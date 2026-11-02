9ο Athens Investment Forum – Αναστάσιος Μάνος: Έως το 2027 η πλήρης ψηφιακή ακτινογραφία του δικτύου

Για τον ρυθμό ψηφιοποίησης του δικτύου που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας, μίλησε ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ, κατά την παρουσία του στο 9ο Athens Investment Forum 2026.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Η ενεργειακή μετάβαση την οποία διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, είναι από την πρώτη στιγμή και έχει καταστήσει την ψηφιοποίηση βασική προϋπόθεση. Δηλαδή, αν δεν το ψηφιοποιήσουμε, δεν μπορεί να γίνει λειτουργικός ο ίδιος ο οργανισμός Άρα η ψηφιοποίηση, έχει εξελιχθεί ουσιαστικά σε έναν αναγκαίο εργαλείο διαχείρισης ενός δικτύου που πρέπει να κληθεί να διαχειριστεί έξυπνα 7,7 εκατομμύρια πελάτες και πλέον παραπάνω από 100.000 παραγωγούς ΑΠΕ», σημείωσε ο κ. Μάνος.

«Το πρώτο βήμα λοιπόν ήταν η ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου. Δε θα σας κρύψω ότι όταν ήρθα στον ΔΕΔΔΗΕ ουσιαστικά είχαμε δεν υπήρχε ψηφιακή απεικόνιση. Πηγαίναμε και δεν ξέραμε τι θα βρούμε… Μιλάμε για πριν από 6 χρόνια και το 2019 όταν μπήκα με στην διοίκηση, δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Το 2019, στην περιοχή της Μεσογείων ήταν μηδέν. Το 2023 αρχίσαμε να πατάμε γκάζι ήταν 16%. Σήμερα έχει φτάσει στο 81%. Κεντρική Ελλάδα και Αττική είναι στο 99% και μέχρι το 2027 θα έχει κλείσει όλο».

Όπως τόνισε η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντική για τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς με αυτόν τον τρόπο όλο το δίκτυο είναι αποτυπωμένο. «Ξέρουμε σε κάθε σημείο της Ελλάδας, σε κάθε γεωγραφική συντεταγμένη, τι κολώνα, τι μετρητής, τι καλώδιο, τα πάντα. Είναι όλο το δίκτυο ακτινογραφία».

Παράλληλα, τόνισε ότι με την ψηφιοποιήση του δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ, μπορεί να παρακολουθήσει και να ανιχνεύσει περιοχές με υπερφόρτωση του δικτύου και να αποφεύγονται περιπτώσεις όπως το μπλακ άουτ στην Ισπανία, πριν από λίγους μήνες αλλά και ζητήματα κυβερνοασφάλειας. «Όσο αυξάνεται η ψηφιοποιήση, πέρα από τα οφέλη, έχει και πολλούς κινδύνους… Όπως λέω και στους συνεργάτες μου, έως το 2030, ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι μια εταιρεία πληροφορικής που τυγχάνει να διαχειρίζεται ρεύμα, καλώδια και μετρητές, είπε αστειευόμενος ο Αναστάσιος Μάνος, σχολιάζοντας τα τεχνολογικά βήματα που έχει κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και Gold Χορηγοί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, Gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, iKnowHow, Motor Oil, Telekom και VNK Capital. Bronze Χορηγοί είναι οι ΑΔΜΗΕ, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΣΦΑ, Eurobank, Hellenic Properties, HELLENiQ ENERGY, Hill International, Howden, LONGi, Olympia Group και Prime. Υποστηρικτές του Forum είναι οι ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Athens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M Engineering SA, ELPEN, Duty Free Shops, Mortek, Noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus και Quest Group. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι mononews, realfm97.8, Realnews, Real.gr και WorldEnergyNews.