Σάμος: Σχολικό λεωφορείο με 6 μαθητές παγιδεύτηκε λόγω κατολίσθησης – Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική

Κατολίσθηση που προκλήθηκε από την κακοκαιρία στην περιοχή του Μαραθόκαμπου στη Σάμο οδήγησε στον εγκλωβισμό μαθητών μέσα σε λεωφορείο. Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα επενέβησαν άμεσα στο σημείο, απεγκλωβίζοντας με ασφάλεια έξι μαθητές και μεταφέροντάς τους καλά στην υγεία τους στους οικείους τους

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατολίσθηση στην περιοχή του Μαραθόκαμπου στη Σάμο είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί λεωφορείο με μαθητές λόγω της κακοκαιρίας.
  • Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες, οι οποίοι προσέγγισαν το ακινητοποιημένο σχολικό όχημα.
  • Και οι 6 μαθητές απομακρύνθηκαν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα σπίτια τους και στους οικείους τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Σάμο προκάλεσε κατολίσθηση στην περιοχή του Μαραθόκαμπου, που είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μαθητές σε λεωφορείο.

Αναλυτικότερα, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι μαθητές, εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων που είχαν προηγηθεί, από την κακοκαιρία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:15 σήμερα Δευτέρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες, που προσέγγισαν το ακινητοποιημένο σχολικό και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια, πυροσβεστικά οχήματα τους μετέφεραν και στα σπίτια τους.

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