Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο παρακολουθούσε στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ – Κινητοποιήθηκε το Βασιλικό Ναυτικό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο εντοπίστηκε να παρακολουθεί στενά στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στα ανοιχτά της Σκωτίας, προκαλώντας την κινητοποίηση του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, το οποίο πραγματοποίησε τρεις επιχειρήσεις παρακολούθησης και αναχαίτισης ρωσικών πλοίων σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων. Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στη Δύση για τις ρωσικές κατασκοπευτικές δραστηριότητες και τις υβριδικές απειλές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/11) ότι παρακολούθησε το ρωσικό πλοίο συλλογής πληροφοριών Viktor Leonov, το οποίο βρισκόταν κοντά στις Εξωτερικές Εβρίδες, στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Σκωτίας.

Το πλοίο, κλάσης Vishnya, παρακολουθήθηκε από βρετανικά στρατιωτικά ελικόπτερα Merlin από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη βρετανική ανακοίνωση, το Viktor Leonov παρατηρούσε πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ που συμμετείχαν στη στρατιωτική άσκηση Strike Warrior, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 2.000 στρατιωτικοί από έξι χώρες.

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο στα ανοιχτά της Σκωτίας

Η παρουσία του Viktor Leonov κοντά στην περιοχή διεξαγωγής της άσκησης προκάλεσε την κινητοποίηση των βρετανικών δυνάμεων, οι οποίες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του.

Το συγκεκριμένο πλοίο ανήκει στην κατηγορία των ρωσικών σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών και την παρακολούθηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για την αύξηση της ρωσικής κατασκοπευτικής δραστηριότητας και των υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

Παράλληλα, εντείνονται οι ανησυχίες για τον κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.

Αναχαίτιση ρωσικής φρεγάτας στη Μάγχη

Το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε επίσης ότι τον Οκτώβριο αναχαίτισε τη ρωσική φρεγάτα Neustrashimy, η οποία συνόδευε φορτηγά πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις, κατά τη διέλευσή τους από τη Μάγχη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τα βρετανικά πολεμικά πλοία HMS Dauntless και HMS Tyne.

Σύμφωνα με το Βασιλικό Ναυτικό, η Μόσχα χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα πολεμικά πλοία για την προστασία εμπορικών σκαφών που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

«Οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να αναπτύξουν το πολεμικό πλοίο τους τελευταίους τρεις μήνες για να προστατεύσουν τις παράνομες μεταφορές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η βρετανική ανακοίνωση.

Η ίδια πηγή υπενθύμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 500 ρωσικά πλοία, ενώ τον Ιούνιο του 2026 προχώρησε στην κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Smyrtos.

Και τρίτη επιχείρηση εναντίον ρωσικού αποβατικού πλοίου

Μία ακόμη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου, όταν το βρετανικό περιπολικό HMS Tyne ανέλαβε την παρακολούθηση και αναχαίτιση του ρωσικού αποβατικού πλοίου Aleksandr Shabalin.

Το σοβιετικής κατασκευής πλοίο συνόδευε ένα σκάφος του ρωσικού σκιώδους στόλου και ένα ρυμουλκό, σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά.

Συνολικά, το Λονδίνο πραγματοποίησε τρεις επιχειρήσεις παρακολούθησης και αναχαίτισης ρωσικών πολεμικών και κατασκοπευτικών πλοίων σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν καθώς το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό καταγράφει αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα στα ύδατα γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ρωσικός «σκιώδης στόλος» και οι δυτικές κυρώσεις

Η Ρωσία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», ένα δίκτυο πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και άλλων φορτίων, με στόχο την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, τα συγκεκριμένα πλοία έχουν συμβάλει σημαντικά στη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίζει τη χρηματοδότηση του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.

Καθώς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εντείνουν τους ελέγχους και τις αναχαιτίσεις δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων, η Ρωσία καταφεύγει συχνότερα στη συνοδεία τους από πολεμικά σκάφη.

Με βάση το ουκρανικό μητρώο που είχε δημοσιοποιηθεί έως τον Μάιο του 2026, 1.404 πλοία είχαν ταυτοποιηθεί ως μέρος του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Η παρουσία ρωσικών πολεμικών πλοίων δίπλα σε εμπορικά σκάφη, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών κοντά σε νατοϊκές ασκήσεις, ενισχύει την ανησυχία για την αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Μόσχας σε ευρωπαϊκά ύδατα.