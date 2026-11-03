Εύβοια: 12χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του και προκάλεσε τροχαίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας 12χρονος πίστεψε ότι μπορούσε να οδηγήσει. Έτσι, πήρε στα κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του. Μόνο που η κατάληξη δεν ήταν αυτή που πίστευε.
Το περιστατικό έγινε το Σάββατο το πρωί στη Δροσιά στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το evima, ο ανήλικος φέρεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο και ξεκίνησε να οδηγεί. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όμως, συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα.
Μετά το περιστατικό ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.