Περιστέρι: Τρίκυκλο μεταφέρει πλαστικά καφάσια που ξεπερνούν στο ύψος το επιτρεπόμενο όριο – ΦΩΤΟ αναγνώστη

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Ένα μικρό τρίκυκλο που μεταφέρει πλαστικά καφάσια στοιβαγμένα σε μεγάλο ύψος καταγράφηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου, προκαλώντας προβληματισμό για την οδική παιδεία στους δρόμους

Στη φωτογραφία που απέστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, διακρίνεται το τρίκυκλο φορτωμένο με καφάσια, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, με το συνολικό ύψος του φορτίου να υπερβαίνει, το επιτρεπόμενο όριο.

Ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς εγείρει ζητήματα σχετικά με την ευστάθεια του τρίκυκλου, ενώ το ύψος του φορτίου δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για την οδική ασφάλεια, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ατυχήματος.