Τηλεθέαση (2/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη τη Δευτέρα

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 18,8%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,6%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 17%
- ALPHA – Happy Day 15,5%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,2%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17,5%
- ΣΚΑΪ – Live You 13,9%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,5%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,2%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,9%
- OPEN – 10 Παντού 10,7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,3%
- STAR – Stars System 5,9%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,2%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 2,4%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 18,6%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,9%
- ANT1 – Ντέρτι 15,6%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 13,6%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,8%
- STAR – GNTM 10,2%
- ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 9,3%
- MEGA – Κάμπινγκ 7,4%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 5%
- ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 2,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ALPHA – Happy Day 18,3%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,5%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 8,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,2%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 7,6%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 6,4%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4,2%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,8%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 18,8%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,9%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8,3%
- ΣΚΑΪ – Live You 6,6%
- STAR – Stars System 6,6%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 4,8%
- OPEN – 10 Παντού 4,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,3%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,4%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 20,4%
- STAR – GNTM 14,6%
- ANT1 – Ντέρτι 11,9%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 11%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,6%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 9,1%
- MEGA – Κάμπινγκ 9,1%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 7,4%
- ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 5,6%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4%
- ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 1,6%