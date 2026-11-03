Ιδιοκτήτης αλυσίδας κρεοπωλείων στην Κηφισιά καταγγέλλει: Χάκερ χτύπησαν τα ψυγεία μας και έβαλαν τη θερμοκρασία στους 150°C

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Επιχειρηματίας στην Κηφισιά καταγγέλλει ότι τα ψυγεία του κρεοπωλείου του έγιναν στόχος χακαρίσματος, όπως συνέβη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως περιέγραψε στον ΣΚΑΪ «με το που ήρθαν οι υπάλληλοι στις 4 τα ξημερώματα, είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ψυγεία. Στην αρχή νομίζαμε ότι έχει κάποια βλάβη».

Σύμφωνα με τον κ. Μπούμπα «είχαν σετάρει τα ψυγεία στους 150 βαθμούς Κελσίου, εμείς δεν μπορούσαμε χειροκίνητα να παρέμβουμε καθώς δεν μπορούσαμε να μπούμε στο σύστημα. Ο ψυκτικός που ήρθε αναρωτήθηκε αν προκλήθηκε από πτώση τάσης αλλά εμείς έχουμε γεννήτρια. Αφού δοκίμασε όλους τους τρόπους, μετά από μια ώρα μας είπε “είστε χακαρισμένοι” και κατάφερε να πάρει τον επανέλεγχο μετά από 2 ώρες».

Κατά τον επιχειρηματία παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε «και σε άλλες δύο επιχειρήσεις στην περιοχή όπως μας είπε ο ψυκτικός» προσθέτοντας ότι τόσο η δίκη του επιχείρηση όσο και οι άλλες δύο συνεργάζονταν «για διασφάλιση» με μια τρίτη εταιρεία ψυκτικών.

Οι άλλες δύο επιχειρήσεις ήταν ένα σούπερ μάρκετ και ένα κατάστημα μαζικής εστίασης.

Ο ιδιοκτήτης εκτίμησε ότι η επιχείρησή του δεν επιλέχθηκε κατ’ ανάγκη ως συγκεκριμένος στόχος, αλλά ότι οι δράστες αναζητούν ευάλωτα συστήματα στα οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση.

«Τα παλαιά μοτέρ δεν έχουν πρόβλημα, τα καινούργια έχουν πρόβλημα που έχουν ασύρματο δίκτυο. Εμείς απενεργοποιήσαμε το wi-fi και θα σκεφτεί ο τεχνικός τι λύση μπορεί να βρεθεί μόνιμη» κατέληξε ο κ. Μπούμπας.

O επιχειρηματίας από την Κηφισιά διαβεβαίωσε πάντως ότι τα ψυγεία που έγιναν στόχος «δεν έπιασαν ποτέ τη θερμοκρασία των 150 βαθμών Κελσίου» και έτσι δεν χάλασαν τα κρέατα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Οκτωβρίου, εκατοντάδες καταστήματα μεγάλων γαλλικών αλυσίδων αντιμετώπισαν προβλήματα στα συστήματα ψύξης τους. Οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε ψηφιακούς ελεγκτές ψυγείων και καταψυκτών, μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και απόψυξης.

Το φαινόμενο επανεμφανίστηκε χτες Δευτέρα. Προβλήματα καταγράφηκαν σε καταστήματα στο Βέλγιο, τη Σουηδία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, την Εσθονία και τη Φινλανδία.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν ήταν οι αλυσίδες Delhaize, Carrefour, Colruyt, ICA, Coop και SuperValu, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και σε κατάστημα της IKEA στο Βέλγιο.

Στη Σουηδία, σε κατάστημα της ICA, οι καταψύκτες φέρεται να έφτασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν και να πεταχτούν κατεψυγμένα προϊόντα.

Η αλυσίδα Coop επιβεβαίωσε κυβερνοπεριστατικό που επηρέασε επτά καταστήματά της, ενώ στο Βέλγιο η Carrefour ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν 15 από τα περίπου 700 καταστήματά της.

Στην Ιρλανδία, η Musgrave, ιδιοκτήτρια της SuperValu, ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν τα συστήματα ψύξης σε 13 καταστήματα, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν προληπτικά προϊόντα από τα ράφια.

Στην Εσθονία, επίθεση σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Selver οδήγησε επίσης σε αλλαγή της θερμοκρασίας καταψύκτη στους 50 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να προκληθεί σημαντική ζημιά, καθώς η παρέμβαση εντοπίστηκε γρήγορα.