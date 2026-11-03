Zoom in: Τα «πηγαδάκια» των πολιτικών με το ρομπότ Sophea, η επίσκεψη Μητσοτάκη στα «προπύργια» Καραμανλή-Σαμαρά, το πράσινο τσιφτετέλι και η εξήγηση για το… «τεράστιος» του Φαραντούρη

Μεγάλο σουξέ είχε στο 9ο Athens Investment Forum η Sophea, το δημιούργημα της kIEFER. Το ανθρωποειδές ρομπότ της ελληνικής εταιρείας kIEFER, έδωσε συνέντευξη και είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Μιχάλη Κατρίνη που ήταν προσκεκλημένοι στο συνέδριο.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε το ρομπότ να του πει την εκτίμησή του για το πολιτικό κλίμα, ρωτώντας αν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. «Εγώ δεν ψηφίζω» του απάντησε η Sophea, που διαθέτει δυνατότητες όρασης, ακοής, ομιλίας και αυτόνομης κίνησης. «Οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν για την πολιτική αλλαγή, σωστά» σχολίασε ο κ. Κατρίνης. Πιο αναλυτική ήταν στην κουβέντα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που ζήτησε συμβουλές για να πάει πιο γρήγορα στο γραφείο του. «Χαχά, δεν έχω GPS ενσωματωμένο, αλλά θα σου έλεγα φύγε έγκαιρα και πάρε τους δρόμους που ξέρεις ότι έχουν λιγότερη κίνηση».

Εξόρμηση στα «κάστρα» των πρώην

Το μήνυμα Μητσοτάκη προς τους υπουργούς ήταν συγκεκριμένο: η ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος προηγείται των προσωπικών πολιτικών και εκλογικών σχεδιασμών. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει ο πειρασμός του προεκλογικού «κυνηγιού» για τον σταυρό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αυτό μπορεί να περιμένει. «Προτεραιότητα τώρα είναι το “κυνήγι” του κυβερνητικού αποτελέσματος», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, η οποία συμπύκνωσε το βασικό μήνυμα της συνεδρίασης.

Πάντως ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται τα «προπύργια» του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά τις επόμενες μέρες, δείχνοντας πως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην «έδρα» του Αντώνη Σαμαρά, την Καλαμάτα, την Πέμπτη, για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, συνοδευόμενος από μισό… υπουργικό συμβούλιο. Πέρα από την ομιλία, ο πρωθυπουργός σχεδιάζει μίνι περιοδεία έχοντας στο πλευρό του πάνω από δέκα υπουργούς και υφυπουργούς, αλλά και τοπικά κομματικά στελέχη, σε μια επίδειξη ισχύος και συσπείρωσης στη Μεσσηνία. Η «γαλάζια» κάθοδος στην Καλαμάτα δεν είναι τυχαία. Την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς παίζει καθυστερήσεις για να συντηρεί το πολιτικό σασπένς, η Πειραιώς επιχειρεί να πατήσει πόδι στο απόλυτο προσωπικό του οχυρό, όπου διατηρεί έναν δικό του διαχρονικό, συμπαγή μηχανισμό.

Δύο μέρες μετά, ο Πρωθυπουργός ανηφορίζει στις Σέρρες για το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου. Αφορμή η γιορτή των πολιούχων Παμμεγίστων Ταξιαρχών και ο επαναπατρισμός των 53 κλαπέντων εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, δίνοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευκαιρία για μια δυνατή συμβολική εμφάνιση στην καρδιά της Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού προβλέπεται και περιοδεία σε γειτονικές περιοχές, όμως δεν αναμένεται να περάσει από την Πρώτη Σερρών, τη γενέτειρα των Καραμανλήδων.

Πού πήγε ο υπουργός;

Με πανηγυρικό τόνο υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media την παραλαβή της φρεγάτας «Νέαρχος», της δεύτερης FDI που εντάσσεται στον στόλο μας. Μόνο που στο πλούσιο φωτογραφικό υλικό που ανέβασε ο πρωθυπουργός, έλειπε ένα… μικρό, αλλά κρίσιμο πρόσωπο: ο καθ’ ύλην αρμόδιος Νίκος Δένδιας. Ενδεχομένως να για μια απλή αβλεψία στη διαλογή των φωτογραφιών, αν και τέτοιες λεπτομέρειες δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες.

