Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά: Την χτύπησαν σύζυγος και πεθερός μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά της

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Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με θύμα μία 29χρονη, έλαβε χώρα το Σάββατο, στην Κίσαμο Χανίων.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, ο 39χρονος σύζυγος χτύπησε την γυναίκα με κλωτσιές και μπουνιές, με τη βοήθεια, μάλιστα και του 72χρονου πατέρα του. Ο ξυλοδαρμός συνέβη μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας έως 6 ετών, που έγιναν άθελά τους αυτόπτες μάρτυρες του ξυλοδαρμού της μητέρας τους.

Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ και οι δύο φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη γυναίκα προτάθηκε η χορήγηση Panic Button αλλά η ίδια το αρνήθηκε, ενώ δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να εξεταστεί.

Η έρευνα των αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.