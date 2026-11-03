Διπλό φονικό σε φάρμα στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε 2 άνδρες και απειλεί να αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές περίπου στις 11 το πρωί της Τρίτης (3/11) καθώς σημειώθηκε διπλό φονικό σε φάρμα στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες, Θύματα είναι δύο εργάτες από την Ινδία και δράστης της επίθεσης είναι ένας ομοεθνής τους, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια μονάδα και που τώρα απειλεί να αυτοκτονήσει.

Με μαχαίρι έγινε το διπλό φονικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του OPEN και του LamiaReport ο Ινδός κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο ομοεθνών του συναδέλφων, καταφέρνοντάς τους πολλαπλά και θανάσιμα χτυπήματα.

Αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο φερόμενος ως δράστης ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου της επιχείρησης και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός και έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τα γύρω τμήματα και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας έχουν αποκλείσει την περιοχή και προσπαθούν να διαπραγματευτούν μαζί του, ενώ έχει κληθεί και μεταβαίνει εσπευσμένα κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απουσίαζε και σοκαρισμένος ενημερώθηκε από τις αρχές για το στυγερό έγκλημα.