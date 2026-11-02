Έφοδος των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης – Τρεις συλλήψεις

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στην Πολεοδομία Κατερίνης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αιφνιδιαστικός έλεγχος από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, odigos-pierias.gr, ο δεύτερος όροφος του κτιρίου έχει αποκλειστεί με ειδικές κορδέλες, ενώ η πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο επιτρέπεται αποκλειστικά στα κλιμάκια που πραγματοποιούν τον έλεγχο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Αυτό που εξετάζεται, είναι η εμπλοκή υπαλλήλων της Υπηρεσίας στη δράση φερόμενου κυκλώματος.