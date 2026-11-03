Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα εισπράξουν την ενίσχυση έως τις 27 Νοεμβρίου – Οι ενοικιαστές που δικαιούνται διπλή επιστροφή

Το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου, θα πιστώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά που αντιστοιχούν στην επιδότηση του κράτους για τα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025.

Φέτος, την ενίσχυση θα λάβουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές μετά και τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων η οποία αύξησε τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 70.000.

Αυτές τις ημέρες η ΑΑΔΕ, πραγματοποιεί τις τελευταίες διασταυρώσεις, μεταξύ των στοιχείων του μισθωτή, του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη προκειμένου να εντοπιστούν αποκλίσεις που μπορεί να επηρεάσουν το ύψος της επιστροφής, για να ανοίξει στη συνέχεια ο δρόμος για την καταβολή των ενισχύσεων.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που θα δουν οι ενοικιαστές στον τραπεζικό τους λογαριασμό εξαρτώνται από τα ενοίκια που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Για την κύρια κατοικία το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί ενώ για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ειδικά, σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια θα επιστραφούν δύο ενοίκια χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα ποσά

Ειδικότερα, ο υπολογισμός της επιστροφής ενός ενοικίου για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία του 2025, διενεργείται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας διαδοχικών μισθώσεων εντός του έτους, το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους.

Αν στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή.

Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως τα 800 ευρώ προσαυξανόμενη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (πίνακας 8.1 του Ε1) αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Σε διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε γονέα.

Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Αν την ίδια κατοικία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Για παράδειγμα οικογένεια με δυο παιδιά που κατέβαλε για ενοίκιο το 2025 το ποσό των 700 ευρώ το μήνα, θα επιδοτηθεί με 800 ευρώ, καθώς δικαιούται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε τέκνο, και 100 ευρώ συνολικά για τα δυο τέκνα.

Οικογένεια, με δύο παιδιά φοιτητές που καταβάλλει για κάθε παιδί 400 ευρώ τον μήνα φοιτητικό ενοίκιο, θα λάβει συνολικά επιστροφή 800 ευρώ.

Μισθωτής χωρίς παιδιά που κατέβαλε για ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 10.000 ευρώ δηλαδή 833 ευρώ το μήνα θα έχει επιστροφή 800 ευρώ καθώς το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ξεπερνάει το ανώτατο όριο.

Επισημαίνεται ότι η μίσθωση δεν απαιτείται να είχε διάρκεια ολόκληρο το 2025. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος νοίκιαζε κατοικία για 7 μήνες, η επιστροφή υπολογίζεται με βάση το συνολικό ποσό των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Προσοχή. Σε περίπτωση ανείσπρακτων μισθωμάτων, το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή.

Η επιδότηση ενοικίου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Τα κριτήρια

Μετά την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου είναι:

Άγαμοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ).

Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ) με προσαύξηση 5.000 ευρώ (από 4.000 ευρώ) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Εκτός από το εισοδηματικό κριτήριο τα νοικοκυριά θα πρέπει να πληρούν και το περιουσιακό κριτήριο.

Συγκεκριμένα η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, σύμφωνα με το ERTNews, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Οι κυρώσεις

Όσοι εντοπισθούν με ανακριβή στοιχεία στη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την κύρια η τη φοιτητική κατοικία με τα οποία υπολογίστηκε το ποσό της ενίσχυσης, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή, εν όλω ή εν μέρει, ποσών ενίσχυσης θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης εντόκως με ετήσιο επιτόκιο 8,76% και θα αποκλειστούν από κάθε χορήγηση της ενίσχυσης για τα επόμενα τρία έτη.