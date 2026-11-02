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Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά: Την χτύπησαν σύζυγος και πεθερός μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά της

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κίσαμο Χανίων με θύμα μία 29χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με κλωτσιές και μπουνιές από τον 39χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πεθερό της μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της. Επενέβη η ΕΛΑΣ προχωρώντας στη σύλληψη των δύο ανδρών, ενώ η γυναίκα αρνήθηκε τη χορήγηση Panic Button και τη διακομιδή της σε νοσοκομείο, με τις αστυνομικές έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με θύμα μία 29χρονη, έλαβε χώρα στην Κίσαμο Χανίων, όπου ο 39χρονος σύζυγος και ο 72χρονος πατέρας του την χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές.
  • Ο ξυλοδαρμός συνέβη μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας έως 6 ετών, που έγιναν άθελά τους αυτόπτες μάρτυρες του ξυλοδαρμού της μητέρας τους.
  • Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ και οι δύο φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν, ενώ η 29χρονη αρνήθηκε τη χορήγηση Panic Button και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με θύμα μία 29χρονη, έλαβε χώρα το Σάββατο, στην Κίσαμο Χανίων.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, ο 39χρονος σύζυγος χτύπησε την γυναίκα με κλωτσιές και μπουνιές, με τη βοήθεια, μάλιστα και του 72χρονου πατέρα του. Ο ξυλοδαρμός συνέβη μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας έως 6 ετών, που έγιναν άθελά τους αυτόπτες μάρτυρες του ξυλοδαρμού της μητέρας τους.

Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ και οι δύο φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη γυναίκα προτάθηκε η  χορήγηση Panic Button αλλά η ίδια το αρνήθηκε, ενώ δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να εξεταστεί.

Η έρευνα των αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

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