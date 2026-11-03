Γιώργος Βαρεμένος: Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

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Πολιτική

Γιώργος Βαρεμένος
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Ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  ο Γιώργος Βαρεμένος, ο οποίος γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, σήμερα, Τρίτη και μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του στο αξίωμα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας.

Ορκίστηκαν βουλευτές η Ζωή Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Βαρεμένος – ΦΩΤΟ

Ο κ. Βαρεμένος διαδέχθηκε τον Μιλιτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος είχε αναδειχθεί βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε στις 16/07/2026 και, εν τέλει, παραιτήθηκε από το αξίωμά του στις 29/10/2026.

Μετά την επιστολή του κ. Βαρεμένου, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 48, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε 12.

Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν, πλέον, ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 156
  • ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 36
  • Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 21
  • Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία: 12
  • Ελληνική Λύση – Κυριάκος Βελόπουλος: 11
  • Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα «Νίκη»: 8
  • Πλεύση Ελευθερίας-Ζωή Κωνσταντοπούλου: 5
  • νεξάρτητοι: 48

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