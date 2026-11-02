Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Αυθαίρετες διεκδικήσεις δεν έχουν καμία ισχύ, δεν παράγουν τετελεσμένα

Στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και στο ζήτημα της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αυθαίρετες διεκδικήσεις που παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ, δεν παράγουν τετελεσμένα και δεν ανατρέπουν τους εθνικούς σχεδιασμούς.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ υπογράμμισε πως: «Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς. Η Ελλάδα εισηγείται παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία που θα απελευθερώσει κρίσιμες εμπορικές οδούς, συγκρατώντας το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει από μόνη της καμία εθνική πολιτική. Πρόκειται, όπως είπε, για «μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική – ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται – κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο – τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες έως τις εκλογές

«Επιλογή μας να εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρίς να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως το έργο της κυβέρνησης «είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας της». Υπογράμμισε, δε, ότι «έως το τέλος της βουλευτικής περιόδου, 90 προτεραιότητές μας θα πρέπει να έχουν γίνει πράξεις», κάτι που αποτελεί την «καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».

Όσον αφορά τις κυβερνητικές προτεραιότητες έως τις εκλογές, αναφέρθηκε αναλυτικά στους στόχους ανά τομέα, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση των φορολογικών παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς και στην προώθηση νέων ρυθμίσεων για την ενίσχυση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης. Στις υποδομές, προτεραιότητα αποτελούν η ολοκλήρωση του Flyover της Θεσσαλονίκης και η παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Στον τομέα της εργασίας, προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο πεδίο της στεγαστικής πολιτικής, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην επιτάχυνση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», της κοινωνικής αντιπαροχής, αλλά και της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για την ανέγερση κατοικιών.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της Υγείας, όπως είπε, προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της πρόληψης και του θεσμού του συμβούλου υγείας, ενώ στην Παιδεία θα προχωρήσει η προετοιμασία για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η ολοκλήρωση των ανακαινίσεων σε ακόμη 500 σχολεία και η παράδοση δύο φοιτητικών εστιών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στην Τρίπολη.

Σχετικά με τη λειτουργία του κράτους, στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της πλατφόρμας «Διαύγεια», η πλήρης διασύνδεση των Πολεοδομιών με το Κτηματολόγιο, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων και στους ελέγχους δόμησης.

Στην Πολιτική Προστασία και την Προστασία του Πολίτη, στόχος είναι η βελτίωση του συστήματος «112», η ενίσχυση της επιτήρησης της κυκλοφορίας στους δρόμους και η λειτουργία νέων Γραφείων Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Παράλληλα, στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση των θαλάσσιων πάρκων, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Τέλος, όπως είπε στον τομέα της Άμυνας, μετά την παραλαβή της δεύτερης φρεγάτας «Νέαρχος», προβλέπεται η ένταξη ακόμη επτά ελικοπτέρων Romeo, καθώς και η προώθηση της εγχώριας παραγωγής drones.

«Η “νομιμότητα παντού” είναι αδιαπραγμάτευτη»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις για τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, αλλά και στην εξιχνίαση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, επισημαίνοντας ότι αποτελούν απόδειξη ότι για εμάς η «νομιμότητα παντού» είναι αδιαπραγμάτευτη.

Επίσης τόνισε πως ΑΑΔΕ, Οικονομική Αστυνομία και Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν καλά τη δουλειά τους. «Το έγκλημα υπήρχε πάντα. Τώρα, όμως, αποκαλύπτεται, τώρα όμως για μεγάλες υποθέσεις αυτή η κυβέρνηση τολμά και δίνει αυτές τις μάχες. Ας μην απορούν ορισμένοι υποκριτές με την παρανομία γύρω μας. Τώρα, επιτέλους, αποκαλύπτονται και διώκονται – κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες το 2019», είπε χαρακτηριστικά.

«Το προεκλογικό κυνήγι του “σταυρού” μπορεί να περιμένει»

Τόνισε παράλληλα πως υπάρχει αντιπαράθεση με συμπεριφορές και στεγανά που ανέκαθεν διέτρεχαν τη δημόσια ζωή, κάποιες φορές και με την ανοχή του «βαθέος κράτους». Έστειλε, επίσης, μήνυμα ότι «το προεκλογικό κυνήγι του “σταυρού” μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος».