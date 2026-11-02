Περιστέρι: Τρίκυκλο μεταφέρει πλαστικά καφάσια που ξεπερνούν στο ύψος το επιτρεπόμενο όριο – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Τρίκυκλο καταγράφηκε στον Κηφισό να μεταφέρει στοιβαγμένα πλαστικά καφάσια, με το φορτίο να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος και να προκαλεί ανησυχία για την ευστάθεια του οχήματος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μηχανάκι - Καφάσια, Αναγνώστης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μικρό τρίκυκλο που μεταφέρει πλαστικά καφάσια στοιβαγμένα σε μεγάλο ύψος καταγράφηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου.
  • Σε φωτογραφία αναγνώστη διακρίνεται το τρίκυκλο με το συνολικό ύψος του φορτίου να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο του οχήματος.
  • Ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ευστάθεια του οχήματος και την οδική ασφάλεια, καθώς δεν αποκλείεται ο κίνδυνος ατυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα μικρό τρίκυκλο που μεταφέρει πλαστικά καφάσια στοιβαγμένα σε μεγάλο ύψος καταγράφηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου, προκαλώντας προβληματισμό για την οδική παιδεία στους δρόμους

Στη φωτογραφία που απέστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, διακρίνεται το τρίκυκλο φορτωμένο με καφάσια, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, με το συνολικό ύψος του φορτίου να υπερβαίνει, το επιτρεπόμενο όριο.

Μηχανάκι - Καφάσια, Αναγνώστης

Ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς εγείρει ζητήματα σχετικά με την ευστάθεια του τρίκυκλου, ενώ το ύψος του φορτίου δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για την οδική ασφάλεια, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Μηχανάκι - Καφάσια, Αναγνώστης

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