Κύκλωμα στην Κατερίνη: Στον εισαγγελέα οι 11 συλληφθέντες της Πολεοδομίας – Οι «εξυπηρετήσεις» για να προωθούνται συγκεκριμένοι φάκελοι πιο γρήγορα

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Σήμερα, Τρίτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την πολύμηνη έρευνα των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών και τις καταγγελίες για χρηματικά ανταλλάγματα με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Μεταξύ των 11 συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο διευθυντής της υπηρεσίας, ένας προϊστάμενος και ακόμη δύο υπάλληλοι, ενώ στη δικογραφία φέρεται να εμπλέκονται υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης και ιδιώτες μηχανικοί.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά την καταγγελία για καταβολή χρημάτων, το γνωστό «γρηγορόσημο», προκειμένου ορισμένοι φάκελοι να προωθούνται ταχύτερα και κατά προτεραιότητα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται, επίσης, καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες υπάλληλοι φέρεται να αναλάμβαναν ιδιωτικά έργα, παρά τους περιορισμούς που προβλέπονται από την υπηρεσιακή τους ιδιότητα.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ η σημερινή παρουσία τους ενώπιον του εισαγγελέα αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Δήμος Κατερίνης: Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι αδιαπραγμάτευτη

Τα γραφεία της Πολεοδομίας στεγάζονται στο κτίριο του Δημαρχείου, στο κέντρο της Κατερίνης, με τον Δήμο να τοποθετείται σε ανακοίνωσή για το θέμα, τονίζοντας ότι θα διατεθεί κάθε στοιχείο για τη διευκόλυνση της έρευνας.

Η ανακοίνωση του δήμου αναφέρει:

«Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί.

Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών».