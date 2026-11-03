Τσίπρας: Το ΕΣΥ οδηγείται σε κατάρρευση – Ήρθαμε για να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας την ότι η υποβάθμιση του ΕΣΥ αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου συνομίλησε με υγειονομικούς, ασθενείς και συγγενείς, ενώ στη συνέχεια με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ περιέγραψε όσα, όπως ανέφερε, άκουσε από τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις δυσκολίες του συστήματος.

«Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ», τόνισε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζουν οι δημόσιες δομές υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο χαρακτήρισε «ήρωες που με προσωπικό κόστος και αυτοθυσία κρατάνε Θερμοπύλες», υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες των εργαζομένων να διατηρήσουν τις υπηρεσίες υγείας σε λειτουργία παρά τις ελλείψεις και τις αυξημένες απαιτήσεις.

Οι ελλείψεις γιατρών και ο «Γολγοθάς» των καρκινοπαθών

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε μαρτυρίες ασθενών και συγγενών τους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, ζητούν την ουσιαστική ενίσχυση των νοσοκομείων, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει επαρκές ιατρικό προσωπικό.

«Δεν έχουμε γιατρούς», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που επικαλέστηκε, περιγράφοντας την αγωνία των πολιτών για την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες περίθαλψης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μαρτυρία μαίας με 30 χρόνια υπηρεσίας, η οποία εξέφρασε τη μεγάλη απογοήτευση που επικρατεί στους κόλπους του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού.

Ξεχωριστή θέση στην παρέμβασή του είχε η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Όπως σημείωσε, η διαδρομή από τη διάγνωση μέχρι την έναρξη της θεραπείας μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία, κάνοντας λόγο για έναν πραγματικό «Γολγοθά» για τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.

Στο στόχαστρο ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε ευθεία επίθεση και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, συνδέοντας την κυβερνητική πολιτική για την υγεία με τη διαχείριση του αρμόδιου υπουργείου.

Όπως υποστήριξε, το γεγονός ότι ο κ. Γεωργιάδης βρίσκεται στην ηγεσία του υπουργείου επί τρία χρόνια αποτυπώνει την απαξίωση που, κατά την εκτίμησή του, επιδεικνύει η κυβέρνηση απέναντι στο ΕΣΥ.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, τον χαρακτήρισε «εξαιρετικά ικανό για να δίνει show», ενώ αναφέρθηκε και στο παρελθόν του ως τηλεπωλητή, σχολιάζοντας ότι γνωρίζει καλά τους κανόνες της επικοινωνίας.

Ωστόσο, όπως τόνισε, το ζητούμενο δεν είναι η επικοινωνιακή εικόνα, αλλά η πραγματική κατάσταση των νοσοκομείων και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών.

«Οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων και το ΕΣΥ καταρρέει»

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε επίσης το κατά πόσο η σημερινή κατάσταση μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τους περιορισμούς της οικονομικής κρίσης.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα βρίσκεται οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την αιτιολόγηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, παρά τις μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες, το ΕΣΥ διατηρήθηκε όρθιο, ενώ η πανδημία ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο τη σημασία της ύπαρξης ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος υγείας.

«Πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στην εμπειρία της πανδημίας και στον καθοριστικό ρόλο των δημόσιων νοσοκομείων.

Παράλληλα, στάθηκε στην αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία επτά χρόνια, την οποία χαρακτήρισε πρωτοφανή, υποστηρίζοντας ότι όλο και μεγαλύτερο οικονομικό βάρος μεταφέρεται στους πολίτες.

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού από την Καλαμάτα επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της κατάστασης του ΕΣΥ στην πολιτική αντιπαράθεση, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού, την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες περίθαλψης και το κόστος της υγείας για τα νοικοκυριά. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται η κυβερνητική πολιτική, την οποία ο ίδιος θεωρεί υπεύθυνη για την αποδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας.

Οι προτάσεις

Ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει ως άμεση προτεραιότητα μισθολογική αύξηση 500 ευρώ για τους υγειονομικούς, «διότι αν δεν ξεκινήσεις από αυτούς που από το υστέρημά τους κρατάνε όρθιο το Σύστημα, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα».

Η πρότασή του περιλαμβάνει:

Αύξηση 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές άμεσα Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία Νέο Υγειονομικό Χάρτη και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα



Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι δεν θα μπορέσει να ανασυσταθεί το ΕΣΥ «αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, αν δεν συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που θέλουν υποστελεχωμένο και απαξιωμένο ΕΣΥ». «Όταν λίγοι κερδίζουν πολλά, οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια», κατέληξε.

Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας συνάντησα υγειονομικούς, τους ήρωες που με προσωπικό κόστος και αυτοθυσία «κρατάνε Θερμοπύλες». Ασθενείς και συγγενείς στην αναμονή. «Σε περιμένουμε να φτιάξεις τα νοσοκομεία. Να έχουμε γιατρούς. Δεν έχουμε γιατρούς». Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει. Όμως η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το ΕΣΥ και η έγνοια που έχει ο Μητσοτάκης για το δημόσιο σύστημα υγείας αποτυπώνεται και μόνο στο γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει επιλεχθεί ως αρμόδιος υπουργός ο Αδωνις Γεωργιάδης. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει show, να δημιουργεί και να κατευνάζει εντάσεις, να δημιουργεί εχθρούς και να λέει εξυπνακισμούς περί «αριστερής μιζέριας», ήταν άλλωστε τηλεπωλητής και ξέρει από επικοινωνία, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Και δεν δικαιολογείται αυτό, δεδομένου ότι είμαστε οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, που παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ, ενώ στην πανδημία πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι λοιπόν σαφές ότι η κατάρρευση του ΕΣΥ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Είμαι μαία, δουλεύω τριάντα χρόνια στο νοσοκομείο. Αυτό που θέλω να πω για το νοσηλευτικό και το μαιευτικό προσωπικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση». Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είπα ότι δεδομένου του δημοσιονομικού χώρου άμεση προτεραιότητά μας είναι η μισθολογική αύξηση 500 ευρώ για τους υγειονομικούς. Διότι αν δεν ξεκινήσεις από αυτούς που από το υστέρημά τους κρατάνε όρθιο το Σύστημα, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. «Οι καρκινοπαθείς ζουν πραγματικά έναν Γολγοθά. Από τη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η θεραπεία». Η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία εφτά χρόνια είναι πρωτοφανής, όπως ακριβώς είναι και η απαξίωση του δημοσίου συνολικά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η πρότασή μας είναι καθαρή:

– 500 ευρώ αύξηση σε γιατρούς και νοσηλευτές άμεσα

-Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

– Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία

– Νέος Υγειονομικός Χάρτης και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα Γιατί αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ. Δεν θα μπορέσουμε να ανασυστήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, αν δεν συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που θέλουν υποστελεχωμένο και απαξιωμένο ΕΣΥ. Γιατί όταν λίγοι κερδίζουν πολλά, οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια. — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) November 3, 2026

«Ήρθαμε για να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση»

Περίπου μία ώρα αργότερα από την ανάρτηση για το ΕΣΥ ο κύριος Τσίπρας έκανε και νέα ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι: Ήρθαμε για να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μας απασχολεί η δεύτερη θέση. Θέλουμε να δώσουμε την προοπτική της νίκης. Να πούμε ένα μεγάλο «ως εδώ»!»