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«Ψηφίζουμε Μητσοτάκη να είμαστε σίγουροι»: H ατάκα Άδωνι για το ΕΣΥ

Σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, για το νοσοκομείο του μέλλοντος συμμετείχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. «Είμαι εγώ εκεί και λέω τι έχουμε κάνει στο ΕΣΥ αυτά τα τρία χρόνια. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ λένε τα συνήθη για το ΕΣΥ που καταρρέει και παίρνει τον λόγο από το ΔΣ της Ένωσης Ασθενών ο κ. Αθανασίου» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτηση που συνόδευσε το βίντεο που δημοσίευσε. Σε αυτό φαίνεται να ρωτά τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ασθενών για την κατάσταση του ΕΣΥ, με εκείνον να απαντά πως τα πράγματα είναι καλύτερα. Βασιζόμενος στην απάντηση αυτή, ο υπουργός Υγείας πήρε το «όπλο» του και σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση σήμερα το ΕΣΥ με το παρελθόν. «Έχει γίνει στο ΕΣΥ συγκλονιστική πρόοδος τα τελευταία χρόνια σε όλους τους δείκτες. Μόνο ο τυφλός δεν το βλέπει… Ένα πράγμα πρέπει να γίνει για το νοσοκομείο του μέλλοντος. Ψηφίζουμε Μητσοτάκη να είμαστε σίγουροι» είπε, σηκώθηκε από τη θέση του και χαιρέτησε.

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Η πιο δύσκολη δουλειά

Σε διάφορες δουλειές έχει εργαστεί στο παρελθόν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, όπως έχει δηλώσει η ίδια παλαιότερα. Τώρα αποκάλυψε πως η δυσκολότερη ήταν αυτή της ταμία σε σούπερ μάρκετ. «Ήταν δύσκολο γιατί εκεί πιέζεσαι και ψυχολογικά, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται, και αυτά είναι που δεν μπορείς να ξεχάσεις. Ξέρω όμως πώς είναι και ως πελάτισσα να μην μπορείς να αγοράσεις αυτά που έχεις ανάγκη» είπε.

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Ο «τεράστιος» ενθουσιασμός του Νικόλα Φαραντούρη

Στο νέο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚάρα On Air μίλησε ο Νικόλας Φαραντούρης και μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε γιατί συνηθίζει να αποκαλεί τους συνομιλητές του «τεράστιος». «Από τον ενθουσιασμό να χαρακτηρίσω πρόσωπα και καταστάσεις. Τεράστιος σημαίνει τα έδωσε όλα, πήγε καλά, μίλησε ωραία. Μια τεράστια κατάσταση, μία τεράστια εκδήλωση, μία τεράστια φάση. Σηματοδοτεί την κατάληξη μίας μεγάλης προσπάθειας, ή την αρχή ενός μεγάλου αγώνα και επειδή στη ζωή μου έχω ένα θετικό προαίσθημα για πράγματα που αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε, ο ενθουσιασμός είναι για μένα η αρχή. Και η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, άρα σε προδιαθέτει θετικά και σένα και τους συναγωνιστές σου για ωραία πράγματα» εξήγησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και έκλεισε την απάντηση με… τεράστια αισιοδοξία. «Μια τεράστια προσπάθεια έχει ξεκινήσει και μία τεράστια νίκη μας περιμένει».

Πράσινο τσιφτετέλι στις Αχαρνές

Μπορεί η Ανατολική Αττική, όπου θα είναι υποψήφια να είναι δύσκολη και απαιτητική εκλογική περιφέρεια, αλλά η Βάσια Αναστασίου μπήκε στον «χορό» και μάλιστα φαίνεται πως έχει αποφασίσει να… «χορέψει» για τα καλά. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το παράρτημα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (ΕΓΕ) και αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις πολιτικές ομιλίες, το «έκαψε» στην πίστα. Όπως σχολίασε και η ίδια με μπόλικη αυτοσαρκαστική διάθεση: «Τα κορίτσια μου σήμερα με έμαθαν τσιφτετέλι».

«Πρώτα η Ελλάδα»: Το καρφί Καμμένου για τα KC-390

Η συμφωνία για τα KC-390 Millennium είναι πλέον γεγονός και η Ελλάδα προχωρά στην προμήθεια νέων μεταγωγικών αεροσκαφών τα οποία, δεν θα μεταφέρουν μόνο προσωπικό, οχήματα και στρατιωτικό υλικό, αλλά θα μπορούν να ανεφοδιάζουν ελληνικά μαχητικά εν πτήσει, διευρύνοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές επιλογές τους.

