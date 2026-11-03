Το ελληνικό FBI γίνεται 2 ετών – Παρουσία Τασούλα και Μητσοτάκη η εκδήλωση για τα «γενέθλια»

Το ελληνικό FBI είχε γενέθλια στις 21 Οκτωβρίου και έγινε 2 ετών. Σήμερα Τρίτη (3/11) θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Η υπηρεσία αποκάλυψε και εξιχνίασε σημαντικές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για υποθέσεις με ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η δράση των κυκλωμάτων προκάλεσε ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν στοιχεία και απολογισμός της μέχρι σήμερα επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΔΑΟΕ.

Το όραμα πίσω από τη δημιουργία του ελληνικού FBI

Τη δημιουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας είχε θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπως επισήμανε σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» το περασμένο Σάββατο (31/10).

Όπως ανέφερε, η συγκρότηση μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελούσε για τον ίδιο «στρατηγικό στόχο και ένα όραμα πολλών ετών», το οποίο προχώρησε αμέσως μετά την επιστροφή του στο υπουργείο, σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ανάγκη δημιουργίας της ΔΑΟΕ προέκυψε από τη διαπίστωση ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, αλλά συνιστά ευρύτερη απειλή για τη δημοκρατία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Όπως σημείωσε, η δράση εγκληματικών οργανώσεων υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, αλλοιώνει τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού και στερεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους από την κοινωνία. Για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, όπως υπογραμμίζει, απαιτούνται πολιτική βούληση, ισχυροί θεσμοί, εξειδικευμένες υπηρεσίες και διαρκής επιχειρησιακή δράση.

Η οργάνωση και η στελέχωση της υπηρεσίας

Στη σημασία της οργανωτικής ανασυγκρότησης του κρατικού μηχανισμού αναφέρθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισημαίνοντας ότι η έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης δυσχεραίνει την αντιμετώπιση σύνθετων εγκληματικών δικτύων.

«Το κράτος ήταν ανοργάνωτο και όταν είναι το κράτος ανοργάνωτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, για τη λειτουργία της ΔΑΟΕ διαμορφώθηκε ένα ειδικό θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή δύο δικαστών και έμπειρων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συμμετείχαν στον σχεδιασμό της νέας υπηρεσίας και σήμερα υπηρετούν σε αυτήν.

Επικεφαλής της Διεύθυνσης είναι ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, αξιωματικός με πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και υπηρεσιακή διαδρομή σε θέσεις αυξημένων απαιτήσεων.

Για τη διαμόρφωση της οργανωτικής δομής και του θεσμικού πλαισίου της υπηρεσίας αξιοποιήθηκε, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η εμπειρία προηγμένων ευρωπαϊκών και διεθνών αστυνομικών οργανισμών.

Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς επιχειρησιακούς βραχίονες της Ελληνικής Αστυνομίας στη μάχη κατά των εγκληματικών οργανώσεων, με την επετειακή εκδήλωση να αποτελεί αφορμή για την παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων της.

Εξαρθρώθηκαν 260 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με έδρα την Αθήνα και υποδιεύθυνση στη Θεσσαλονίκη και προσφάτως και στην Κρήτη, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 21 Οκτωβρίου 2024, απαρτίζεται από εξειδικευμένες υπηρεσίες, στελεχώθηκε με την αφρόκρεμα των αστυνομικών κυρίως της Ασφάλειας, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία και τη δυνατότητα να διεισδύει σε σύνθετα εγκληματικά δίκτυα.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης σε αυτήν την προσπάθεια, οι αξιωματικοί και όλα τα στελέχη της Δ.Α.Ο.Ε. έχουν αμέριστη στήριξη στο έργο τους. «Η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος, είναι μάχη για μια δικαιότερη Ελλάδα», σημειώνει ο υπουργός.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της δράσης της ΔΑΟΕ μέχρι σήμερα, που συζητήθηκε και συζητείται έντονα τελευταία, μετά την εξιχνίαση των δύο μεγάλων υποθέσεων της Pizza Fan και της εγκληματικής οργάνωσης πίσω από την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», φαίνεται πως δικαιώνουν την ύπαρξη της, αν λάβει κανείς υπόψη του τον απολογισμό του έργου της, μέχρι και την 26/10.

Ειδικότερα, από ενάρξεως λειτουργίας της ΔΑΟΕ, τόσο η κεντρική υπηρεσία, όσο και οι περιφερειακές της μονάδες (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, επιλήφθηκαν συνολικώς σε περισσότερες από 1.500 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάσθηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε περίπου 5.500 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη περίπου 3.300, ενώ εξ’ αυτών οι 814 προφυλακίστηκαν.

Κατά το παραπάνω διάστημα από τη ΔΑΟΕ αποδομήθηκαν συνολικά 260 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, που δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στη διακίνηση ναρκωτικών, στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, ληστειών και απατών, αλλά και λαθρεμπόριο, ανθρωποκτονίες, υποθέσεις της Greek mafia, αθλητική βία και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων. Ειδικά για το τελευταίο, όπως αναφέρεται στα στοιχεία, αποτέλεσμα της δράσης της ΔΑΟΕ ήταν η μείωση της κατανάλωσης λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα κατά 10% εν αντιθέσει με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η κατανάλωση αυξήθηκε.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων οι οποίες αποδομήθηκαν από την ΔΑΟΕ, η ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τα πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ.