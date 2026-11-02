Δανάη Μπάρκα: Δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με τον Φάνη Μπότση – Η ανάρτηση στο Instagram

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Με μερικές πολύ όμορφες και τρυφερές φωτογραφίες θέλησε η Δανάη Μπάρκα, να ευχηθεί στους ακολούθους της στο Instagram για τον Νοέμβριο. Η αγαπημένη παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11).

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, τον περασμένο Ιούνιο. Την 1η Σεπτεμβρίου το ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της παρουσιάστριας, με ένα γλυκό post στο Instagram.

Στη νέα της ανάρτηση στη πλατφόρμα, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της, μερικές παραμυθένιες φωτογραφίες.

Σε αυτές, το ζευγάρι βρίσκεται σε μία παραλία και ποζάρει στην κάμερα. Η αγαπημένη καλλιτέχνις φοράει μία ριγέ κίτρινη μπλούζα μαζί με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό. Μάλιστα, ο Φάνης Μπότσης έχει ταιριάξει ενδυματολογικά με τη σύζυγό του, καθώς εκείνος έχει επιλέξει να βάλει μία ριγέ πορτοκαλί μπλούζα.

«Καλό μηναααα λουλούδια μουυυ», αναφέρει στη λεζάντα της η μέλλουσα μητέρα.