Γυναίκα υπέφερε για 17 χρόνια από αφόρητους πόνους – Η καθυστερημένη διάγνωση και η δύσκολη απόφαση

Για 17 ολόκληρα χρόνια, μία γυναίκα ζούσε με έντονους πόνους, χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβαινε στο σώμα της. Η 36χρονη από το Έσεξ της Βρετανίας υποστηρίζει ότι οι γιατροί δεν αντιμετώπιζαν τα συμπτώματά της με τη δέουσα προσοχή, μέχρι που ανακαλύφθηκε ένα ινομύωμα διαμέτρου 27 εκατοστών. Η περιπέτειά της οδήγησε σε ολική υστερεκτομή και απότομη χειρουργική εμμηνόπαυση, ενώ σήμερα διεκδικεί καλύτερη υποστήριξη για τις γυναίκες που βιώνουν ανάλογες καταστάσεις σε νεαρή ηλικία.

Η περιπέτεια υγείας μιας 36χρονης

Η Katherine Glyde, 36 ετών, ιδιοκτήτρια επιχείρησης από το Romford του Essex, αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες για να λάβει τη διάγνωση της ενδομητρίωσης, καθώς όλα αυτά τα χρόνια οι γιατροί της έλεγαν ότι έπασχε από «οτιδήποτε άλλο εκτός» από τη συγκεκριμένη πάθηση.

Λίγο πριν από τον τακτικό γυναικολογικό της έλεγχο (τεστ Παπανικολάου) τον περασμένο Φεβρουάριο, παρατήρησε για πρώτη φορά έναν όγκο στην κοιλιά της. Μετά το ραντεβού, παραπέμφθηκε άμεσα για κατεπείγουσες εξετάσεις και απεικονίσεις.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε ότι είχε ινομυώματα —καλοήθεις όγκους που αναπτύσσονται μέσα ή γύρω από τη μήτρα— με ένα από αυτά να φτάνει τα 27 εκατοστά. Αυτό κατέστησε απαραίτητη την υστερεκτομή, τη χειρουργική επέμβαση δηλαδή για την αφαίρεση της μήτρας.

Η ίδια εξήγησε ότι η ολική κοιλιακή υστερεκτομή, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, πυροδότησε άμεση χειρουργική εμμηνόπαυση, αφήνοντάς της μια ουλή 25 εκατοστών. Μάλιστα, βίωσε την πρώτη της εξάψεις μόλις λίγες ώρες αφού συνήλθε από τη χειρουργική επέμβαση.

Τώρα, έξι μήνες μετά, η Katherine ζητά καλύτερη καθοδήγηση και υποστήριξη για τις νεότερες γυναίκες που βιώνουν πρόωρη εμμηνόπαυση. «Στην πραγματικότητα δεν κατατάσσεσαι σε καμία κατηγορία. Δεν ανήκεις στον τυπικό χώρο των γυναικών που περνούν εμμηνόπαυση», δήλωσε η ίδια.

17 χρόνια ιατρικής αδιαφορίας και λανθασμένων διαγνώσεων

Από την ηλικία των 11 ετών, η Katherine ανέφερε ότι υπέφερε από έντονη αιμορραγία κατά την έμμηνο ρύση, έντονο πόνο και προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά τα συμπτώματά της δεν λήφθηκαν ποτέ σοβαρά υπόψη.

Σε ηλικία 12 ετών, ο οικογενειακός γιατρός (GP) της συνταγογράφησε αντισυλληπτικά χάπια, αλλά τα συμπτώματα παρέμεναν και επιδεινώνονταν. Συνέχισε να επισκέπτεται τους γιατρούς, αλλά όπως δηλώνει, την απέρριπταν επανειλημμένα δίνοντάς της λανθασμένες διαγνώσεις.

Από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου στην ενδομητρίωση

Μετά από ραντεβού με γαστρεντερολόγο, η 36χρονη αποκάλυψε ότι τα συμπτώματά της αποδόθηκαν στο Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ). Αργότερα, λόγω των χαμηλών επιπέδων ενέργειας και του έντονου πόνου, διαγνώστηκε με λοιμώδη μονοπυρήνωση. «Μου έλεγαν ότι ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από ενδομητρίωση», είπε.

Αφού υπέφερε για 17 ολόκληρα χρόνια από εξουθενωτικά συμπτώματα, η Katherine διαγνώστηκε τελικά με ενδομητρίωση στα 28 της χρόνια, και στη συνέχεια με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS).

Μέχρι εκείνη τη στιγμή διαχειριζόταν τα πάντα μόνη της. Παρά το γεγονός ότι συμβουλεύτηκε ιδιωτικά έναν ειδικό στην ενδομητρίωση το 2021, δεν εντοπίστηκε κάτι επιπλέον. Ωστόσο, λίγο πριν από το τακτικό της τεστ Παπανικολάου τον Φεβρουάριο, ανακάλυψε μια μεγάλη διόγκωση στην κοιλιά της.

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι υπέφερε από έντονους πόνους στη μέση, καθώς και από προβλήματα στο έντερο και την ουροδόχο κύστη, συμπτώματα που αρχικά απέδωσε σε κάποια λοίμωξη των νεφρών (νεφρίτιδα). Στη συνέχεια παραπέμφθηκε εκτάκτως σε γυναικολόγο για επείγουσες εξετάσεις και υπερηχογράφημα.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε τέσσερα ινωματώματα μήτρας, με το μεγαλύτερο να φτάνει το εντυπωσιακό μέγεθος των 27 εκατοστών — μια διόγκωση που οι γιατροί παρομοίασαν με εγκυμοσύνη 34 εβδομάδων. «Εκείνη την εποχή, ένιωθα σαν να είχα μια μπάλα ποδοσφαίρου στην κοιλιά μου. Όταν πίεζα το στομάχι μου, ήταν σκληρό σαν πέτρα», ανέφερε η ίδια.

Η διάγνωση ινωματώματων και η απόφαση για υστερεκτομή

Παράλληλα, εκφράστηκαν ανησυχίες για το αν το μεγαλύτερο ινωμάτωμα θα μπορούσε να είναι κακοήθες, αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε και οι ιατρικές έρευνες συνεχίζονται. «Αρχικά οι ερωτήσεις μου ήταν: “Μπορούμε απλώς να αφαιρέσουμε τα ινωματώματα; Μπορούμε να αποφύγουμε την υστερεκτομή;”» είπε η Katherine.

Λόγω των διαταραχών περιόδου που αντιμετώπιζε από νεαρή ηλικία, αλλά και της μεταγενέστερης διάγνωσής της με ενδομητρίωση, η γυναίκα γνώριζε ότι η φυσιολογική σύλληψη μπορεί να μην ήταν εφικτή. Έτσι, όταν επιβεβαιώθηκε ότι η ολική υστερεκτομή ήταν η πιο ενδεδειγμένη θεραπεία, αποδέχθηκε την απόφαση, παρόλο που η ψυχολογική διαχείριση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

«Νομίζω ότι το διαχειρίστηκα καλά, αλλά υπήρχαν στιγμές που λύγιζα», εξομολογήθηκε. «Είχα σχεδόν αποκλείσει το ενδεχόμενο να κάνω παιδιά… αλλά όταν σου αφαιρείται ξαφνικά αυτή η δυνατότητα, βιώνεις μια εντελώς διαφορετική μορφή πένθους που πρέπει να διαχειριστείς».

Οι γιατροί συζήτησαν μαζί της τη λήψη Θεραπείας Ορμονικής Υποκατάστασης (HRT) πριν από το χειρουργείο. Καθώς και η μητέρα της είχε υποβληθεί σε υστερεκτομή, η Katherine ήταν εξοικειωμένη με την έννοια της χειρουργικής εμμηνόπαυσης. Ωστόσο, αν και οι προεγχειρητικές εξετάσεις έδειχναν ότι δεν είχε κανένα σημάδι περιεμμηνόπαυσης, η μετάβαση έγινε ακαριαία αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση τον Απρίλιο.

