Δανάη Μπάρκα: Δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με τον Φάνη Μπότση – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε για τον Νοέμβριο μέσα από νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες στην παραλία μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μερικές πολύ όμορφες και τρυφερές φωτογραφίες θέλησε η Δανάη Μπάρκα να ευχηθεί στους ακολούθους της στο Instagram για τον Νοέμβριο, σε νέα ανάρτηση το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11).
  • Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια ποζάρει σε παραλία μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο και περιμένει το πρώτο του παιδί, με τη μέλλουσα μητέρα να συνοδεύει τη δημοσίευση με τη λεζάντα «Καλό μηναααα λουλούδια μουυυ».

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Με μερικές πολύ όμορφες και τρυφερές φωτογραφίες θέλησε η Δανάη Μπάρκα, να ευχηθεί στους ακολούθους της στο Instagram για τον Νοέμβριο. Η αγαπημένη παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11).

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, τον περασμένο Ιούνιο. Την 1η Σεπτεμβρίου το ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της παρουσιάστριας, με ένα γλυκό post στο Instagram.

Στη νέα της ανάρτηση στη πλατφόρμα, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της, μερικές παραμυθένιες φωτογραφίες.

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Σε αυτές, το ζευγάρι βρίσκεται σε μία παραλία και ποζάρει στην κάμερα. Η αγαπημένη καλλιτέχνις φοράει μία ριγέ κίτρινη μπλούζα μαζί με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό. Μάλιστα, ο Φάνης Μπότσης έχει ταιριάξει ενδυματολογικά με τη σύζυγό του, καθώς εκείνος έχει επιλέξει να βάλει μία ριγέ πορτοκαλί μπλούζα.

«Καλό μηναααα λουλούδια μουυυ», αναφέρει στη λεζάντα της η μέλλουσα μητέρα.

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