Το πρωί της Δευτέρας, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επισφραγίστηκε η διακρατική συνεργασία για την απόκτηση τριών αεροσκαφών της βραζιλιάνικης EMBRAER, με πρόβλεψη για ακόμη τρία, με τις υπογραφές να πέφτουν παρουσία του Νίκου Δένδια και του Πορτογάλου υπουργού Άμυνας Νούνο Μέλο.

Ένα «καρφί» για την συμφωνία επεφύλασσε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας που σχολίασε: «Χαίρομαι πολύ που τελικά πήρατε τα αεροπλάνα από τη Βραζιλία που εγώ συμφώνησα. Χαλάλι η επίθεση τότε …, πρώτα η Ελλάδα».

«Χαλάλι της η έδρα»: Πόρτα Κασσελάκη στην Τσαπανίδου

«Πόρτα σε κάθε σενάριο «κοινοβουλευτικής τράμπας» ρίχνει ο Στέφανος Κασσελάκης. Με τις φήμες να οργιάζουν πως η Πόπη Τσαπανίδου κρατά με νύχια και με δόντια την έδρα του Επικρατείας μόνο και μόνο για να του κόψει τον δρόμο προς την Ολομέλεια, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο βγήκε στην αντεπίθεση και έδειξε να αδιαφορεί πλήρως για τέτοιου είδους «δώρα», λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να γίνει μέρος αυτής της απολίτικης φαρσοκωμωδίας.

«Η κυρία Τσαπανίδου αποδέχθηκε την έδρα των αποδήμων χωρίς καν να με ενημερώσει πρώτα τότε, ως Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και παρά την αντίθετη απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Εκτελεί το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον προκάτοχό μου με στοχοπροσήλωση. Συνεπώς εάν θέλει να παραιτηθεί από την έδρα της, ας το κάνει μαζί με την αξιοπρέπειά της ελεύθερα! Ας μην ανησυχεί ούτε η ίδια ούτε κανείς άλλος ότι καραδοκώ να πάρω την έδρα της. Δεν με αφορά πλέον – ευτυχώς – ούτε η κυρία Τσαπανίδου ούτε τα πολιτικά της σχέδια, κατά βούληση ή καθ´ υπαγόρευση.

Οι Δημοκράτες θα μπούμε στη Βουλή με την αξία μας! Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με πρόσωπα και κόμματα που δεν σέβονται τη λαϊκή ετυμηγορία, τους πολίτες και τους θεσμούς» είπε ο κ. Κασσελάκης σε συνέντευξή του στο daily post.

«Σήκωσέ το, Δημητρό!»

Συνέχεια στο σίριαλ με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και το ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Χρηστίδης μετά τη δημόσια πρόσκληση στον παρουσιαστή για ραντεβού στη Χαριλάου Τρικούπη με τον πρόεδρο, επανήλθε και σε συνέντευξή του στο Πρωινό του ΑΝΤ1 εκτίμησε «ότι είναι θέμα χρόνου να χτυπήσει το κινητό του τηλέφωνο. Είναι θέμα προέδρου. Νομίζω πως ο κ. Ουγγαρέζος πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνό του». Απαντώντας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δήλωσε: «Μου είπαν κάποιοι ότι θα πάρει τηλέφωνο ο αρχηγός. Εγώ “τσίμπησα” και είπα “θα το σηκώσω”. Μπράβο για τα αντανακλαστικά του κ. Χρηστίδη».

Στα σενάρια για την πιθανή υποψηφιότητα του Δημήτρη Ουγγαρέζου αναφέρθηκε και ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος αναμένεται να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιά. «Δημητρό, δεν έχεις βγει αέρα. Σε έφτιαξε ο Χρηστίδης, ε; Παυλάρας, ε;», ακούγεται να του λέει ο δημοσιογράφος, ενώ στο βίντεο παρεμβάλλεται απόσπασμα από τον πρόσφατο διάλογο του Ουγγαρέζου με τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ακολουθεί η αναφορά ότι ο Παύλος Χρηστίδης «πήρε τον πρόεδρο», ενώ στη συνέχεια ακούγεται η χαρακτηριστική ατάκα της Λυδίας Φωτοπούλου, «ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια», από τη σειρά της ΕΡΤ «Η τούρτα της μαμάς». Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να απευθύνεται ξανά στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, λέγοντάς του: «Καλά ρε συ, πήγαινε από τη Βουλή τότε, άμα σε βολεύει. Άλλωστε, Δημητρό, αυτό το κόμμα είναι δικό σου και δικό μας…».