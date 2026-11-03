Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα – Αναλυτικά οι λίστες

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης οι λίστες της Β΄φάσης της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με τα 994 προϊόντα.

Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, από τα 994 προϊόντα που συμπεριλαμβάνει συνολικά στις λίστες, τα 628 είναι επώνυμα με μείωση τιμής 6,7%, τα 307 είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με τη μείωση στο 8% και 59 είναι προϊόντα κρέατος με το ποσοστό μείωσης της τιμής στο 7,3%. Οι μειώσεις αυτές τίθενται σε εφαρμογή τους μήνες Νοέμβριο 2026 και Δεκέμβριο 2026. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά ο πίνακας με τις μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα από 6,7% έως 8% στα σούπερ μάρκετ.

Οι πίνακες

Η λίστα με τα επώνυμα προϊόντα είναι εδώ

Η λίστα με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι εδώ

Η λίστα με τα κρέατα είναι εδώ

Επίσης επισημαίνεται πως, οι μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά είναι 7,1% από τις μέχρι σήμερα δηλωμένες συμμετοχές.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές και αναμένεται να διευρυνθεί, καθώς συνεχίζονται οι επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την ένταξη περισσότερων προϊόντων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πάνω στη μειωμένη βασική τιμή μπορούν να εφαρμόζονται επιπλέον προσφορές, αυξάνοντας το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι εθελοντική και κάθε επιχείρηση επιλέγει αυτοτελώς τα προϊόντα που θα εντάξει, καθώς και το ύψος των μειώσεων.

Το posokanei.gov.gr

Οι συμμετέχοντες κωδικοί προϊόντων θα είναι διαθέσιμοι από τις 4 Νοεμβρίου 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα posokanei.gov.gr, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να τους εντοπίζουν και να ενημερώνονται για τις τιμές τους.