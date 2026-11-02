Αγγελική Ηλιάδη: «Υπήρξαν βιντεάκια που είναι ήδη στα χέρια του δικηγόρου μου – Όταν πιάνεις στο στόμα σου τα παιδιά μου, τότε θα αναλάβει ο νόμος»

Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν πριν από λίγο καιρό, έπειτα από μία τοποθέτησή της για τα ομόφυλα ζευγάρια, μίλησε η Αγγελική Ηλιάδη, την οποία οι δημοσιογράφοι συνάντησαν σε έξοδό της. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως έχει ήδη δώσει στον δικηγόρο της βίντεο, στα οποία ακούγονται πράγματα για τα παιδιά της.

Συγκεκριμένα, όταν δημοσιογράφος ανέφερε πως σχολιάστηκαν έντονα οι δηλώσεις που είχε κάνει για τα ομόφυλα ζευγάρια, η Αγγελική Ηλιάδη είπε: «Ο καθένας έχει την άποψή του. Όπως σέβομαι τις απόψεις όλων, έτσι περιμένω να σεβαστούν και οι άλλοι τις δικές μου απόψεις, χωρίς πίεση, χωρίς καταπίεση. Απλά ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Δεν σημαίνει αυτό όμως, ότι δεν εύχομαι την ευτυχία όλων των ανθρώπων».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν βιντεάκια τα οποία είναι ήδη στα χέρια του δικηγόρου μου. Πες για μένα ό,τι θες, από το ένα αυτί θα μπει και από το άλλο θα βγει. Όταν όμως πιάνεις στο στόμα σου τα παιδιά μου και ανθρώπους τους οποίους δεν έχεις κανένα δικαίωμα να πιάσεις στο στόμα σου, τότε από εκεί και πέρα θα αναλάβει ο νόμος και οι δικαστικές αίθουσες».