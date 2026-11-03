Κρίνο και Αγκάθι: Ένας έρωτας από τα παλιά αναζωπυρώνεται

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Το παρελθόν ξυπνά στο νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο αρχοντικό των Αρβανιταίων ως ζευγάρι, όμως το οικογενειακό τραπέζι που στήνεται για την υποδοχή τους, παρουσία και της Θεανώς, μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο μάχης.

Η Μαριγώ προκαλεί ανοιχτά τη Λευκή, η Ρηνιώ καταρρέει από την ένταση, ενώ ο Μάρκος αποφασίζει να απομακρυνθεί με τη γυναίκα του στο παλιό σπιτάκι του παππού. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος βλέπει τον παπά να κρύβει την εικόνα του Άη Γιώργη και τρομοκρατείται, ενώ ο Σκλίβας δέχεται να συνεργαστεί με τους Ιταλούς που κατασκευάζουν το φράγμα, βρίσκοντας έτσι τρόπο να πλησιάσει ξανά τους Αρβανιταίους.

Κι ενώ η Χρυσούλα παρασύρεται όλο και περισσότερο από τον Τριαντάφυλλο, προκαλώντας την αγωνία της Δέσποινας, ο Στέλιος βρίσκει τελικά τη δύναμη να αποκαλύψει στη Λευκή την αλήθεια για τον Ηλία.

Όμως, μια συνάντηση μεταξύ Μήτρου και Λεμονιάς δείχνει πως το παρελθόν ίσα που μόλις έχει αρχίσει να ξυπνά…

Πεδίο μάχης το Αρβανιταίικο. Τι μαθαίνει η Λευκή για τον Ηλία;

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Μήτρος και Λεμονιά: Το παρελθόν δεν έσβησε ποτέ…