Θεσσαλονίκη: Κάτοικοι και συλλογικότητες απέτρεψαν έξωση ηλικιωμένων – «Μας είπαν ότι σε 3 μέρες πρέπει να φύγουμε» λέει η 75χρονη – ΒΙΝΤΕΟ

Έχοντας δημιουργήσει ασπίδα προστασίας, δεκάδες πολίτες μέλη σωματείων και οργανώσεων βρέθηκαν από τις 8 το πρωί της Δευτέρας έξω από διαμέρισμα της οδού Καππαδοκίας στη Θεσσαλονίκη ώστε να αποτρέψουν έξωση και να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι 77 και 75 ετών αντίστοιχα, στο σπίτι τους στον 4ο όροφο.

Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, η παρουσία των συγκεντρωμένων δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων αρχών στην πολυκατοικία και εν τέλει τόσο οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά, όσο και οι δύο δικαστικές επιμελήτριες που βρίσκονταν για την εκτέλεση της απόφασης, αποχώρησαν από το σημείο.

Ο πλειστηριασμός έγινε για ένα δάνειο το οποίο είχε πάρει ο γιος τους και οι ίδιοι είχαν μπει ως εγγυητές, ενώ υποστηρίζουν ότι τους ενημέρωσαν για την έξωση δίνοντας τους χρονικό περιθώριο μόλις τριών ημερών.

Από την πλευρά τους οι αλληλέγγυοι εμφανίζονται πρόθυμοι να παραμείνουν έξω από το κτίριο για όσο χρειαστεί, ακόμη και σε βάρδιες, ενώ στις 18:00 σήμερα Δευτέρα το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στην περιοχή.

Πυροσβέστης ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού

«Στο επάγγελμα είμαι πυροσβέστης. Βοηθάω όποιον βρω. Μπορεί να έχω βοηθήσει γονείς σας, αδέρφια σας, αλλά νιώθω πολύ περήφανος για σας. Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου» είπε εμφανώς συγκινημένος ο ένας εκ των δύο γιων των ηλικιωμένων, απευθυνόμενος στους αλληλέγγυους.

«Είναι ένα σπίτι το οποίο η τράπεζα κατέσχεσε επειδή ο πατέρας μπήκε εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο του γιου του, το σπίτι του οποίου επίσης κατασχέθηκε. Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, να βγει μια απόφαση που να μας λέει ότι μπορούμε να μείνουμε, όχι να έρχονται και να μας ανακοινώνουν ότι σε τρεις μέρες θα πρέπει να φύγουμε, χωρίς να μας δίνουν χρόνο ούτε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Εμείς τους γονείς τους πήραμε από εδώ, γιατί δεν θα το άντεχαν», δήλωσε μεταξύ άλλων σε δημοσιογράφους ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού.

«Άδικη απόφαση», λέει η 75χρονη – «Έχω τον άντρα μου με καρκίνο, εγκεφαλικό και άνοια»

Από την πλευρά της η ηλικιωμένη δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Από πού κι ως πού το παίρνουν έτσι το σπίτι; Ήρθε την περασμένη Πέμπτη ο μεσίτης, ανοίγω την πόρτα. “Το σπίτι πουλήθηκε” μου λέει. “Σε τρεις μέρες βγαίνεις“. Έτσι ξερά. Έχω τον άντρα μου με εγκεφαλικό, με καρκίνο και με άνοια. Έχει κι έναν καθετήρα» δήλωσε.

Μιλώντας για το σπίτι του γιου της το οποίο πήρε με το στεγαστικό δάνειο, ανέφερε ότι «ενώ το έχουν κατασχέσει στα χαρτιά, δεν έχουν προχωρήσει στον πλειστηριασμό εκείνου του ακινήτου», ωστόσο πλειστηρίασαν το διαμέρισμα των δύο υπερήλικων. «Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό» πρόσθεσε.

«600 ευρώ έδινε ο γιος μου, δεν είναι και λίγα. Εδώ οι μεγάλοι χρωστάνε και παραγράφονται. Τα δικά μας, των εργατών, γιατί δεν τα παραγράφουνε;» συνέχισε η 75χρονη τονίζοντας πως δεν ζητάει την παραγραφή του χρέους.

Η ίδια και ο 77χρονος σύζυγός της φιλοξενούνται προσωρινά σε φιλικό σπίτι.

«Ήρθαμε το πρωί, για να μη δει και ο άντρας μου τι γίνεται και πάθει χειρότερα. Γιατί είναι κι αυτό τραυματικό. Και σε αυτή την κατάσταση που είναι, άμα εγώ πάθω κάτι, ποιος θα τον κοιτάξει;» διερωτήθηκε καταληκτικά.

«Το τείχος προστασίας που υψώσαμε για σήμερα απέδωσε. Βέβαια δεν είναι να έχεις καμία εμπιστοσύνη. Ούτε στους δικαστικούς επιμελητές ούτε στους δικηγόρους από τη στιγμή που δεν καταλήξαμε σε μια συνεννόηση, γιατί το αίτημα το δικό μας ήταν να περιμένουν την έκβαση των δικαστικών προσφυγών. Δεν θέλουν. Σε αυτό το πράγμα είναι ανένδοτοι» δήλωσε από την πλευρά του ο Γιάννης Κουρμούλης, από την Επιτροπή των Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Μιλώντας για τον αγοραστή του ακινήτου, που διατηρεί μεσιτικό γραφείο, στηλίτευσε στην αναφορά του ότι χρειάζεται, όπως είπε, το διαμέρισμα για ιδιοκατοίκηση και σχολίασε:

«Θέλει σώνει και καλά να μπει στο σπίτι, να αλλάξει την κλειδαριά, να πάρει το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Δεν πρόκειται να φύγουμε. Πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα και στον βαθμό που μαζικοποιείται μπορεί να έχει πιο γρήγορα και πιο ισχυρά αποτελέσματα».

Πλειστηριασμός για 85.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως το διαμέρισμα πλειστηριάστηκε το 2021 για 85.000 ευρώ με την οικογένεια να ζητά να εκδικαστεί η έφεση που έχουν ασκήσει κατά της έξωσης και μετά να ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση.

Στο διαμέρισμα μένουν δύο χαμηλοσυνταξιούχοι, με τον 77χρονο να είναι καρκινοπαθής υπό θεραπεία, πάσχοντας παράλληλα από άνοια και έχοντας υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, το ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών.

«Με την αποτίμηση των ακινήτων σε χαμηλότερη αξία, επιδιώκει να βάλει στο χέρι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής περιουσίας», αναφέρει σε ανάρτησή της η Ένωση και προσθέτει:

«Παρά τις δύο δικαστικές προσφυγές που εκκρεμούν και πρόκειται να εκδικαστούν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το fund προχωρά τις διαδικασίες έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού, αδιαφορώντας για την εκκρεμή δικαστική κρίση.

Απέναντι στην επιχείρηση έξωσης, απαιτούμε να παραμείνουν στο σπίτι τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτούν στον δρόμο δύο άνθρωποι 77 και 75 ετών για τα κέρδη ενός fund!».