ΗΠΑ: Ώρα μηδέν για τις ενδιάμεσες εκλογές – Ο απεγνωσμένος Τραμπ, η «μάχη» του Μίσιγκαν το δικαστικό «μπλόκο» στην Καλιφόρνια και το «ανάχωμα ελευθερίας» στην Αλάσκα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής πόλωσης, οι ΗΠΑ προσέρχονται σήμερα Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να δίνει μάχη προκειμένου να διαψεύσει τις προγνώσεις για βαριές απώλειες στο Κογκρέσο και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιεί περιοδείες στις κρίσιμες πολιτείες που θα κρίνουν την ισορροπία δυνάμεων.

Τελευταίοι ελιγμοί πριν την κάλπη

Την παραμονή της εκλογικής αναμέτρησης, οι υποψήφιοι για το Κογκρέσο και ο Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσαν τα τελικά τους επιχειρήματα προς το αμερικανικό κοινό.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» στο Μίσιγκαν, όπου ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ διεκδικεί να γίνει ο πρώτος Μουσουλμάνος που εκλέγεται στη Γερουσία.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρεφόταν και στην Καλιφόρνια, μετά την άμεση απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόπειρας του υπουργείου Δικαιοσύνης του Τραμπ να παρεμβεί και να μπλοκάρει την καταμέτρηση 20.000 ψηφοδελτίων από άτομα που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Επίσης, Αμερικανός δικαστής διέταξε τη Δευτέρα την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει να απαιτεί από την Καλιφόρνια να διαχωρίζει τα ψηφοδέλτια που κατατίθενται από άτομα που περιλαμβάνονται σε λίστες ύποπτων μη πολιτών.

Με τον έλεγχο του Κογκρέσου να διακυβεύεται για τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του, ο Τραμπ αφιέρωσε την τελευταία του μεγάλη ομιλία πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας εξείροντας τις εργασίες ανακαίνισης στην πισίνα Lincoln Memorial Reflecting Pool, ένα από τα δημόσια έργα της Ουάσινγκτον που έθεσε σε προτεραιότητα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια, μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Hannity» του Fox News, κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να υποκριθούν ότι ο ίδιος βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.

«Πρέπει να ψηφίσουμε. Αν ο κόσμος μας ψηφίσει, θα νικήσουμε με συντριπτική πλειοψηφία», δήλωσε.

Την Τρίτη τίθενται προς διεκδίκηση και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας. Οι Δημοκρατικοί θεωρούνται ευρέως φαβορί για την ανάκτηση της Βουλής, αντιμετωπίζουν όμως μεγαλύτερη πρόκληση στη Γερουσία.

Η απώλεια του ελέγχου σε οποιοδήποτε από τα δύο σώματα θα περιορίσει τον Τραμπ και θα δώσει στους Δημοκρατικούς την εξουσία να διεξαγάγουν έρευνες για τη διοίκησή του, ενώ μια πλειοψηφία στη Γερουσία θα τους επέτρεπε επίσης να μπλοκάρουν τους διορισμούς του σε ομοσπονδιακά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο 80χρονος Τραμπ πραγματοποίησε σκληρή εκστρατεία υπέρ των Ρεπουμπλικανών, διοργανώνοντας εκδηλώσεις σε 20 πολιτείες τις τελευταίες 32 ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η τελευταία δια ζώσης παρουσία του ήταν η ομιλία στην καθυστερημένη επαναλειτουργία της πίσινας της Ουάσινγκτον, όπου ο πρώην επιχειρηματίας του real estate αναλώθηκε για περισσότερα από 20 λεπτά αναλύοντας σωλήνες, αρμούς, στεγανοποιήσεις, ανακατασκευές γρανίτη, άλγη και διαρροές.

«Έχουμε λοιπόν πολλά σπουδαία πράγματα προγραμματισμένα για την Ουάσινγκτον, και θα μπορούσα να αναφερθώ σε ολόκληρο το έθνος, αλλά γι’ αυτό δεν έχετε αρκετό χρόνο», δήλωσε ο Τραμπ, αναφέροντας επίσης το γρασίδι στον Λευκό Οίκο, το νέο του ελικοδρόμιο για το Marine One, ένα γήπεδο γκολφ και τα σχέδια για μια θριαμβευτική αψίδα που αντιμετωπίζουν δικαστικές προσφυγές.

Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι θα ψηφίσει τους Δημοκρατικούς στις εκλογές για το Κογκρέσο, έναντι 38% που επέλεξε τους Ρεπουμπλικανούς.

Η πρόωρη ψηφοφορία, είτε δια ζώσης είτε μέσω ταχυδρομείου, σημείωσε ήδη ρεκόρ με 57 εκατομμύρια ψήφους έως το απόγευμα της Δευτέρας, από 45 εκατομμύρια συνολικά στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, σύμφωνα με το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

«Πόλεμος» στο Μίσιγκαν

Στο Μίσιγκαν, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, γιατρός και πρώην αξιωματούχος της δημόσιας υγείας, επιχειρεί να γίνει ο πρώτος Μουσουλμάνος που εκλέγεται στη Γερουσία, αντιμετωπίζοντας τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς.

Η αμφίρροπη κούρσα τους για τη Γερουσία έγινε ακόμη πιο θερμή το Σαββατοκύριακο, όταν η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε χάσει στις προκριματικές εκλογές από τον Ελ-Σαγέντ, άλλαξε στρατόπεδο και υποστήριξε τον Ρότζερς.

Έπειτα από αυτό, η εκστρατεία του Ελ-Σαγέντ ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 2,4 εκατομμύρια δολάρια την Κυριακή —τη μεγαλύτερη ημερήσια συγκομιδή της— τροφοδοτούμενη από μικρές δωρεές πολιτών.

Ο Ελ-Σαγέντ, Αιγυπτιοαμερικανός Μουσουλμάνος γεννημένος στο Μίσιγκαν, έχει τεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι αμφισβήτησαν την αφοσίωσή του στις ΗΠΑ και τον αποκάλεσαν ανυπόστατα συμπαθούντα τρομοκρατών.

Ο Ελ-Σαγέντ χαρακτήρισε τις αμφισβητήσεις σχετικά με την αφοσίωσή του στις ΗΠΑ «ντροπιαστικές».

Στην εκπομπή «Hannity» του Fox News τη Δευτέρα, ο Ρότζερς παρουσίασε τον Ελ-Σαγέντ ως «απλώς υπερβολικά ακραίο».

Σε συγκέντρωση στο Μίσιγκαν τη Δευτέρα, ο Ρότζερς ανέφερε: «Αυτές οι εκλογές δεν αφορούσαν ποτέ το πώς προσεύχεται κάποιος. Αφορούσαν πάντα το πώς σκέφτεσαι, ποια είναι η φιλοσοφία σου και ποια είναι η ιδεολογία σου».

Από την πλευρά του, ο Ελ-Σαγέντ απηύθυνε έκκληση για ενότητα σε προεκλογική συγκέντρωση τη Δευτέρα.

«Πιστεύω ότι έχουμε την ευκαιρία να γεφυρώσουμε αυτά τα διχαστικά χάσματα -γεωγραφίας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, πίστης- για να χτίσουμε μαζί αυτό που μόνο μαζί μπορούμε να αποκτήσουμε».

Δικαστικές μάχες και έρευνες του FBI στην Αλάσκα

Η κυβέρνηση Τραμπ επεδίωξε επίσης να παρέμβει στις εκλογικές διαμάχες στην Αλάσκα.

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την Κυριακή αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που ζητούσε να μπλοκαριστεί η επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Αλάσκα σε περίπτωση που ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σ. Σάλιβαν χάσει με μικρή διαφορά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι ενδέχεται να μπερδευτούν από έναν συνυποψήφιο ονόματι Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Το ζήτημα των δύο Σάλιβαν που κατέρχονται στην Αλάσκα έχει προκαλέσει αναταραχή στην εκστρατεία, αφότου οι New York Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η εκστρατεία της Δημοκρατικής Μέρι Πέλτολα ενεπλάκη στην στρατολόγηση του δεύτερου Σάλιβαν στην κούρσα ως «αντάρτη» υποψηφίου για να αφαιρέσει ψήφους.

Ο γερουσιαστής δήλωσε την Κυριακή ότι θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών της Τρίτης, ακόμη και ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για ποινική έρευνα επί του θέματος.

Η Πέλτολα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ ο Σάλιβαν Τζούνιορ αρνήθηκε ότι συντονίστηκε με την εκστρατεία της Πέλτολα.

Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «ο αληθινός Νταν Σάλιβαν» σε συγκέντρωση στην Αλάσκα τη Δευτέρα, ο γερουσιαστής σημείωσε ότι οι Δημοκρατικοί θεωρούν την Αλάσκα κομβική για την κατάληψη της Γερουσίας.

«Δεν αφορά μόνο την Αλάσκα», τόνισε. «Είμαστε το ανάχωμα προστασίας για την ελευθερία της Αμερικής αυτή τη στιγμή».

Υποστηρικτής του διεκδικητή Σάλιβαν Τζούνιορ δήλωσε ότι πράκτορες του FBI τον ανέκριναν την Παρασκευή σχετικά με τη δωρεά 500 δολαρίων που πραγματοποίησε.

Ο Μπάρι Μπράκεν, συνταξιούχος βιολόγος αλιείας που ζει στη γενέτειρα του Σάλιβαν, το Πίτερσμπεργκ της Αλάσκας —όπου δήλωσε ότι γνωρίζονται για περισσότερα από 40 χρόνια— ανέφερε ότι είπε στους πράκτορες πως είχε σκόπιμα δωρίσει στην εκστρατεία του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ, και εκείνοι αποχώρησαν λίγο μετά.

Το FBI δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.