόνα, προκαλώντας του πανικό.

Στο αρχοντικό, η Λευκή προσπαθεί να σταθεί ως νύφη των Αρβανιταίων, δείχνοντας μεταμέλεια και διάθεση συμφιλίωσης, ενώ στην πραγματικότητα ψάχνει τρόπο να ανακαλύψει αυτό που κρύβουν.

Ο Μάρκος ανησυχεί πως η επιμονή της θα τους καταστρέψει, αλλά συνεχίζει να την προστατεύει, την ώρα που η Θεανώ τού εξομολογείται τα αισθήματά της.

Παράλληλα, ο Σκλίβας, χρησιμοποιώντας την καινούρια θέση του στο έργο του φράγματος, φέρνει νέο πονοκέφαλο στον Παναγή, ενώ ο Τριαντάφυλλος πιέζει τον Πέτρο να σωπάσει για όσα ξέρει για την εικόνα και τον Ηλία.

Κι ενώ η οικογένεια Δρογούτη διαλύεται υπό το βάρος των μυστικών και των ενοχών, η Λεμονιά ζητάει να μάθει από τον Μήτρο την αλήθεια για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας…

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