Τα πρώτα συμπτώματα που βίωσε η γυναίκα:

Έντονες εξάψεις και νυχτερινές ιδρώτες

Σοβαρή αϋπνία (διαταραχές ύπνου)

Ψυχολογικές μεταπτώσεις και κατάθλιψη

Αύξηση βάρους και έντονη επιθυμία για φαγητό

Τριχόπτωση και προσωρινές εμβοές (βουητό στα αυτιά)

«Νόμιζα ότι θα είχα κάποιο χρόνο να αναρρώσω από το χειρουργείο και μετά θα ξεκινούσαν όλα. Δεν έγινε όμως έτσι», περιγράφει. «Θυμάμαι να ξυπνάω το πρώτο βράδυ μετά τη επέμβαση, μούσκεμα στον ιδρώτα, και αμέσως μετά να τουρτουρίζω από το κρύο. Όμως το χειρότερο σύμπτωμα που έχω βιώσει μέχρι στιγμής είναι η αϋπνία».

Η μάχη με τη χειρουργική εμμηνόπαυση – «Νιώθω ότι λειτουργώ στο 60% των δυνάμεών μου»

Με την προσαρμογή της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης (μέσω επιθεμάτων HRT), η αϋπνία βελτιώθηκε, αλλά οι εξάψεις και οι διακυμάνσεις στην ψυχική της υγεία παραμένουν.

Η Katherine εξήγησε ότι νιώθει σαν να λειτουργεί διαρκώς στο 60% των δυνάμεών της και πιστεύει ότι υπάρχει έλλειψη υποστήριξης για τις νεότερες γυναίκες που περνούν πρόωρη ή χειρουργική εμμηνόπαυση. Στόχος της είναι να αγωνιστεί για καλύτερη καθοδήγηση και συστηματική ιατρική παρακολούθηση, ώστε οι γυναίκες αυτές να μάθουν πώς να συνεχίσουν να ζουν μια φυσιολογική ζωή.

«Είναι δύσκολο να βλέπεις τους όρους “εμμηνόπαυση” και “μέση ηλικία” να χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι», τόνισε. «Δεν είμαι η μόνη γυναίκα στην ηλικία μου που έχει κάνει υστερεκτομή… Κι όμως, έχω παρευρεθεί σε εκδηλώσεις για την εμμηνόπαυση και ο κόσμος υποθέτει ότι δεν είμαι εκεί για μένα την ίδια.

Το μήνυμά μου προς τις νέες γυναίκες που βιώνουν χειρουργική εμμηνόπαυση είναι: Δεν τελείωσε η ζωή σας, δεν είναι θέμα μέσης ηλικίας, είναι απλώς η φάση της ζωής στην οποία βρίσκεστε. Θα είστε καλά και θα χτίσετε μια νέα ζωή».

Τι λένε οι ειδικοί για την πρόωρη εμμηνόπαυση

Η Dr. Susanna Unsworth, ειδικός στην υγεία των γυναικών για την εταιρεία Intimina, επισημαίνει: «Το ότι η εμμηνόπαυση επηρεάζει μόνο γυναίκες άνω των 50 ετών είναι μια ευρέως διαδεδομένη παρανόηση. Παρόλο που η μέση ηλικία εμμηνόπαυσης είναι τα 51 έτη, οτιδήποτε πάνω από τα 45 θεωρείται εντός του φυσιολογικού εύρους. Επιπλέον, περίπου το 4% των γυναικών μπαίνουν στην εμμηνόπαυση πριν από την ηλικία των 40 ετών. Οι ορμονικές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν γυναίκες στα 30 ή στα 40 τους, και είναι σημαντικό να εξετάζεται η εμμηνόπαυση ως πιθανός παράγοντας κατά την αξιολόγηση των συμπτωμάτων, αποκλείοντας παράλληλα άλλες ιατρικές αιτίες».