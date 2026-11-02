Έφοδος των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης – Τρεις συλλήψεις

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στην Πολεοδομία Κατερίνης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αιφνιδιαστικός έλεγχος από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, odigos-pierias.gr, ο δεύτερος όροφος του κτιρίου έχει αποκλειστεί με ειδικές κορδέλες, ενώ η πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο επιτρέπεται αποκλειστικά στα κλιμάκια που πραγματοποιούν τον έλεγχο.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
Αυτό που εξετάζεται, είναι η εμπλοκή υπαλλήλων της Υπηρεσίας στη δράση φερόμενου κυκλώματος.