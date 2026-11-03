Εύβοια: 12χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του και προκάλεσε τροχαίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας 12χρονος πήρε στα κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του το πρωί του Σαββάτου στη Δροσιά Ευβοίας και κατά τη διάρκεια της διαδρομής συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα. Μετά το τροχαίο ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη ο πατέρας του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 12χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του στη Δροσιά στην Εύβοια και συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα.
  • Μετά το περιστατικό ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 12χρονος πίστεψε ότι μπορούσε να οδηγήσει. Έτσι, πήρε στα κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του. Μόνο που η κατάληξη δεν ήταν αυτή που πίστευε.

Το περιστατικό έγινε το Σάββατο το πρωί στη Δροσιά στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima, ο ανήλικος φέρεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο και ξεκίνησε να οδηγεί. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όμως, συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα.

Μετά το περιστατικό ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

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