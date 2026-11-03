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Τηλεθέαση (2/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη τη Δευτέρα

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση. Στο γενικό κοινό την κορυφή κατέκτησαν εκπομπές όπως το «Σήμερα», οι «Αταίριαστοι» και η σειρά «Το Σόι Σου». Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό στις πρώτες θέσεις των ζωνών βρέθηκαν το «Happy Day», η «Super Κατερίνα» και εκ νέου «Το Σόι Σου».

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση.
  • Στο γενικό κοινό της πρωινής ζώνης, ο ΣΚΑΪ κατέκτησε την κορυφή με τις εκπομπές «Σήμερα» (18,8%) και «Αταίριαστοι» (17,5%), ενώ στο δυναμικό κοινό προηγήθηκαν το «Happy Day» (18,3%) και η «Super Κατερίνα» (18,8%) του ALPHA.
  • Στην prime time ζώνη, η σειρά «Το Σόι Σου» στον ALPHA αναδείχθηκε νικητής τόσο στο γενικό σύνολο με 18,6% όσο και στο δυναμικό κοινό με 20,4%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Σήμερα 18,8%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,6%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 17%
  4. ALPHA – Happy Day 15,5%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,1%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,2%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17,5%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 13,9%
  3. ALPHA – Super Κατερίνα 12,5%
  4. ANT1 – Το Πρωινό 11,2%
  5. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,9%
  6. OPEN – 10 Παντού 10,7%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,3%
  8. STAR – Stars System 5,9%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,2%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 2,4%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 18,6%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16%
  3. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,9%
  4. ANT1 – Ντέρτι 15,6%
  5. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 13,6%
  6. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13%
  7. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,8%
  8. STAR – GNTM 10,2%
  9. ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 9,3%
  10. MEGA – Κάμπινγκ 7,4%
  11. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 5%
  12. ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 2,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ALPHA – Happy Day 18,3%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 15,5%
  3. ΣΚΑΪ – Σήμερα 8,5%
  4. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,2%
  5. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 7,6%
  6. OPEN – Ώρα Ελλάδος 6,4%
  7. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4,2%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,8%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Super Κατερίνα 18,8%
  2. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,9%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 9,9%
  4. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8,3%
  5. ΣΚΑΪ – Live You 6,6%
  6. STAR – Stars System 6,6%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 4,8%
  8. OPEN – 10 Παντού 4,5%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,3%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,4%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 20,4%
  2. STAR – GNTM 14,6%
  3. ANT1 – Ντέρτι 11,9%
  4. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
  5. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 11%
  6. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,6%
  7. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 9,1%
  8. MEGA – Κάμπινγκ 9,1%
  9. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 7,4%
  10. ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 5,6%
  11. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4%
  12. ΕΡΤNEWS – Εκλογές στις ΗΠΑ 1,6%
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