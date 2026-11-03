Τηλεθέαση (2/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη τη Δευτέρα

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση. Στο γενικό κοινό την κορυφή κατέκτησαν εκπομπές όπως το «Σήμερα», οι «Αταίριαστοι» και η σειρά «Το Σόι Σου». Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό στις πρώτες θέσεις των ζωνών βρέθηκαν το «Happy Day», η «Super Κατερίνα» και εκ νέου «Το Σόι Σου».