Εύβοια: 12χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του και προκάλεσε τροχαίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 12χρονος πίστεψε ότι μπορούσε να οδηγήσει. Έτσι, πήρε στα κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του. Μόνο που η κατάληξη δεν ήταν αυτή που πίστευε.

Το περιστατικό έγινε το Σάββατο το πρωί στη Δροσιά στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima, ο ανήλικος φέρεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο και ξεκίνησε να οδηγεί. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όμως, συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα.

Μετά το περιστατικό ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.