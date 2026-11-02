Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητεί από το Ανώτατο Δικαστήριο να μπλοκάρει την καταμέτρηση 20.000 επιστολικών ψήφων στην Καλιφόρνια

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Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσφεύγει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να μπλοκαριστεί προσωρινά η καταμέτρηση περίπου 20.000 επιστολικών ψήφων στην Καλιφόρνια, μόλις μία ημέρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11). Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι ενδέχεται να μην έχουν αμερικανική υπηκοότητα και ζητεί να ανασταλεί η καταμέτρηση των ψήφων τους μέχρι να εξακριβωθεί το καθεστώς τους.

Σύμφωνα με το Sky News, η προσφυγή αποτελεί νέα κλιμάκωση της δικαστικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Καλιφόρνιας, μιας πολιτείας που αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών.

Η κίνηση της Ουάσινγκτον έρχεται μετά την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου, το οποίο απέρριψε την Παρασκευή (30/10) το σχετικό αίτημα.

Στο επίκεντρο κατάλογος 20.000 ψηφοφόρων

Ο κατάλογος των περίπου 20.000 ψηφοφόρων καταρτίστηκε από το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και συμπεριλήφθηκε σε αγωγή κατά της Καλιφόρνιας, η οποία κατατέθηκε τον Οκτώβριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι πιθανό να μην αποτελούν Αμερικανούς πολίτες και, κατά συνέπεια, ζητεί να μην προσμετρηθούν οι ψήφοι τους προτού ολοκληρωθεί η επαλήθευση της υπηκοότητάς τους.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Καλιφόρνιας απορρίπτει τις αιτιάσεις της Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή βασίζεται σε αόριστες κατηγορίες.

Οι αρχές της πολιτείας επισημαίνουν ότι εφαρμόζονται ήδη ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου, οι οποίοι αποτρέπουν τη συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών στις εκλογές.

Η δικαστική αντιπαράθεση λίγο πριν από τις κάλπες

Η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει το Sky News, η δικαστική διαμάχη αναδεικνύει την προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να αμφισβητήσει εκλογικές διαδικασίες μέσω της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της επανειλημμένης, αλλά ατεκμηρίωτης, ρητορικής του Αμερικανού προέδρου περί εκλογικών διαδικασιών που χειραγωγούνται εις βάρος του.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με την κυβέρνηση να επιδιώκει δικαστική παρέμβαση πριν από την καταμέτρηση των συγκεκριμένων επιστολικών ψήφων.