Γυναίκα μιλάει ανοιχτά για τη ζωή της με διαβήτη τύπου 1: «Κάποιες μέρες τα ψυχικά αποθέματα εξαντλούνται»

Η καθημερινότητα με διαβήτη τύπου 1 συνοδεύεται από διαρκείς προκλήσεις, απαιτώντας υπευθυνότητα, εγρήγορση και ψυχική δύναμη. Μια γυναίκα μοιράζεται την προσωπική της εμπειρία, αναδεικνύοντας τη σημασία της ουσιαστικής υποστήριξης από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, χωρίς να μας προσδιορίζουν αποκλειστικά μέσα από την πάθησή μας, αλλά αναγνωρίζοντας όλα όσα είμαστε πέρα από αυτήν.

Γυναίκα περιγράφει την καθημερινότητά της με διαβήτη τύπου 1

«Ο διαβήτης τύπου 1 αποτελεί μια κατάσταση που απαιτεί προσοχή, ενέργεια και υπομονή, ενώ κάποιες ημέρες δοκιμάζει ακόμη και τα ψυχικά σου αποθέματα», αναφέρει η ηθοποιός από την Ινδία Aishwarya Sakhuja.

Η γυναίκα μίλησε ανοιχτά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής με διαβήτη τύπου 1, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ουσιαστικής στήριξης από τον σύντροφό της. Όπως επισημαίνει, η αγάπη, η φροντίδα και η κατανόηση μπορούν να κάνουν τη διαφορά για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται μια χρόνια πάθηση.

Η ηθοποιός, η οποία είναι παντρεμένη με τον δύτη Rohit Nag, αφιέρωσε στον σύζυγό της μια τρυφερή ανάρτηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στάση του απέναντί της. «Σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου και βλέπεις πέρα από τους αριθμούς, τις ειδοποιήσεις των συσκευών και την ινσουλίνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Χρειάζεσαι κάποιον που ακούει και είναι πραγματικά δίπλα σου»

Στην ανάρτησή της, η Sakhuja μίλησε για τις δυσκολίες που συνοδεύουν την καθημερινότητα με διαβήτη τύπου 1, τονίζοντας ότι, παρόλο που η διαχείριση της πάθησης αποτελεί προσωπική ευθύνη, η παρουσία ενός υποστηρικτικού συντρόφου μπορεί να κάνει τη διαδρομή λιγότερο δύσκολη και μοναχική.

«Ο διαβήτης τύπου 1 απαιτεί την προσοχή, την ενέργεια και την υπομονή σου. Υπάρχουν μέρες που εξαντλεί κάθε ψυχικό απόθεμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεται ότι οι τιμές του σακχάρου στο αίμα δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το πόσο συνεπής είσαι στη διαχείριση της πάθησης, αλλά και ότι ένα επεισόδιο υπογλυκαιμίας μπορεί να προκαλέσει έντονο φόβο.

Η ηθοποιός επισήμανε επίσης ότι η συνεχής ανάγκη παρακολούθησης και διαχείρισης του διαβήτη μπορεί να οδηγήσει τόσο σε σωματική όσο και σε ψυχική κόπωση. Ακόμη και σκέψεις ή καταστάσεις που για τους περισσότερους ανθρώπους θεωρούνται απλές, για κάποιον που ζει με τη συγκεκριμένη πάθηση μπορεί να αποτελούν πηγή άγχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κατανόηση και η αποδοχή από τον σύντροφο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γνωρίζει τις απαιτήσεις της ασθένειας, αλλά να προσφέρει στήριξη χωρίς να κάνει τον άνθρωπό του να αισθάνεται ότι αποτελεί βάρος. «Χρειάζεσαι κάποιον που θέλει να μάθει, σε ακούει, βρίσκεται δίπλα σου και σου αφήνει χώρο να είσαι σύζυγος, σύντροφος και γυναίκα με χίλιες ακόμη πτυχές στη ζωή σου — και όχι απλώς ένας άνθρωπος με διαβήτη», σημείωσε η γυναίκα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να βλέπουμε τον άνθρωπο συνολικά και όχι μόνο μέσα από την πάθησή του.

Η σημασία της υποστήριξης στη διαχείριση του διαβήτη

Σε μια σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Aishwarya Sakhuja υπογράμμισε ότι η αγάπη από έναν άνθρωπο που κατανοεί τις καθημερινές απαιτήσεις του διαβήτη τύπου 1 αποτελεί μια ξεχωριστή μορφή «ευλογίας».

Ο διαβήτης δεν μπαίνει σε παύση: Πρόκειται για μια χρόνια πάθηση που απαιτεί συνεχή διαχείριση. Ο σύντροφος που κατανοεί τις δυσκολίες της δεν αποδίδει τις διακυμάνσεις του σακχάρου σε έλλειψη προσπάθειας ή πειθαρχίας, ακόμη κι όταν έχουν γίνει όλα όσα χρειάζονται για τον έλεγχό του.

Η διάθεση κατανόησης έχει μεγαλύτερη σημασία από τις έτοιμες απαντήσεις: Δεν είναι απαραίτητο ο σύντροφος να γνωρίζει τα πάντα εξαρχής. Αυτό που μετρά είναι να θέλει να ενημερωθεί, να ακούσει με προσοχή και να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στην καθημερινότητα.

Η Sakhuja ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με ένα μήνυμα ενθάρρυνσης προς όσους ζουν με διαβήτη τύπου 1, αναδεικνύοντας τη σημασία της συντροφικότητας και της συναισθηματικής στήριξης: «Η αγάπη δεν μπορεί να θεραπεύσει τον διαβήτη τύπου 1. Μπορεί, όμως, η σωστή αγάπη να σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ λιγότερο μόνος καθώς μαθαίνεις να ζεις με αυτόν».